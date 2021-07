L'oroscopo della giornata di lunedì 26 luglio prevede un Acquario rinvigorito dalla Luna in congiunzione, che permetterà di esprimere molto bene i propri sentimenti, mentre Leone dovrà portare molta pazienza a causa di un cielo non proprio favorevole. Mercurio in trigono per il segno dei Pesci permetterà ai nativi di essere efficienti a lavoro, mentre Gemelli avrà qualche occasione in più in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 26 luglio.

Previsioni oroscopo lunedì 26 luglio segno per segno

Ariete: inizia abbastanza bene la settimana, dopo un weekend non così grandioso.

La Luna si troverà in una posizione decisamente migliore e in amore l'intesa con il partner sarà più stabile. Se siete single trascorrere un po’ di tempo in più con gli amici non vi farà affatto male. Settore professionale ancora sottotono, anche se in questa settimana le cose potrebbero cambiare. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Toro: configurazione astrale che vedrà una Luna contrariata nel corso di questa giornata. Dal punto di vista sentimentale potrebbe esserci qualche problema di comunicazione con il partner, che fortunatamente non durerà a lungo. Se siete single e siete al primo appuntamento meglio non esporsi più di tanto, perlomeno non adesso. Settore professionale piuttosto discreto grazie a Mercurio e Giove.

Voto - 7,5⭐⭐⭐

Gemelli: oroscopo della giornata di lunedì 26 luglio che vi vedrà più vivaci dal punto di vista sentimentale, la Luna infatti si troverà in trigono dal segno dell'Acquario. Sarete in grado d'interagire al meglio con il partner, recuperando un po’ d'intesa perduta, Ciò nonostante, ricordatevi che Venere rimane comunque negativa.

Per quanto riguarda il lavoro mostrerete fermezza e sicurezza in voi stessi, proseguendo decisi verso le vostre idee. Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Cancro: in questa giornata sarete precisi e ben concentrati in ambito professionale. Giove e Mercurio vi daranno tutto il loro supporto per mettere a punto progetti davvero ben fatti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In amore sarà una giornata tutto sommato tranquilla e piena di bei momenti in famiglia e con il partner. Per quanto riguarda i single l'effetto sorpresa potrebbe essere una buona idea. Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: dovrete portare molta pazienza nel corso delle prossime due giornate. Secondo l'oroscopo la Luna sarà in opposizione e in amore il rischio di causare un’incomprensione è alto. Che siate single oppure no, misurate bene le vostre parole prima di parlare. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno piccole soddisfazioni che dovranno diventare costanti, per far sì che riusciate a riprendervi. Voto - 6,5⭐⭐

Vergine: sfera sentimentale più che soddisfacente in questa giornata, per voi nativi del segno.

Venere rimane un punto di riferimento e non vi farà mancare nulla nella vostra relazione di coppia. Se siete single i rapporti con una persona per voi importante potrebbero finalmente accendersi. In ambito lavorativo il ruolo di leader non vi si addice per il momento, meglio quando gli altri vi dicono cosa fare. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Bilancia: giornata di lunedì semplicemente magnifica per quanto riguarda i sentimenti, grazie alla Luna in trigono. La vostra relazione di coppia brillerà di luce propria e vi permetterà di fare decisi passi in avanti per un futuro davvero roseo. Se siete single e il vostro cuore già batte per qualcuno, non ci sarà momento migliore per farsi avanti. Settore professionale piuttosto discreto, ma sappiate che con un po’ d'impegno potreste ottenere molto di più.

Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐

Scorpione: un inizio di settimana non proprio come speravate secondo l'oroscopo del 26 luglio. La Luna sarà in quadratura dal segno dell'Acquario e per quanto riguarda i sentimenti potrebbe insorgere qualche piccola incomprensione. Single oppure no, pensate bene alle parole da dire prima di parlare. In ambito lavorativo invece ve la caverete piuttosto bene, ma sappiate che un po’ di stabilità in più non sarà affatto male. Voto - 7⭐⭐⭐

Sagittario: previsioni astrali non eccezionali, ma neanche così pessime per voi nativi del segno. Venere continua a sfavorirvi, ma la Luna sarà in buon aspetto. Per quanto riguarda i sentimenti provate a godervi il vostro rapporto, senza essere troppo invadenti.

I single tenderanno a essere molto socievoli, ma di amore al momento non se ne parla. Nel lavoro le cose piano piano tenderanno a migliorare e, con Giove in arrivo nel segno dell'Acquario, potrete di nuovo esprimere tutto il vostro potenziale. Voto - 7-⭐⭐

Capricorno: oroscopo della giornata di lunedì 26 luglio pieno di passione, grazie a Venere in trigono dal segno della Vergine. La vostra relazione di coppia sarà un vortice di emozioni, soprattutto per le coppie appena nate. Se siete single il vostro buon umore sarà contagioso e vi porterà verso nuove e intriganti conoscenze. In ambito professionale sarete molto bravi a dirigere i vostri lavori, ottenendo discreti risultati. Voto - 8+⭐⭐⭐⭐

Acquario: previsioni astrali favolose per voi nativi del segno.

Questa Luna in congiunzione vi permetterà di rinvigorire il vostro rapporto, che sarà pieno di bei momenti come non accadeva da tempo. Se siete single essere gelosi va bene, vorrà dire che il vostro cuore è davvero innamorato. In ambito lavorativo sarà una giornata piuttosto normale, con risultati del tutto soddisfacenti. Voto - 8+⭐⭐⭐⭐

Pesci: oroscopo di lunedì che darà inizio a una settimana ancora tormentata, a causa di Venere in opposizione. Per quanto riguarda i sentimenti dovrete essere sinceri e meno impulsivi nei confronti del partner. Discorso simile per voi cuori solitari, se davvero ci tenete a trovare l'amore. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di essere ancora efficienti, anche in quelle mansioni che richiederanno un po’ d'impegno in più. Voto - 6,5⭐⭐