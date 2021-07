L'Oroscopo di domani, lunedì 19 luglio è pronto a dare una valutazione al prossimo inizio settimana. Sotto controllo in questo contesto i sei segni appartenenti al primo gruppo dello Zodiaco, analizzati principalmente sul probabile andamento dei settori amore e lavoro. Iniziamo in modo spedito con le solite anticipazioni sull'Astrologia del giorno iniziando a dare qualche informazione sui migliori e peggiori del periodo. Ansiosi di sapere cosa riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? In primissimo piano il periodo vincente per Toro e Leone, considerati in questo avvio settimanale in giornata a cinque stelle.

Invece, le previsioni astrologiche del 19 luglio vedono in leggero affanno gli amici della Vergine, indicati nel periodo in difficoltà a causa di alcuni cavilli burocratici da sanare.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

2° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★: Vergine.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 19 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 19 luglio al segno dell'Ariete predice una giornata destinata dalle stelle alla pura normalità. Mal che vada, dedicatela al riposo totale che di certo non vi dispiacerà. Visto che la Luna risulterà ancora lievemente negativa, saranno da bandire le distrazioni. In amore, sarà una giornata discreta, quanto basta: godetevi questo momento, perché per una volta non avete nulla da rimproverarvi.

Intanto il vostro rapporto di coppia prosegue in buona sintonia con l'altra metà del cielo. Single, per alcuni di voi "la musica" sta per cambiare: tenetevi pronti a vivere nuovi amori, particolarmente coinvolgenti e travolgenti. Riuscirete a mettere a frutto le esperienze negative del passato, trasformandole in consapevolezza.

In alcuni momenti l’amore potrebbe presentarsi sotto le sembianze di una persona sconosciuta ma dai tratti somatici davvero molto interessanti. Tenete gli occhi aperti e puntate tutto sul vostro fascino nel fare conquiste. Nel lavoro, novità importanti potranno bussare alla vostra porta. Riceverete delle proposte allettanti: potrebbe significare molto.

Toro: ★★★★★. Per tanti di voi del segno si avvicina una grandiosa quanto spettacolare partenza settimanale, da vivere semplicemente 'alla grande'. Per questo avete buone opportunità di cogliere un atteso desiderio. Quasi tutto il periodo, già a partire dalla prima mattinata, sarà indirizzato verso una generale positività: una favolosa giornata vi aspetta, pronti a spassarvela? In campo sentimentale, sarà una giornata memorabile, sotto ogni punto di vista, il che vi permetterà di fare nuove cose, oppure di scoprire qualcosa di affascinante o di diverso. Ricordatevi che ciò che conta è avere la mente in continuo allenamento, aiuta a crescere voi ed il bellissimo rapporto che avete con la persona amata.

Single, un nuovo e tenerissimo amore potrebbe bussare improvvisamente alla porta del vostro cuore. Non esitare ad aprire, perché ad attendervi troverete una giornata molto propizia sotto il profilo sentimentale. Non mancheranno le sorprese e chi vi circonda sarà fortemente attratto dal vostro magnetismo. Nel lavoro non vi farete ingannare da niente e da nessuno, perché saprete istintivamente quale sia la verità. Con la vostra schiettezza e spontaneità potrete anche essere di esempio per i vostri colleghi.

Gemelli: ★★★★. Si preannuncia un discreto lunedì, forse poco esaltante ma certamente buono da vivere se preso nel modo giusto. Intanto potrebbero esserci probabili disguidi a livello di coppia: evitate di farvi cogliere in castagna dal partner, come al solito immersi in quel mondo tutto vostro fatto di 'viaggi mentali' senza fine.

