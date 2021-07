L'Oroscopo di sabato 31 luglio è pronto a svelare come sarà l'ultimo giorno del mese. Scopriamo come andrà in particolare la giornata a livello sentimentale, lavorativo e salutare per tutti i segni dello zodiaco dell'Ariete ai Pesci e come cambieranno le forze in campo astrologico. A livello sentimentale in questa giornata potrebbero esserci delle problematiche da dover affrontare per alcuni segni, non mancheranno però anche buone notizie. Per altri simboli astrali, parlando di lavoro, sarà possibile ottenere maggiori risultati con l'impegno e tanta buona volontà.

Intanto, per poter valutare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per capire più a fondo e nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in congiunzione a Mercurio in Leone;

Luna in congiunzione a Urano in Toro;

Venere in Vergine in trigono alla Luna;

Plutone in sestile a Nettuno in Pesci

Saturno in quadratura al Sole in Leone.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 31 luglio.

Previsioni astrali del 31 luglio: l'oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete - L’umore è altalenante, la Luna un po’ vi sostiene e un po’ vi fa lo sgambetto. Procedete con calma e riducete il carico di impegni.

Non siate intransigenti nel pretendere che tutti rispettino i vostri principi; lasciate libertà di scelta. Nel lavoro dopo i ritmi stressanti della settimana, oggi allentate un po’ la presa e iniziate a occuparvi di progetti di più ampio respiro. In amore, romanticismo e passione: la miscela perfetta per una giornata “tutto pepe”, in cui l’unico rimpianto sarà che è stata troppo breve.

Per la salute, in previsione di un tête-à-tête amoroso, fatevi belli! Un nuovo taglio, una nuova tintura, un capo di abbigliamento nuovo di zecca.

Toro - La partita giocata oggi dalla Luna nel segno del Toro si concluderà a vostro favore, se saprete resistere alle azioni in contropiede di Saturno e Mercurio. Prendete fiato prima di assumere qualsiasi decisione e state sempre attenti a moderare l’impulsività.

In amore sarà l’impulso a spadroneggiare, insieme a quella spontaneità che vi rende davvero irresistibili e compensa la carenza di dolcezza. L’oroscopo del 31 luglio consiglia, parlando di lavoro, di non farsi distrarre da pensieri superficiali e continuate a puntare ai traguardi che più contano, per dare forma e seguito alle idee. Riguardo la salute, Marte in posizione disarmonica dal cielo della Vergine vi ammonisce e raccomanda prudenza: nei movimenti cercate di evitare gli strappi.

Gemelli - Grazie alla Luna in Toro, in aspetto armonico al vostro cielo, questo sabato risultate tra i segni favoriti. L’umore prende una colorazione piacevole tendente decisamente al rosa. Serenità nella coppia e slanci romantici fanno da preludio a progetti importanti per il futuro.

Nel lavoro, procedendo con calma ed efficienza, saprete cogliere al volo un’occasione vantaggiosa che potrebbe arrivare da dove meno ve l’aspettate. Per l'amore, lucidando a dovere la gentilezza e la dolcezza, avrete molto di più di quanto avreste sperato: il partner cede al vostro fascino. Il fisico nel frattempo asseconda eventuali desideri di viaggio o di sport: non siate pigri, sfruttate questa sensazione di benessere per mettervi in movimento.

Cancro - In questo primo giorno di weekend la vostra presenza brilla di una sorprendente vivacità. Non passerete certo inosservati: ovunque andrete lascerete una simpatica traccia. Buona la componente di fortuna che unita a un sano opportunismo vi spinge verso qualcosa di speciale.

Nel lavoro oltre che gradevoli sensazioni epidermiche, le stelle vi regalano un pizzico di genialità da spendere nelle cose da espletare e nello studio. In amore, il cielo del periodo vi offre a buon mercato tutto quello che vi piace, a partire da viaggi e divertimenti per finire con stuzzicanti compagnie. Per la salute, che siate al mare o in montagna, respirate a pieni polmoni. Tutta l’energia penetra benefica dentro di voi attraverso l’aria.

Oroscopo del giorno 31 luglio: previsioni da Leone a Scorpione

Leone - Una mattinata serena, tra le coccole di partner e familiari. Nel pomeriggio però diventate inquieti e la serata rischia di essere meno gradevole del previsto. Gelosia e possessività invadono il campo, un dialogo chiarificatore può sciogliere molti dubbi.

parlando di attività lavorative, concentratissimi sul vostro lavoro, fortunatamente riuscite a mettere da parte i problemi personali e a concludere presto e bene le vostre faccende. In amore un piccolo stop: si registra un turbamento, forse in coincidenza di un momento di confusione. Ideale un viaggio, una gita a due, una seconda luna di miele. Lo stato salutare invita a fare attenzione agli arrossamenti della pelle oppure a eventuali fastidi alle gengive, frutto dello stress. Consigliati lavaggi frequenti tre volte al giorno, dopo i pasti.

Vergine - La Luna nel segno del Toro risulta bloccata da Saturno: sembrerebbe possiate essere destinati a soccombere, tra delusioni e piccole sconfitte, ma avete molti assi nella manica.

