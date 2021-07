L'oroscopo della giornata di domenica 25 luglio prevede un magistrale Scorpione in ambito lavorativo, grazie a Giove e Mercurio favorevoli, mentre la Luna in Capricorno porterà stabilità dal punto di vista sentimentale. Piccole complicazioni di cuore per la Bilancia, anche se sarà solo una situazione passeggera, mentre Toro avrà grandi aspettative sia in amore che nel lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 25 luglio.

Previsioni oroscopo domenica 25 luglio segno per segno

Ariete: si conclude male questa settimana per voi nativi.

Con la Luna che sarà ancora in quadratura dal segno del Capricorno, meglio non aspettarsi tanto dal partner, né tantomeno essere troppo pretenziosi. Se siete single per prevenire dei malintesi, meglio essere onesti. In ambito lavorativo mantenere la concentrazione alta, quando Mercurio è in quadratura, non è affatto facile. Affidatevi a Marte per alcuni progetti. Voto - 6,5⭐⭐

Toro: una giornata felicissima per voi nativi del segno, dalle grandi aspettative grazie a un cielo che finalmente splende per voi. In amore ricomincerete a sognare una vita di coppia perfetta, mentre se siete single troverete presto l'amore. In ambito professionale sarete degli ottimi lavoratori, superando talvolta le vostre aspettative.

Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐

Gemelli: potrebbe sorgervi qualche piccola perplessità dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo del 25 luglio. Questa Venere in quadratura metterà alla prova la vostra relazione di coppia e voi dovrete dimostrare di essere pronti a tutto. Se siete single le emozioni verranno a galla, ma non quelle positive.

Settore professionale che vedrà diversi imprevisti da affrontare, colpa di Giove in cattivo aspetto. Voto - 6+⭐⭐

Cancro: giornata di domenica sottotono per voi nativi del segno. La Luna si troverà in opposizione e non basterà avere Venere in sestile per godere di una relazione stabile. Dimostrate con maggior convinzione i vostri sentimenti, anche voi single se siete innamorati.

Molto bene invece in ambito lavorativo, grazie a Giove e Mercurio che vi metteranno a vostro agio con le vostre mansioni. Voto - 7⭐⭐⭐

Leone: oroscopo della giornata di domenica 25 luglio senza infamia e senza lode per voi nativi del segno. Questo cielo ormai ha ben poco da dirvi e in ambito sentimentale sarete più istintivi con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single valutate bene se sia il momento d'imbarcarsi in una nuova relazione. Nel lavoro continuerete a fare il vostro, con tutti i pro e i contro del caso. Voto - 7⭐⭐⭐

Vergine: sfera sentimentale romanticissima nel corso di questa giornata. Secondo l'oroscopo, con la Luna e Venere in buon aspetto, darete il meglio solo per la vostra anima gemella, per voi unico e solo punto di riferimento.

Se siete single giocate bene le vostre carte e tutto il resto verrà da sé. Settore professionale nel complesso discreto, anche se siete in attesa che Giove sia in una posizione migliore. Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Bilancia: piccole complicazioni di cuore in quest'ultima giornata della settimana, secondo l'oroscopo. La Luna sarà in quadratura e in amore trovare la giusta sintonia non sarà così semplice. Se siete single rifletteteci bene prima di proporre un'uscita. Nel lavoro saprete come muovervi tra le vostre mansioni, commettendo davvero pochi errori. Voto - 6,5⭐⭐

Scorpione: oroscopo di domenica particolarmente romantico grazie a Venere e Luna in connubio. Grandi progetti d'amore renderanno la vostra relazione di coppia ricca di emozioni e sentimenti, con quella voglia in più di crescere insieme.

Amori che presto nasceranno anche per i single, soprattutto se nati nella prima decade. In ambito lavorativo forse sarete un po’ puntigliosi, ma lo farete perché vorrete solo il massimo dalle vostre mansioni. In ogni caso lavorerete in modo magistrale. Voto - 9-⭐⭐⭐⭐⭐

Sagittario: configurazione astrale non così entusiasmante per voi nativi del segno. Con il pianeta dell'amore in quadratura, tenderete a prendere le distanze un po’ da tutti, partner incluso. Questo tempo andrà però sfruttato per fare un po’ di mente locale. Se siete single attenti a quello che direte, soprattutto se davanti a voi ci sarà una persona poco simpatica. Settore professionale nel complesso discreto, anche se potreste fare di più.

Voto - 6⭐⭐

Capricorno: un cielo davvero sereno secondo l'oroscopo di domenica. Questa settimana si chiuderà alla grande, con la Luna che porta stabilità nel vostro rapporto e Venere che non farà mancare momenti di romanticismo. Buone probabilità d'innamorarsi anche per i single. Nel lavoro sarete particolarmente efficienti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 10⭐⭐⭐⭐⭐

Acquario: previsioni astrali nel complesso positive per voi nativi del segno. In ambito sentimentale potrete contare su una certa stabilità di coppia, molto importante per voi. Se siete single sta per tornare anche per voi la stagione degli amori. In ambito professionale lavorerete sodo e con Saturno al vostro fianco i risultati ottenuti non saranno così male.

Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Pesci: oroscopo di domenica che vi darà ancora qualche soddisfazione in ambito lavorativo, prima che Giove torni nel segno dell'Acquario. In ambito sentimentale, però, le cose potrebbero non andare come previsto. Cercate di essere più comprensivi nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single difficilmente ci saranno incontri intriganti. Voto - 7-⭐⭐⭐