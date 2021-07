8° Vergine : purtroppo in questo periodo la fortuna non vi appoggerà, in amore potreste vivere giornate di quiete e dedicate prevalentemente alla famiglia. Sarete invece molto determinati a raggiungere gli obiettivi professionali con i risultati più alti possibili.

4° Leone: probabilmente una pausa farà al caso vostro, sia per smaltire la tensione recente che potervi organizzare sul piano lavorativo con più serenità. In amore ci saranno una maggiore comunicazione e l’obiettivo di essere concordi con il partner in caso di problematiche quotidiane.

