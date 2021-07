Il fine settimana di sabato 10 e di domenica 11 luglio 2021 regalerà prospettive amorose eccellenti per i nati sotto il segno dello Scorpione, mentre in testa alla classifica dell’Oroscopo arriverà la Bilancia. Ottimi i Pesci e i Gemelli, quest’ultimo in risalita dopo una settimana piuttosto “traballante”.

Sempre stabili la Vergine e il Toro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il weekend, segno per segno.

Pesci fortunato

1° Bilancia: ritornare in testa alla classifica dell’oroscopo in periodo di fine settimana significherà avere molto tempo libero e tante opportunità per incontri e shopping.

Finalmente avrete anche uno slancio nella vostra carriera che potrebbe fare la differenza per il vostro aspetto finanziario.

2° Scorpione: l’amore sarà l’indiscusso protagonista di questo weekend, sia che siate all’interno di una relazione di vecchia data sia che siate single. Svilupperete tante idee creative per poter far colpo sul partner oppure sulla persona che vi piace e che vorreste conquistare.

3° Pesci: la fortuna sul lavoro sarà il motore di ogni vostra azione, difatti farete di tutto per incentivarla al massimo. Avrete a che fare con pomeriggi densi di chiacchiere con le amicizie più strette e tanta tenerezza da parte del partner, secondo l’oroscopo.

4° Gemelli: avrete molta concentrazione per lo studio e per il lavoro, dunque non esiterete un attimo nell’intraprendere progetti che avete lasciato a lungo nel cassetto in attesa di tempistiche migliori.

Avrete un’ottima autostima, perfetta per poter fare colpo su qualcuno.

Stima da parte del Sagittario

5° Sagittario: avrete una maggiore stima nei confronti della vostra squadra di lavoro, e riuscirete anche a collaborare più attentamente e in sintonia. L’oroscopo prevede anche un sabato denso di emozioni dal punto di vista amoroso.

6° Leone: sentirvi più freschi e dinamici la sera vorrà dire spostare gli impegni più faticosi proprio nei momenti di maggior slancio. Anche per la sfera amorosa si avvertirà più romanticismo e passionalità, ma allo stesso tempo dovrete necessariamente instaurare una comunicazione che possa durare.

7° Toro: ora più che mai vi sentirete ricaricati di energia e pronti per affrontare un progetto che avevate in corso da tempo.

Allo stesso tempo si aprirà uno spiraglio di certezze per la vostra relazione amorosa. Gli incontri renderanno possibile qualche amicizia importante.

8° Vergine: sarete combattuti fra il benessere personale e la voglia di andare avanti con gli affari. Decidere cosa fare in serata si rivelerà più arduo del previsto, soprattutto a causa dei tanti impegni che al momento vi stanno tenendo sotto scacco.

Riflessioni per Ariete

9° Ariete: con questo weekend subentrerà un momento di riflessione più profonda su determinate scelte, mentre con gli affetti potrebbe esserci ancora qualche schermaglia che riuscirete a sedare soltanto in parte. Le serate all’insegna del relax saranno momenti molto produttivi anche per dialogare con il partner.

10° Acquario: avrete qualche disaccordo in famiglia che potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza e che vi darà anche qualche noia in futuro. Un po’ di malessere potrebbe rallentarvi considerevolmente sul posto di lavoro, anche se recupererete in fretta secondo l’oroscopo.

11° Capricorno: più che un periodo di fine settimana negativo, questo sarà piuttosto “fermo”, senza alcun tipo di evoluzione e con qualche impegno in più sul lavoro. Probabilmente preferirete un passatempo in solitaria piuttosto che le amicizie.

12° Cancro: per il momento dovrete fare qualche piccolo sacrificio per poter essere più efficienti sul lavoro. L’amore in questo momento potrebbe costituire una sorta di “rallentamento” per alcune faccende che richiedono invece la vostra costante attenzione.