Appuntamento immancabile con l'oroscopo per la prima metà del mese di luglio. Il cielo astrologico sembra promettere grandi cose, ma non a tutti i simboli dello zodiaco. C'è chi dovrà affrontare certe questioni spinose e chi vedrà migliorare i rapporti più importanti della vita. C'è chi dovrà fare i conti con ostacoli e imprevisti, e chi dovrà cogliere al volo occasioni imperdibili.

Se siete curiosi di sapere che cosa accadrà nelle prossime giornate, di seguito trovate le previsioni astrologiche relative alla settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 luglio 2021 su amore, lavoro e salute.

I segni presi in considerazione sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

La settimana dal 12 al 18 luglio secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa settimana potrebbero esserci dei cambiamenti, soprattutto sul fronte amore. Il destino potrebbe regalare ai single del segno un colpo di fulmine. Le questioni di famiglia saranno in primo piano, e voi dovrete essere presenti e comprensivi. Dovrete fare quadrare i conti che non tornano, altrimenti rischierete di scontrarvi con il partner. Occhio alla gelosia e alle intromissioni di qualcuno che non vede di buon occhio il vostro rapporto. Per ottenere il meglio in campo lavorativo vi converrà essere prudenti.

Qualcosa potrebbe mettere a rischio i vostri progetti, comunque, dovrete mettercela tutta per raggiungere i vostri obiettivi. Sul fronte salute, un po' di stanchezza potrebbe caratterizzare queste giornate. Farete fatica ad adattarvi alla stagione estiva e all’afa.

Toro – In campo amoroso, sarà un periodo vivace, ricco di confronti, a volte nervosi e a volte costruttivi.

Spetterà a voi trovare un modo per migliorare la vita affettiva. Di sicuro non potrete evitare alcune tensioni dovute alle gelosie o ai pareri discordanti con il coniuge. Usate le polemiche a fin di bene, in altre parole cercate di capire le esigenze del partner e come fare per migliorare il feeling. In campo lavorativo, si annuncia un periodo favorevole e colmo di occasioni ghiotte.

Niente vi spaventa e saprete farvi valere anche nelle discussioni con i colleghi o con un datore di lavoro. Otterrete vantaggi anche in termini economici, ma dovrete cercare di non spendere tutti i vostri sudatissimi guadagni. In salute, dovrete tenere sotto controllo la tensione e prendervi cura di voi stessi, soprattutto svuotate la testa dai troppi pensieri.

Gemelli – In amore, questa sarà la settimana adatta per risolvere quanto vi aveva preoccupato o tormentato nei mesi scorsi. È arrivato il momento di chiarire le incertezze e scoprire che cosa ha causato il distacco o aperto le tensioni, e soprattutto è arrivato il momento di impegnarvi al massimo per far funzionare meglio il rapporto di coppia e concretizzare qualche progetto.

I single faranno nuove conoscenze. Ricordatevi, però, di non ripetere gli stessi errori del passato. In campo lavorativo, avrete le idee chiare per raggiungere gli obiettivi in poco tempo; questa sarà la settimana migliore per novità, cambiamenti, proposte. Insomma, dovrete prendere le occasioni al volo e di sicuro non ve ne pentirete. In salute, recupererete le buone e sane abitudini per mantenervi in forma, vi sentirete bene e potete disporre di una discreta vitalità. Potreste migliorare o cambiare il vostro look.

Cancro – In amore, i cambiamenti che ci saranno in questo periodo incideranno anche sul rapporto con il partner, ma in questa settimana avrete la possibilità di riallacciare il dialogo, di far funzionare alla grande il vostro feeling, soprattutto se da molto tempo l’affetto aveva ceduto il passo alle preoccupazioni per il quotidiano.