L’intervento di un amico che ha a cuore le vostre sorti assicura un successo modesto ma tangibile. In ambito lavorativo, per non mettere in gioco alcune sicurezze, vi arroccate su posizioni discutibili: potreste rischiare grosso. Siate più flessibili! In amore, se state soffrendo pene o crisi emotive, non crogiolatevi nei pensieri cupi, rispolverate il naturale ottimismo e lo spirito costruttivo. La salute invoglia a riflettere: date la priorità al vostro benessere e alla forma psicofisica: conducete una vita sana ed eliminate quanto può nuocere alla salute.

Bilancia - Determinazione, intraprendenza e disponibilità verso l’esterno: questi sono i doni della Luna in Toro di questo sabato, la stessa congiunta a Urano.

Miscelate nelle giuste dosi il tempismo, l’ambizione e l’impegno: avrete la garanzia del successo. Il lavoro richiede bravura nell’esprimersi, mente sveglia e lucida, abilità nel concretizzare i progetti, ampliare i contatti. Che giorno fruttuoso! In amore una gita, una breve vacanza last minute o semplicemente una giornata tutta vostra, per rinsaldare l’intesa con la persona di sempre. Stelle generose anche sul lato fisico fanno prevedere uno stato salutare eccellente. Potrete godervi dei momenti dinamici e sportivi o rilassanti.

Scorpione - Un po’ dolce e un po’ salato questo sabato estivo. Dalla vostra avete la simpatia di Luna e Urano, contro di voi il Sole, già da un pezzo sotto quadratura.

Un familiare vi chiede un sostegno che non potete rifiutare, specie ora che i guadagni per voi girano bene. Nel lavoro creatività grandiosa anche se discontinua. Avete fatto il pieno di arte e di natura, ma la distrazione interferisce portandovi fuori strada. In amore, già innervosito dal vostro sarcasmo, il partner vi risponde per le rime, ma dopo un paio di feroci battute vi ritrovate a scherzarci su. Bene la salute: voi del segno avete un particolare bisogno di spazi aperti e aria pulita. Approfittate del momento clou di queste vacanze estive per immergervi nel verde.

Astrologia di domani, 31 luglio: previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario - Appoggiata da Venere, la Luna nel segno del Toro promette meraviglie: sensibilità, comunicativa e un buon potenziale creativo.

Contro, però, avete Mercurio e Urano, fautori di complicazioni sentimentali e battaglie in famiglia. In ambito lavorativo, intuito e astuzia sono le armi a vostra disposizione in questo ultimo giorno di luglio. Ma vi riuscirà bene solo quello che non richiede dinamismo e sforzo fisico. Anche in amore questo sabato potreste incontrare difficoltà nella convivenza a meno che non vi sia toccato il partner perfetto: calmo, fedele e anche molto paziente. La salute invita a riflettere: lo stomaco sotto tiro, la tensione scatena lo stress. Più che la quantità degli alimenti, dovrete tenerne sotto controllo la qualità.

Capricorno - Tenero inizio di weekend, la colazione insieme all’amato bene è più dolce del cornetto che romanticamente dividete in due.

Poi l’effetto maliardo della Luna svanisce, tanto più che cambiando posizione vi mette alla prova. Le previsioni zodiacali di sabato consigliano, parlando di lavoro, di pagare con gli interessi il relax che vi siete concessi in anticipo. Richieste da soddisfare all’istante, come se il mondo stesse per finire. In ambito sentimentale invece, svegliarsi abbracciati e rimanere a scambiarsi coccole e tenerezze senza l’incubo di dover correre al lavoro: questa sì che è vita! Ottima la salute: in piena forma al mattino ma nervosi e alterati la sera, il gran caldo della giornata contribuisce a buttare a terra la pressione.

Acquario - Luna, Urano e Venere parteggiano sfacciatamente per voi, dandovi le occasioni e la determinazione per realizzare sogni e progetti.

Che aspettate: tirate fuori dal cassetto un vecchio sogno. Magari riuscirete a trasformarlo in realtà. Nel lavoro, non lasciate che le tensioni familiari compromettano i vostri risultati. Soprattutto se avete tra le mani questioni molto importanti. In amore, inutile fingere che tutto sia normale. Se in coppia o in famiglia non c’è più l’armonia di un tempo, dovete provare a capirne il motivo. La parte riguardante l'aspetto salutare precisa che, se vi siete appiattiti su uno stile di vita troppo sedentario, prendete l’abitudine di fare tonificanti e salutari passeggiate mattutine.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 31 luglio svela previsioni zodiacali più che discrete. Anche se alcune questioni governano i vostri pensieri di questi giorni, cercate di non mordere il freno altrimenti rischiate di pregiudicare il vostro cammino. Allo stesso tempo, non esagerare con la diffidenza: ogni tanto potete anche lasciarvi andare. L’amore va molto meglio rispetto agli ultimi tempi. In questa giornata saprete mettere in campo una determinazione che sorprenderà le persone a voi più vicine portando grandi vantaggi nel giro di poco tempo. I familiari vi chiederanno aiuto e il vostro intervento sarà determinante. Bene anche il piano professionale, lo spirito di collaborazione sarà la carta vincente. Salute in netta ripresa.