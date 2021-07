L'oroscopo di domenica 18 luglio è pronto a rivelare novità e colpi di scena in questa giornata di fine settimana. L'ultimo giorno di weekend vedrà qualcuno cavalcare l'onda del successo in amore, mentre altri preferiranno stare serenamente in attesa degli eventi, fiduciosi nelle proprie qualità e soprattutto sostenuti dalle persone al proprio fianco. Sarà anche una giornata, specialmente nella parte finale, in cui molti inizieranno a pensare al lavoro: la ripresa della settimana lavorativa con i vari impegni, molti dei quali già programmati, lasciano pensare su come superarli in scioltezza.

Per avere qualcosa di concreto su cui poggiare certezze e fiducia è giusto dare uno sguardo ai nuovi influssi astrali. Quest'ultimi andranno sicuramente a incidere sulle aspettative o sulla qualità della vita, pertanto è bene mettere in evidenza i principali aspetti planetari del periodo. Tra le principali formazioni astrologiche, su tutte emergono le seguenti:

Sole in trigono in opposizione a Plutone e in trigono con Nettuno in Pesci;

Luna in Scorpione, in opposizione a Urano e in trigono a Mercurio;

Venere in opposizione a Giove e in congiunzione a Marte;

Saturno in quadratura a Luna e Urano;

Di seguito la situazione dettagliata rilasciata dall'Oroscopo di domani 18 luglio.

Previsioni zodiacali del 18 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questa in arrivo dovrà essere una domenica all'insegna della spensieratezza. Invece di sprecare la giornata bisticciando ora con uno ora con l’altro dei familiari, anche per cose superflue, pensate a come rilassare mente e fisico. Se poi da buoni testa dura voleste approfondire tiritere o diversità di opinioni, fatelo pure!

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Siete così taglienti che nessuno oserà continuare controbattere. Anche se sarebbe bene che non esageraste. In amore, il partner vi lascerà libertà per organizzare al meglio il tempo da trascorrere in intimità. In qualche caso però, la passione non sarà in cima ai vostri pensieri: peccato! Prendetevi una giornata di riposo e non sottovalutate le richieste del corpo: hanno un’importanza vitale per recuperare serenità e salute.

Toro - Domenica in tono minore, con la Luna contraria al vostro Urano nel segno. L'oroscopo di domani consiglia di rimandare i soliti impegni familiari e concedersi di trascorrere questa giornata in totale riposo. Sarete stanchi, annoiati, poco soddisfatti dell’andamento della vostra giornata, perciò assolutamente vietato pensare a impegni o situazioni in attesa di risoluzione: è domenica ed è anche la fine del weekend. In amore, intanto, fate attenzione che il vostro spirito d’indipendenza non crei qualche problema di relazione col partner. I single invece non si faranno sfuggire un flirt "mordi e fuggi". Marte parzialmente amico invita perentorio a fare sport e tanto movimento, se non in palestra, ancora meglio all’aria aperta purché non sfidiate la stagione calda.

Gemelli - Sorridete, solo così guarderete con più fiducia al futuro, soprattutto se siete alla ricerca di qualcosa in particolare. In questo periodo è facile prevedere un’instabilità economica: comunque sappiate che riuscirete a superarla con una gestione scrupolosa delle uscite. Riposatevi intanto, approfittando del giorno di festa per radunare gli appunti e riflettere sugli impegni della prossima settimana. Appena possibile, però, distraetevi con altro. In amore invece, la giornata specie per le coppie si prospetta coinvolgente e gioiosa. Una persona affascinante intanto, farà leva sul desiderio di emozioni dei single. Venere amica promette bene per un tanto sospirato e finora rimandato incontro appassionante.

Via libera alle vacanze se nel mentre non siate già nel luogo desiderato.

Cancro - Con la voglia di comunicare portata dalla Luna in Scorpione, passerete più tempo del dovuto su Facebook e i vostri familiari, partner in testa, non ne saranno contenti. Va bene condividere la propria vita per via telematica, ma perché non farlo anche di persona? Di spunti ne avete parecchi, ma il problema sarà fare una cernita adeguata. Il vostro potere decisionale in questi giorni non è proprio al massimo. In amore piuttosto che accettare un ultimatum, siete disposti a rischiare grosso. Non volete perdere terreno a nessun costo a quanto pare e fate molto bene! Intanto, la linea reclama e voi da ottimi buongustai non sapete rinunciare al solito piatto di pasta ben condito: introducete maggiore varietà nella vostra dieta.

Cibarsi di pochi alimenti potrebbe portare l’organismo a una carenza di elementi.

Oroscopo e consigli delle stelle del 18 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - Non tutte le cose che desiderate riescono ad andare in porto, e questo è un dato di fatto. E spesso la causa sta nella vostra scarsa costanza nel concretizzarle. Una volta calmati gli ardori iniziali tendete a perdere la concentrazione o ad iniziare qualcos’altro. Ci vorrebbe uno spunto diverso per cambiare le cose ma tentare una manovra azzardata porterebbe sicuramente a correre dei rischi. In amore in questo caso fate bene a confidare al partner i vostri pensieri più intimi. Forse non avete scelto il momento migliore per farlo e vi sentite inascoltati: abbiate pazienza.

Utilizzate il tempo libero, nel frattempo, per fare qualcosa per il vostro fisico. Come una leggera corsetta nel parco, se non fa troppo caldo ovviamente.