Dovrete metterci un po' di impegno, ma sicuramente andrà tutto a gonfie vele. Il profumo del mare, il sole sulla pelle, potrebbe regalare ai single un nuovo amore. In campo lavorativo, sarete in grado di riconoscere le opportunità buone da quelle svantaggiose, con grande profitto anche per le vostre tasche. Comunque, dovrete sfruttare fino in fondo le giornate ricche di successo. Umore e salute cammineranno a braccetto, e l’uno rinforzerà l’altra. Alimentazione e sport vi aiuteranno a recuperare e a migliorare la vostra forma fisica.

Previsioni degli astri 12-18 luglio 2021: da Leone a Scorpione

Leone – Sul fronte amore, questa settimana vi invita a muovervi con la massima cautela, sarete piuttosto impulsivi e nel tentativo di ottenere l’oggetto dei vostri desideri potreste minare l’equilibrio appena recuperato nel vostro rapporto di coppia, insomma, ogni pretesto potrebbe essere buono per discutere.

L’Oroscopo raccomanda di affrontare certi discorsi quando l’atmosfera sarà più serena e tranquilla. I single del segno, in questo periodo, avranno le idee molto confuse e potrebbero imbattersi in qualche pasticcio oppure potrebbero fare una figuraccia nel tentativo di conquistare il cuore della persona interessata. L’atmosfera lavorativa potrebbe essere nervosa a causa della stanchezza o della distrazione. Per molti nativi del Leone potrebbe arrivare un lavoro extra stagionale, oppure dovranno rimpiazzare qualcuno assente a causa delle ferie o della malattia. In salute, dovrete cercare di non esporvi troppo al sole e stare alla larga dallo stress.

Vergine – In amore, se voi e il vostro partner avete in mente dei bei progetti da fare insieme, questa è la settimana giusta per metterli in pratica.

Anche organizzare un bel viaggio insieme vi aiuterà a riallacciare il rapporto segnato da mesi di discussioni e di tensione. Questo periodo è ottimo per gettare ogni tipo di problema alle spalle. Se siete stanchi dello status di single, l’oroscopo vi invita a uscire di più e ad aprirvi alle nuove conoscenze, questa settimana potrebbe regalare un incontro rivelatore. Sul fronte lavoro, questa settimana vi aiuterà a raggiungere tutti i vostri scopi. Anche se sperate di migliorare la vostra condizione economica, le stelle vi manderanno delle occasioni davvero ghiotte, da prendere subito al volo. Ci vorrà un po' di impegno come in tutte le cose, ma del resto grinta e determinazione non vi mancheranno.

Il fine settimana potrebbe essere caratterizzato da un po' di stanchezza mentale.

Bilancia – In amore, nella vita di coppia ci sono ancora situazioni non chiarite, dubbi che aleggiano e nervosismo che freme. Sarà meglio rimandare i chiarimenti nell’ultima settimana di luglio. Affrontare le tensioni in questa settimana significa mettere in pericolo il già precario equilibrio della vostra storia amorosa, quindi per evitare la rottura dovrete usare cautela fino agli ultimi giorni di luglio e vedrete che la vostra relazione tornerà più forte di prima. Per i cuori solitari del segno sarà una girandola di emozioni e sarà facile perdere la testa. Prima di buttarvi a capofitto in un’avventura amorosa dovrete riflettere e accettare anche i consigli di una persona fidata e sincera.

In campo lavorativo, i primi giorni saranno problematici a causa di imprevisti, oppure sarà la vostra svogliatezza a farvi commettere qualche errore. Dunque, muovetevi con prudenza e aspettate la seconda parte della settimana in cui potreste concludere positivamente qualche accordo professionale. Attenzione, però, agli investimenti e ai mutui. Per recuperare salute e benessere basterebbe concedervi qualche momento di relax.

Scorpione – In amore, la settimana sarà divisa in due parti: la prima sarà speciale per il vostro romanticismo, infatti, passione e fortuna vi incoraggeranno anche a fare delle giuste scelte; nella seconda parte probabilmente dovrete fare conti con nervosismo, imprevisti, gelosie o altre situazioni poco incoraggianti.

