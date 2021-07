Lunedì 2 agosto, sul piano astrale, il Nodo Lunare e la Luna risiederanno nel segno dei Gemelli, mentre il Sole con Mercurio stazioneranno sui gradi del Leone. Marte e Venere, invece, permarranno in Vergine, così come Saturno insieme a Giove rimarranno stabili nel segno dell'Acquario. Urano, in ultimo, proseguirà il domicilio in Toro come Plutone resterà in Capricorno e Nettuno continuerà il moto in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Capricorno, meno roseo per Gemelli e Sagittario.

Sul podio

1° posto Vergine: amore top. Il secondo segno di Terra riceverà, con tutta probabilità, i benefici influssi della Bianca Signora sui loro gradi in trigono ad Urano nell'amico Toro, e tale transito donerà ai nativi un mix di romanticismo e passionalità.

Le coppie stabili di terza decade, inoltre, godranno a piene mani del transito uraniano in sesta dimora che li spingerà a mettere le basi per un cambio abitativo.

2° posto Capricorno: finanze top. Marte e Venere nel loro elemento saranno probabilmente due assi nella manica nel campo del denaro di casa Capricorno, coi nativi che vedranno rimpinguare le proprie casse grazie a qualche inaspettata entrata economica.

3° posto Toro: tenaci. Nonostante il il quartetto Giove-Marte-Sole-Saturno in quadratura, i nati Toro si guadagneranno ugualmente il podio quotidiano per merito della conciliante Luna in Gemelli oltre che per i favori di Urano nel segno e del binomio Venere-Marte di Terra. Il primo segno Fisso, quindi, potrebbe assumere un mood particolarmente coriaceo in questa giornata, intriso di determinazione e voglia di raggiungere le mete agognate.

I mezzani

4° posto Leone: concreti. Nel ménage amoroso del secondo segno di Fuoco servirà, come esigerà Venere in Vergine e Mercurio nel segno, maggiore concretezza, così da guardare al prossimo futuro con più serenità. A beneficiare maggiormente di questo duetto planetario saranno, c'è da scommetterci, i nati di prima decade, oramai liberi dalle paturnie gioviali, che avranno iniziato una relazione sentimentale da poco.

5° posto Scorpione: volenterosi. Sebbene la voglia di rimboccarsi non dovrebbe mancare per il terzo segno Fisso in questa giornata d'inizio agosto, a venir meno potrebbero essere dei fruttuosi progetti sui quali canalizzare tali energie. Probabili perplessità amorose in mattinata.

6° posto Ariete: segreti svelati. Mentre il parterre planetario sarà impegnato a battagliare tra numerose opposizioni e quadrature, i nati Ariete avranno ottime chance di apprendere un segreto, probabilmente facente parte la loro cerchia di amici, che li lascerà attoniti.

7° posto Cancro: esausti. Tante, forse troppe le incombenze che saranno chiamati ad adempiere i nati Cancro durante queste 24 ore, col primo segno d'Acqua che farà bene a procrastinarne alcune e delegarne altre, così da scongiurare lo stress.

8° posto Acquario: indecisi. Lunedì in cui l'istrionico segno dell'Acquario si troverà, c'è da scommetterci, alle prese con una scelta complicata che, pur facendo parte dei determinati segni Fissi, lo farà scivolare in un turbinio d'indecisione.

9° posto Bilancia: amore flop. Giornata da prendere con le pinze nel settore sentimentale di casa Bilancia, coi nativi che avvertiranno di non essere in sintonia col partner a livello umorale, visto che loro saranno frizzanti e l'amato bene risulterà decisamente meno desideroso di far bisboccia.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: fiacchi. Le molteplici energie, sia fisiche che mentali, spese nella settimana appena trascorsa potrebbero presentare il conto a partire da questo lunedì, coi nati Gemelli che risulteranno fiacchi e accidiosi. A risollevare lievemente le sorti giornaliere ci penserà la Luna nel segno, la quale favorirà le scanzonate uscite mondane con le amiche di sempre.

11° posto Sagittario: perplessi. Un collega potrebbe venir meno alle mansioni assegnate dai vertici aziendali e a pagarne, con tutta probabilità, le conseguenze saranno i nati Sagittario, i quali dovranno coprire le falle del parigrado. Tale presa di posizione da parte del collega lascerà il terzo segno di Fuoco oltremodo stranito.

12° posto Pesci: relax. Giornata ideale in casa Pesci per chiudere nel cassetto metaforico ansie e preoccupazione, così da dedicare del tempo esclusivamente a loro stessi, magari optando per un centro benessere.