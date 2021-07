Nel weekend del 31 luglio e del 1° agosto troveremo sul piano astrologico Urano e la Luna risiedere nel segno del Toro, mentre Plutone sosterà sui gradi del Capricorno. Saturno assieme a Giove, entrambi in moto retrogrado, permarranno in Acquario, così come Mercurio e il Sole resteranno stabili nell'orbita del Leone. Marte insieme a Venere, invece, rimarranno nel domicilio della Vergine come Nettuno continuerà il transito in Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Cancro e Capricorno, meno roseo per Scorpione e Sagittario.

Sul podio

1° posto Cancro: sognatori.

Lo sfavillante sestile tra la Luna di Terra e Nettuno nel loro Elemento indurrà, con ogni probabilità, i nati Cancro di seconda e terza decade a immaginarsi il proprio futuro quanto più roseo possibile. Tale mood sognatore, oltre che spiccatamente ottimista, li aiuterà probabilmente a mettere in secondo piano alcune paturnie amorose che hanno costellato le loro ultime settimane.

2° posto Capricorno: focus familiare. La terza dimora sarà illuminata dal corroborante trigono che Plutone retrogrado nella loro orbita ingaggerà con il Luminare notturno nell'amico Toro per l'intero weekend, e ciò potrebbe spingere il terzo segno di Terra a porre l'accento su alcune faccende familiari insolute. La casa n° 3, in questa occasione, potrebbe difatti parlarci di un mix tra fluida comunicazione, doti percettive ed intelligenza che consentiranno ai nativi di far sciogliere come neve al sole qualsiasi ruggine pregressa nel focolare domestico.

3° posto Gemelli: concilianti. Malgrado Sole e Luna formeranno un quadrato, i nati Gemelli avranno ottime chance di beneficiare, nel corso di queste 48 ore, del frizzante Mercurio di Fuoco che sarà il loro asso nelle maniche nel ménage amoroso. Il pianeta dell'intelletto, difatti, li renderà probabilmente più concilianti in coppia e il partner apprezzerà di buon grado.

I mezzani

4° posto Leone: finanze top. Dopo il Plenilunio opposto di fine luglio e lo sbarco di Mercurio nel segno, i nati Leone si appresteranno, c'è da scommetterci, da questo fine settimana a premere sul pedale dell'acceleratore sia nei progetti pratici che professionali. Col mese del compleanno oramai nel vivo non ci sarà più spazio per idee in fase embrionale o per sogni nel cassetto inespressi, perché i felini avvertiranno presumibilmente la viscerale voglia di raggiungere presto le ambiziose vette finanziarie da troppo tempo sperate.

5° posto Acquario: approcci relazionali. L'austera Luna quadrata in Toro e l'esuberante nonché gioviale Sole opposto in Leone intimeranno, con ogni probabilità, al quarto segno Fisso di analizzare il proprio modo di approcciarsi alle relazioni di vecchia data. Con un occhio particolare ad amicizie e rapporti professionali, i nativi dovrebbero smussare i lati più arcigni del loro carattere, cosicché che questo weekend possa regalargli un nuovo modo di intendere la comunicazione interpersonale.

6° posto Toro: affaccendati. Col duetto Marte-Luna di Terra ed il favorevole transito plutoniano, seppur retrogrado, sullo sfondo, i nati Toro avranno buone possibilità di dover affrontare un weekend ricco di attività lavorative da portare a compimento ma, al contempo, anche un bel bottino di gratifiche morali di cui godere.

Ad avere una marcia in più saranno probabilmente i liberi professionisti di prima decade, i quali avranno la strada spianata verso l'agognato successo.

7° posto Vergine: pungenti. In questo weekend a cavallo tra luglio ed agosto il secondo segno di Terra potrebbe lasciarsi andare a qualche battuta pungente di troppo nella cerchia professionale. Sebbene la loro volontà non sarà di ferire le persone pungolate, a queste ultime non andrà giù il loro atteggiamento provocatorio e passeranno al contrattacco.

8° posto Bilancia: rimettersi in linea. Il secondo segno d'Aria avrà buone chance, durante questo fine settimana, di sentire la voglia di riprendere a fare attività fisica e/o correggere il proprio regime alimentare, al fine di rimettersi in linea.

Ritrovare il peso forma, oltre alla prova costume sempre in voga nel periodo estivo, sarà necessario perché i single del segno si sentano più affascinati mentre si appresteranno a conoscere nuove persone.

9° posto Ariete: taciturni. Mercurio di Fuoco opposto a Saturno e quadrato ad Urano renderà, c'è da scommetterci, il primo segno zodiacale insolitamente taciturno, specialmente con le persone care. Con la bocca cucita ed un reiterato broncio stampato sul volto, i nati Ariete non saranno di certo la compagnia più accattivante del fine settimana.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: promesse non mantenute. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarderà le questioni professionali in casa Sagittario, specialmente nella giornata di domenica quando un capo potrebbe venir meno ad una promessa fatta tempo prima.

Un giorno di ferie chiesto anzitempo o un bonus legato all'operatività saranno probabilmente i bandoli della matassa lavorativa che i nativi difficilmente riusciranno a districare nel weekend.

11° posto Pesci: ricostruzione. Terminato l'aperitivo gioviale nel segno, col Grande Benefico tornato in pianta stabile in Acquario, i nati Pesci saranno, con tutta probabilità, chiamati a ricostruire tassello dopo tassello le loro priorità esistenziali, soprattutto per ciò che concernerà i legami sentimentali. Tale lavoro astrologico sul piano affettivo avrà una durata di circa cinque mesi, con qualche breve intervallo, fino a giungere a dicembre quando finalmente Giove nel segno espanderà tutto ciò che di buono hanno seminato in materia di sentimenti.

12° posto Scorpione: relax. Parterre planetario che tra Luminari, pianeti generazionali e personali vanterà tante, forse troppe, ostilità in questo complicato fine settimana, coi nativi che farebbero bene a concentrarsi esclusivamente su loro stessi, bandendo recriminazioni ed insoddisfazione. Il relax, su tutti, sarà e dovrà essere il protagonista di queste 48 ore, essendo probabilmente lui l'unico vero antidoto contro stress e musi lunghi.