Vergine - L’eccitazione della Luna in trigono a Mercurio in Cancro si riverserà sul vostro segno favorendo questa vostra domenica, rendendo piacevole in ogni momento questo giorno di festa. Ogni cosa, colorata con un pizzico di fantasia, può diventare un trampolino di lancio verso il domani. Accontentarsi sarà impossibile, dato che siete alla ricerca della situazione migliore per mettere in risalto tutte le vostre qualità. In amore, imparare a costruire qualcosa, giorno dopo giorno, non è facile ma di sicuro molto più gratificante e bello di qualsivoglia flirt momentaneo.

Se questa domenica avete più tempo libero, passatene un po’ nella lettura di libri di saggezza popolare. Tenere bene allenata la mente porta sempre vantaggi diminuendo la possibilità di sbagliare.

Bilancia - La Luna amica dello Scorpione vi crea un favore sprigionando flussi positivi all'indirizzo del vostro segno: merito del trigono in atto verso Giove. È un vero peccato che questo transito sia così breve. Riuscirete comunque a vivere momenti significativi di reciproco sostegno e di stima sia con gli amici che con il partner. Intanto saranno favoriti i rapporti interpersonali e questo si rifletterà in modo positivo anche nella vostra attività. Se fate un lavoro di vendita al pubblico oppure a stretto contatto con nuove realtà, già da lunedì prossimo avrete una bella notizia.

In amore farete incontri piacevolissimi, forse con persone straniere, interessanti ed intriganti. Sarete arricchiti e valorizzati dalle reciproche diversità. Per il fisico, guardatevi da alimenti troppo grassi, perché potrebbero causare fastidi difficile da correggere in seguito. Se possibile, molto bene un ciclo di massaggi.

Scorpione - La Luna nel segno, nel contempo ottima amica di mercurio in Cancro, per questo finale di weekend creerà l’atmosfera giusta per prendere le iniziative che vi stanno più a cuore. Buono lo spirito e ancora migliore lo stato fisico. Saprete armonizzare i vostri interessi con quelli di chi vi è accanto, siano essi amici, parenti stretti o persone stimate. In amore, se siete single e abituati a pensare che fare da soli è sempre la migliore cosa, forse dovrete ricredervi un po': incontrerete qualcuno che vi farà cambiare opinione, seduta stante!

Nel frattempo, se avete qualche idea fissa in un sottofondo di leggera ipocondria, non andate dal medico: semplicemente, dovete attendere che passi l’influenza di un Urano opposto e contrario.

Astrologia di domenica 18 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Congiunta a Marte, Venere risulta opposta a Giove in Pesci, e questo vi getta addosso un umore che vira al grigio. Gelosie e malumori da allontanare con decisione. Senza motivo tornano a galla timori e ansie che pensavate ormai superati: parlatene con un amico o amica fidati. In alcuni momenti apparite scostanti e ombrosi, tali da scoraggiare qualunque tentativo di avvicinamento da parte di amici, familiari o conoscenti. E le critiche fioccano soprattutto in amore.

Il partner reclama spazi di manovra più ampi? Non pensate subito al peggio ma docilmente allentate il guinzaglio: non scapperà di certo! Forse sarà una notte agitata. Per facilitare il sonno evitate di ricorrere a "pirotecnici stratagemmi" palesemente inutili, piuttosto assumete infusi a base di melissa o camomilla selvatica.

Capricorno - Con la Luna in Scorpione il divertimento è garantito per tutta la giornata. Che abbiate ricevuto o diramato inviti, farete comunque un figurone. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dare spazio a progetti, contatti e nuove amicizie: vi metteranno di buonumore. Sarete ottimisti e cordiali e quasi ogni cosa andrà alla grande: molto bene le proposte che riceverete o le scelte che dovrete fare.

Prevedibile un aumento della voglia di fare grazie ad una persona speciale capace di spronarvi nel dare sempre il massimo. In ambito amoroso la conversazione sarà fluida e affettuosa, specie con la persona del cuore. Si parlerà dei problemi che ultimamente vi angustiano, senza imbarazzo o remore. Riguardo lo stato fisico invece, c'è bisogno di rivendicare una certa libertà di movimento. Valutate se il vostro fisico è robusto per reggere eventuali trasgressioni.

Acquario - Una domenica al riparo dallo stress è quello che vi occorre per ricaricarvi di buone energie, magari preparando qualche gustoso manicaretto. Sfogate la vostra creatività, anche solo dietro ai fornelli, adesso che non potete farlo nel lavoro. In alcune situazioni non potete contare sempre sull’aiuto altrui, specialmente quando siete voi per primi a ritrarvi di fronte alle richieste di aiuto. In amore, non lambiccatevi troppo il cervello: negli affari di cuore a volte prevale l’irrazionalità sulla ragione e non potete farci niente. Un po’ di relax in questo periodo ci vuole, soprattutto quando durante la settimana si accumulano incoscientemente stress e tensioni poco salutari.

Pesci - Nessuna ansia a turbare questa domenica. Tutto sistemato a puntino, non vi resta che godervi la giornata riscaldata dalla compagnia delle persone care. Qualcuno vi sorprenderà con un regalo a effetto, non dimenticate di ringraziare come merita. Sarà soprattutto una piacevole giornata di vacanza e un’ottima disposizione di spirito che ridimensioneranno ogni problema o almeno lo metteranno in un angolo. In amore, sempre alla ricerca di conferme e gratificazioni: ne riceverete in quantità. Nuove intriganti conoscenze, attirate dalla vostra simpatia. Impellente un desiderio di spazi aperti e di movimento. Per rendere meno noioso e più piacevole la forma fisica scegliete attività socializzanti.