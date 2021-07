L'oroscopo della giornata di lunedì 19 luglio prevede bisogno di chiarezza in amore per i nativi Acquario, considerate Luna e Venere sfavorevoli, mentre Ariete sarà un vero romanticone. La Luna in Scorpione porterà piccoli benefici in ambito sentimentale, in attesa che Venere si faccia da parte, mentre Pesci a lavoro sarà piuttosto ragionevole. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 19 luglio.

Previsioni oroscopo lunedì 19 luglio segno per segno

Ariete: un inizio di settimana non male per voi nativi del segno.

In ambito sentimentale Venere si troverà in una posizione favorevole e voi sarete dei veri romanticoni con la vostra dolce metà. Se siete single sarete piuttosto abili nel corteggiare la vostra fiamma. In ambito lavorativo occhio alle spese. Riparare ogni vostro errore ha un prezzo, per cui attenti alle scelte che prenderete. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Toro: oroscopo di lunedì al di sotto delle aspettative dal punto di vista sentimentale. Con Luna e Venere negative non potrete pretendere troppo dalla vostra relazione di coppia. Ciò che potrete fare sarà riflettere sui vostri errori e trovare una soluzione. Per quanto riguarda i cuori solitari sappiate solo che non è il periodo giusto per buttarsi in nuove conoscenze, se non volete ricevere delusioni.

Nel lavoro fortunatamente non state vivendo un periodo di crisi, ma non per questo dovete abbassare la guardia. Voto - 6,5⭐⭐

Gemelli: previsioni astrali di tutto rispetto in questa giornata. Venere si troverà in buon aspetto e dal punto di vista sentimentale tutto andrà per il meglio tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single sfoggiate il vostro lato migliore per riuscire a fare colpo. Nel lavoro, nonostante le difficoltà, non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno, cercando di dimostrarvi sempre all'altezza della situazione. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Cancro: sfera sentimentale ottimale secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 19 luglio.

In ambito sentimentale vi attendono piacevoli sorprese, merito di questa dolcissima Luna in trigono. Se siete single apprezzerete molto il calore e l'affetto che riceverete dalle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà in buon aspetto ancora per un po’, così come Giove: sfruttateli fino alla fine, soprattutto se ci sono in cantiere progetti di ampio respiro. Voto - 8+⭐⭐⭐⭐

Leone: oroscopo di lunedì sottotono per voi nativi del segno, a causa della Luna in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti non smetterete di mostrare fascino, ma il vostro atteggiamento potrebbe non essere così gradito. Se siete single l'amore non sarà la vostra priorità per il momento, tant'è che rimarrete concentrati su altro.

In ambito lavorativo ci saranno piccoli segnali di ripresa, ma se ci tenete davvero a risalire la china, dovrete darvi da fare. Voto - 7+⭐⭐⭐

Vergine: teneri e dolci come non mai dal punto di vista sentimentale e, secondo l'oroscopo, in questa giornata sentirete l'influenza della Luna in buon aspetto. Le stelle vi regaleranno serenità e stabilità nella vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potrebbero arrivare importanti novità nella vostra vita. Nel lavoro non sarete ancora al top della forma, ma già il fatto che Mercurio sia favorevole vi permetterà di fare dei passi in avanti. Voto - 9-⭐⭐⭐⭐⭐

Bilancia: periodo nel complesso convincente per voi nativi del segno.

Dal punto di vista sentimentale Venere vi rende dolci e romantici con il partner, regalandovi una relazione stabile e piacevole da vivere. I single saranno socievoli e simpatici un po’ con tutti. In ambito lavorativo riuscirete a battere sul tempo i vostri colleghi e per questo verrete premiati. Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐

Scorpione: sfera sentimentale in lieve ripresa secondo l'oroscopo. La Luna nel vostro cielo porterà piccoli benefici all'interno del vostro rapporto, che dovrete sfruttare appieno per riprendere in mano la vostra vita amorosa. Se siete single vivrete un momento decisamente tranquillo, ma non aspettatevi di trovare l'amore. Nel lavoro state vivendo un ottimo momento, fatto di successi e progetti a lungo termine piuttosto efficaci.

Voto - 7,5⭐⭐⭐

Sagittario: configurazione astrale davvero convincente dal punto di vista sentimentale. Venere e Luna si troveranno in posizione favorevole regalando, ai cuori solitari, nuovi e interessanti incontri. Chi è già impegnato riuscirà a godere appieno della propria relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro le idee non mancano, il vero problema sarà riuscire a trovare il metodo più adatto per svilupparle. Voto - 7+⭐⭐⭐

Capricorno: sarà un lunedì vivace per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo del 19 luglio. Vi sarà possibile raggiungere un ottimo equilibrio nella vostra relazione di coppia, ideale anche per provare a costruire un futuro solido insieme alla vostra anima gemella.

Voi single sarete romantici e affascinanti, soprattutto i nati nella terza decade. Nel lavoro se credete nelle vostre capacità, vedrete che le soddisfazioni arriveranno. Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Acquario: avrete bisogno di chiarire molte cose all'interno della vostra relazione di coppia. Secondo l'oroscopo Luna e Venere saranno ancora negative e non sarà affatto facile risolvere certi problemi di coppia. Se siete single attenti alle delusioni, perché potreste rimanerci davvero male. Nel lavoro avrete bisogno di una pausa, lontano dagli impegni della vita quotidiana. Voto - 6-⭐⭐

Pesci: cuori solitari davvero innamorati in questa giornata, grazie in particolare alla Luna in trigono. Potreste riuscire a convincere qualcuno a uscire con voi.

Se avete una relazione stabile mettete i sentimenti al centro dell'attenzione, regalando al partner solamente il meglio. Sul fronte professionale Giove e Mercurio vi daranno discrete occasioni da sfruttare, per migliorare la vostra posizione. Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