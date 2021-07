L'oroscopo del fine settimana che va dal 24 al 25 luglio prevede una grande Luna piena nel segno dell'Acquario, molto romantico dal punto di vista sentimentale, al contrario, i nativi Leone potrebbero ritrovarsi in difficoltà in amore dopo tanto tempo. I nativi Vergine avranno la mente rivolta verso grandi progetti, soprattutto in amore, mentre Pesci riuscirà ad ottenere buone prestazioni in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 24 al 25 luglio.

Previsioni oroscopo weekend 24-25 luglio 2021 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana piacevole dal punto di vista sentimentale.

La Luna in Acquario porta serenità nel vostro rapporto, compensando le mancanze di Venere, ora nel segno della Vergine. Per quanto riguarda il settore professionale vi darete un gran daffare, e con Marte in trigono le energie non vi mancheranno. Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Toro: settore professionale davvero produttivo secondo l'oroscopo del fine settimana. Mercurio e Giove garantiscono buone prestazioni, anche se con Marte in quadratura questo periodo potrebbe essere stancante. In amore ritroverete fascino e carisma nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Gemelli: previsioni astrali tutto sommato discrete nel corso di questo fine settimana. Questo cielo vedrà la Luna favorevole, ma Venere rimane comunque negativa, dunque non aspettatevi granché dal vostro rapporto.

Settore professionale non così eccezionale, ma nel complesso ve la caverete. Voto - 7-⭐⭐⭐

Cancro: sarà un weekend ottimo per voi nativi del segno, grazie a questo cielo sgombro da nubi. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere in sestile porterà emozioni intense, speciali tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro sarete produttivi al massimo, e sarete particolarmente soddisfatti dei risultati.

Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: dopo alcune settimane davvero convincenti dal punto di vista sentimentale, in questo fine settimana potrebbero esserci alcuni problemi nella vostra relazione di coppia. Un po’ meglio invece in ambito lavorativo, grazie in particolare a Marte in congiunzione, anche se bisogna dire che i risultati non saranno ancora il massimo.

Voto - 6,5⭐⭐

Vergine: fine settimana pieno di fascino e di romanticismo per voi nativi del segno. Venere in congiunzione al vostro cielo porterà una grande stabilità nella vostra relazione di coppia, che vi permetterà di dare inizio a nuovi grandi progetti. Sul posto di lavoro alcune idee o progetti potrebbero subire dei cambiamenti. Meglio fare attenzione. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Bilancia: sfera sentimentale davvero piacevole nel prossimo fine settimana. La Luna sarà in trigono dal segno dell'Acquario, permettendovi di vivere in armonia la vostra relazione di coppia. Nel lavoro fate un po’ d'attenzione alle vostre scelte professionali, perché non sempre potreste prendere la giusta decisione. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Scorpione: voglia di spendere del tempo insieme alla vostra anima gemella secondo l'oroscopo del prossimo weekend.

Venere in sestile vi aiuterà a riprendere in mano la vostra relazione ci coppia, ma attenzione alla Luna in quadratura. Nel lavoro v'impegnerete al massimo nei vostri progetti e ci riuscirete in pieno. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Sagittario: oroscopo del fine settimana tra alti e bassi per voi nativi del segno. Da una parte avrete la Luna favorevole, ma dall'altra ci sarà Venere in quadratura che non sarà di grande aiuto per il vostro rapporto. Attenzione dunque a come gestirete la vostra relazione. Per quanto riguarda il lavoro avrete voglia di distinguervi, ma vi servirà un po’ di creatività in più. Voto - 6,5⭐⭐

Capricorno: periodo pieno di affetti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Questa Venere in trigono vi permetterà di raggiungere un'ottima intesa di coppia, che vi permetterà di fare tantissime cose insieme al partner.

In ambito lavorativo con l'aiuto di Giove raggiungerete discreti risultati. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Acquario: finalmente un weekend pieno di passione per voi nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione. Venere inoltre non vi darà più fastidio, e godrete nuovamente al meglio della vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo siete in attesa che Giove ritorni nel vostro cielo, anche se i risultati che otterrete saranno piuttosto incoraggianti. Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Pesci: oroscopo del weekend sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Venere sarà in opposizione, e ottenere un po’ d'affetto da parte della vostra anima gemella potrebbe non essere così semplice. Molto meglio in ambito lavorativo, grazie a Giove e Mercurio che assicurano buone prestazioni. Voto - 6,5⭐⭐