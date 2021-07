Le previsioni astrologiche relative alla settimana che va da lunedì 26 luglio a domenica 1 agosto annunciano ottime prospettive per il segno zodiacale dell'Ariete, buone notizie in arrivo per la Vergine. Ci saranno invece delle difficoltà in arrivo per il segno zodiacale del Toro. Capricorno fortunato, sorprese per l'Acquario.

Scopriamo in dettaglio cosa riserverà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo dal 26 luglio all'1 agosto, da Ariete a Cancro

Ariete: in questa settimana Venere e Marte saranno dalla vostra parte.

Riuscirete facilmente a risolvere i contrasti presenti sia nell'ambito lavorativo che in quello professionale.

Toro: vi sentite pronti a intraprendere una nuova strada, tuttavia qualcosa vi frena. Alcune questioni lasciate in sospeso devono essere risolte al più presto. Settimana poco rassicurante per il Toro, martedì e giovedì saranno giornate più tranquille.

Gemelli: non lasciatevi coinvolgere dalle prospettive future. Cercate, come prima cosa, di costruire il vostro presente. Siete determinati con i vostri obiettivi, tuttavia è importante mantenere una certa perseveranza anche di fronte alle situazioni più difficili.

Cancro: le tensioni in una coppia possono sempre esserci tuttavia un buon modo per risolvere le piccole questioni è quello di prendere una bella iniziativa con il vostro partner.

Siate romantici e sbizzarritevi con qualche sorpresa accattivante.

Previsioni astrologiche settimanali da Leone a Sagittario

Leone: quando avete uno scopo ben preciso da raggiungere, nessuno vi ferma! Siete ostinati quando si tratta di raggiungere un obiettivo importante e difficilmente vi arrendete. Vi piacciono le sfide soprattutto quando ne uscite vittoriosi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vergine: è da tempo che avevate bisogno di una pausa ed è giunto il momento di prendervela. Abbandonate le vostre preoccupazioni e concentratevi solamente sul vostro relax. La settimana in arrivo porterà buone notizie per la Vergine.

Bilancia: avete bisogno di tranquillità, stare costantemente sotto stress non fa di certo bene alla vostra salute e al vostro stato d'animo.

Nella prossima settimana, cercate di accantonare gli impegni meno importanti e prendetevi un momento per voi.

Scorpione: la vostra relazione è pronta a fare un passo avanti tuttavia forse è necessario aspettare ancora un po' prima di prendere una decisione che potrebbe risultare molto impegnativa. Se da parte vostra, vi sentite pronti, dovete cercare di capire se lo è anche il vostro partner.

Oroscopo della settimana dal 26 luglio all'1 agosto, da Sagittario a Pesci

Sagittario: siete molto pazienti quando si tratta di aiutare i vostri familiari. Avete un legame speciale anche con qualcuno che non appartiene alla vostra famiglia. Riuscite quasi sempre a essere disponibili con tutti e questo è una delle vostre qualità più apprezzabili.

Capricorno: la Luna e Saturno saranno dalla vostra parte nei prossimi giorni. Questa volta, la fortuna potrebbe girare dalla parte vostra: potrete magari tentare la sorte, ma ricorda sempre di non esagerare.

Acquario: non tollerate le personalità false, al contrario, apprezzate molto le persone sincere. Chi cerca di fare il doppio gioco non fa per voi, facilmente riuscite ad allontanare chi vi insospettisce o chi non sa apprezzarvi. La settimana in arrivo sarà alquanto positiva: vi sono sorprese in arrivo per il fine settimana.

Pesci: avete finalmente l'occasione di prendervi del tempo per voi stessi, soprattutto per poter riflettere riguardo la vostra vita sentimentale. Cercate di capire se la vostra o il vostro partner è veramente la persona giusta per voi.