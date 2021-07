Per il segno dei Gemelli, questo Oroscopo del mese di agosto 2021 sarà molto favorevole in amore e ottimale per gli incontri e per ristabilire un equilibrio nella coppia se questo è andato perso. L’affinità con le persone crescerà sempre di più, ma allo stesso tempo calerà sensibilmente il dialogo. Sul lavoro giocherà un ruolo fondamentale Giove con le sue opportunità, mentre si dovrà salvaguardare la salute anche se non ci sarà niente che possa intaccarla.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno dei Gemelli.

Amore

Per avere riscontri in amore nell'oroscopo bisognerà attendere l’ingresso del pianeta Venere nella costellazione della Bilancia il giorno 17 agosto.

Dal momento che per voi significherà un sestile molto positivo, sarà il momento adatto per riappacificarvi con qualcuno con cui recentemente avete avuto un diverbio piuttosto acceso, farvi avanti con la persona che vi fa battere il cuore e ristabilire un romanticismo a tutto tondo se invece avete una relazione che dura ormai da molti anni. La complicità con il partner vi permetterà di far fronte alle situazioni difficili con cui potreste venire in contatto, mentre con le amicizie potrebbe nascere una sintonia inaspettata. Sul fronte comunicativo ci sarà sempre meno possibilità di dialogare, di discutere insieme per eventuali problematiche quotidiane, ma allo stesso tempo saprete comprendervi a vicenda.

Lavoro

Nella prima settimana del mese di agosto l’oroscopo vi regalerà una situazione più che favorevole per gli affari e per il lavoro di squadra. Mercurio nella costellazione della Vergine vi darà qualche scorcio di iniziativa che potrebbe essere fruttuosa per le vostre finanze, ma anche per potervi organizzare il lavoro, specialmente se fate parte di una collaborazione per un progetto importante.

Sicuramente l'oroscopo suggerisce di fare del vostro meglio se vorrete davvero raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati nei mesi precedenti, perché la determinazione per il vostro segno ha sempre giocato un ruolo chiave. Se dovrete fare un investimento, il consiglio sarà quello di attendere un po’ prima di fare un passo troppo significativo per il vostro denaro.

Fortuna e salute

Se dovessimo parlare di fortuna, il pianeta Giove potrebbe offrirvi molte possibilità di emergere nella vostra professione, di trovare più facilmente lavoro, di avanzare con la vostra carriera e probabilmente anche di rendere il vostro lavoro più agevole. Fare shopping in questo periodo potrebbe semplicemente farvi del bene, anche se non dovrete assolutamente esagerare.

Le energie saranno buone, ma spesso e volentieri dovrete dare ascolto ai primi segnali di stress e cedimento e fare qualcosa per ritagliarvi del riposo e tempo libero.