Per la giornata di domani, mercoledì 28 luglio 2021, l’Oroscopo prevede i segni del Leone e della Vergine in testa a questa classifica, mentre alcuni segni come i Pesci e lo Scorpione potrebbero subire un ulteriore ribasso. Stabile la Bilancia, l’Ariete invece avrà un rialzo dovuto ad una pausa dagli impegni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Leone fortunato

1° Leone: questa buona sorte sarà sempre più attiva, e con la creatività di cui disponete in queste giornate il lavoro si rivelerà molto più semplice del previsto.

In amore nascerà una passionalità e una comunicazione ottimale.

2° Vergine: i cambiamenti saranno dietro l’angolo sul lavoro, e probabilmente si arriverà anche ad una promozione o una svolta che significherà tanto non soltanto per voi stessi, ma anche per le persone che vi circondano.

3° Sagittario: avrete la prospettiva di dialogare con molte persone che si trovano attorno a voi, e incrementare gli affari proprio in virtù di questo slancio comunicativo eccellente. Avrete molto sostegno sul lavoro e negli affari.

4° Toro: sarete ancora sulla cresta dell’onda in modo molto significativo, mentre avrete una creatività che sorpasserà anche quelle situazioni in cui potreste non trovare facilmente via d’uscita.

Avrete ottime chance di conquistare la persona amata.

Progetti per Capricorno

5° Capricorno: per il momento avrete molti progetti su cui contare, dunque non sarà molto facile caricarvi di altri affari che potrebbero essere molto deleteri per il lavoro. Secondo l’oroscopo le amicizie costituiranno il fulcro su cui ruoterà la vostra serata.

6° Ariete: avrete finalmente una tregua dalle faccende di stampo lavorativo, e staccare la spina per voi significherà ricaricare le batterie in questo momento. L’oroscopo prevede anche molta scioltezza con la persona amata e con le amicizie più strette.

7° Bilancia: finalmente avrete una giornata stabile, senza ripercussioni positive oppure negative.

Avrete molto tempo libero per riorganizzarvi a livello lavorativo ma anche per dedicarvi agli hobby che vi interessano.

8° Acquario: dovrete fare attenzione alle spese ed evitare quelle che al momento non costituiranno una necessità impellente, mentre potrete finalmente adottare un atteggiamento più disteso con gli affetti e con il partner.

Pesci in ribasso

9° Cancro: la mancanza di vivacità nella copia potrebbe portarvi a scoprire altre situazioni. Per il momento non ci saranno chiarimenti che possano dissipare eventuali dubbi, non solo nella vostra relazione amorosa ma anche negli affetti.

10° Pesci: in amore le cose potrebbero subire una ricaduta che potrebbe compromettere la vostra relazione.

Le amicizie saranno quelle che riusciranno a comprendervi e a farvi distrarre, anche se per una giornata o anche solo per un pomeriggio.

11° Scorpione: purtroppo dei dissidi potrebbero indurvi ad isolarvi per un po’, e renderà molto difficile l’interazione con gli altri. Probabilmente in famiglia sapranno come farvi uscire dal guscio, ma sarà comunque molto difficile.

12° Gemelli: il nervosismo potrebbe costringervi a fermarvi per un po’ e avviare un periodo di riflessione, ma allo stesso tempo non dovrete perdere di vista i vostri obiettivi secondo l’oroscopo, soprattutto se sono di stampo professionale.