Passerà presto, quindi non andateci giù pesantemente. Sarà una settimana favorevole per discutere insieme al partner gli eventuali cambiamenti che riguardano la casa, per organizzare un progetto biennale o per dare una svolta diversa al vostro rapporto. Per i single del segno potrebbe essere il momento buono per dire addio alla vita da solitario. Più uscite significa più probabilità di incontrare la persona giusta. Sarà un ottimo periodo per chi sta cercando ancora un lavoro ben retribuito, dovrete continuare a inviare curriculum a desta e a manca, presto arriverà l’occasione giusta. Sul fronte salute, non mancheranno fastidi fisici, soprattutto alle articolazioni e allo stomaco.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 12 al 18 luglio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, l’oroscopo consiglia ai single del segno di non commettere gli stessi errori del passato. Se siete stufi di vivere una vita da solitario, questa settimana offrirà belle occasioni per dare una svolta amorosa, le coppie, invece, dovranno fare particolare attenzione alle carte che il destino giocherà per loro. Se il rapporto coniugale è alla deriva, questo sarà il periodo adatto per pensare al divorzio. Buon momento per coloro che hanno un lavoro. Nel campo economico regnerà ancora l’incertezza, quindi dovrete rimboccarvi le maniche e dare il meglio di voi stessi per far funzionare la vostra attività.

Aumenterà a dismisura il desiderio di prendervi cura della vostra bellezza, quindi dedicatevi alle cure cosmetiche oppure cambiate il vostro stile di vita.

Capricorno – In amore, per coloro che convivono sotto lo stesso tetto e condividono spese e parenti, la settimana sarà ingestibile. Molte coppie dovranno mettere in conto una grande fame d’amore che non riusciranno ad appagare a causa delle intromissioni esterne e degli ostacoli. Per fortuna, da metà luglio la situazione migliorerà e potrete dare il meglio di voi nell’intimità con il vostro partner. I single potrebbero essere attratti da due persone e allo stesso tempo essere confusi sentimentalmente, insomma bolliranno sensazioni diverse che riuscirete a capire solo a fine mese. Sul fronte lavoro, dovrete gestire alcune situazioni con cautela, se non perderete la pazienza riuscirete a risolvere certi grattacapi. Per le prossime due settimane dovrete tenere gli occhi bene aperti. In questo periodo le energie potrebbero oscillare, le stelle vi ricordano di fare delle pause giornaliere.

Acquario – In campo amoroso, non saranno giornate semplici ma se inizierete con il piede giusto riuscirete ad affrontare con minore difficoltà la seconda metà di luglio. Insomma, se siete ancora innamorati del vostro partner, questa settimana vi invita a riflettere con calma prima di prendere una decisione importante. In campo lavorativo, sarà una settimana un po' difficile ma le stelle vi anticipano che sarà l’ultimo ostacolo alla vostra tabella di marcia e che già dalla prossima settimana le cose miglioreranno. Non fatevi scoraggiare dagli imprevisti, anche se vedrete tutto nero. Per il bene della vostra salute, dovrete stare lontani dagli eccessi e riposare di più. Questo periodo stressante vi sembrerà non finire mai, ma presto tornerete in splendida forma. Nel frattempo, pazientate e passeggiate di più all’aria aperta.

Pesci – In amore, questa sarà la settimana adatta per dare un colpo di bacchetta magica ai vostri sogni. Se il vostro cuore è solo da tanto tempo, le stelle vi consigliano di non perdere il treno perché prossimamente la musica potrebbe cambiare. Queste nuove giornate estive potrebbero regalarvi molte occasioni, non vi farà male guardarvi intorno, magari troverete quello che state cercando da una vita. Sarà anche l’occasione giusta per gettare alle vostre spalle certe esperienze dolorose del passato. Sul fronte lavoro, questa settimana sarà molto favorevole, ma non sarà così per il settore economico e finanziario. Chi sta ancora cercando un buon lavoro dovrà prima schiarirsi le idee e poi mettersi in gioco. Dovrete cercare di risolvere eventuali problemi di salute e le cure che inizierete in questo periodo daranno ottimi risultati.