In amore, parlando in generale, troverete nella persona amata un saldo punto di riferimento, l'oasi di benessere dove approdare nei momenti più difficili. Così vi sentirete pieni di slancio e chi avete a fianco saprà ricambiare con grande passionalità: dite pure "grazie" alle buone stelle, saranno dalla vostra parte nei momenti importanti. Single, saranno buoni i rapporti con le persone vicine e avrete tanta voglia di comunicare. La vostra sensibilità in questo momento è acutissima, la fantasia sarà scatenata ed avrete tante possibilità per essere più allegri. Basterà soltanto seguire l'istinto, senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita. Nel lavoro, sarete in grado di dialogare praticamente con chiunque e in maniera assolutamente matura e costruttiva.

Oroscopo e stelle di lunedì 19 luglio

Cancro: ★★★★. Partirà a vele spiegate il primo giorno della settimana, poi, purtroppo per voi, andrà man mano affievolendosi perdendo in positività. In amore, un piccolo aiuto vi arriverà da Luna e Plutone, entrambi in trigono al vostro Sole: tenete un po' a freno l'impulsività, specialmente quella diretta verso il partner. Diciamo che la persona amata sarà particolarmente coinvolta. Trascorrerete dei momenti piacevoli sia da soli che con la vostra famiglia. Le stelle sembrano poter mettere alla prova soprattutto i nati nella prima decade con mille tentazioni; ma tranquilli, perché il rapporto di coppia appare molto saldo. Aumentate solamente le manifestazioni d'affetto e siate più disponibili con il partner, vedrete che sarà tutto perfetto.

Single, guarderete sotto una luce diversa le persone che avete intorno ed apprezzerete parte dei loro aspetti che non avevate mai notato prima. Riuscirete così a passare un po' di tempo piacevole con le persone a cui volete bene e questo vi farà dimenticare qualsiasi preoccupazione (qualora ce ne fossero). Nel lavoro, non mancheranno certo le energie per produrre e migliorare; mentre chi invece lavora alle dipendenze altrui saprà dimostrare talento e capacità organizzativa.

Leone: ★★★★★. La giornata di lunedì si prevede altamente fortunata per voi nativi, in diversi campi. Una superba Luna in Scorpione sarà per voi un vero lasciapassare nelle situazioni a stampo sentimentale. In amore infatti, vi scoprirete a pensare alla persona amata con trasporto e tenerezza molto più frequentemente di quanto non accade di solito.

I rapporti affettivi più seri, quelli cui tenete davvero, attraverseranno un periodo positivo, altamente costruttivo, fatto di dialoghi e chiarimenti. Tanta la passione su cui puntare. Single, sarà uno splendido giorno per la maggior parte di voi. È il vostro momento e c'è da augurarsi che lo sappiate sfruttare al meglio. Allora, non esitate nel cogliere al volo tutte le occasioni che vi si presenteranno: afferratele senza timore. Nel lavoro, la vostra efficienza e la vostra competenza faranno miracoli. Concluderete buoni affari, realizzerete ottimi acquisti, sistemerete definitivamente questioni pratiche che vi hanno dato del filo da torcere in passato.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 19 luglio, mette in risalto la possibilità che possano esserci per qualcuno cavilli burocratici da risolvere al più presto.

Quindi, potrebbero essere molto poche le carte da giocare: sappiate gestire eventuali situazioni pericolose provenienti da una persona del Cancro o del Sagittario. In campo sentimentale, dovrete sfoggiare fermezza per risolvere una certa questione: non arrendetevi di fronte a un insuccesso, ma perfezionate la strategia! Siate sempre gentili e disponibili nei confronti del partner, anche se avete bisogno dei vostri spazi, non fatelo sentire escluso. Single, è il momento di prendersi una pausa, di riflettere sul da farsi e di programmare a dovere questi giorni. Oscurate in qualche modo l'ambizione e la voglia di strafare lasciando invece emergere sensibilità, intuizione e fantasia, qualità di cui andare fieri.

Nel lavoro, cambiare o almeno tentare nuove soluzioni ai problemi che vi assillano sarebbe certo una soluzione perfetta, ma purtroppo non sarà sempre possibile attuarla.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 19 luglio.