L'oroscopo della giornata di domenica 11 luglio vedrà un Leone carico grazie in particolare al trittico di Luna, Marte e Venere, mentre Cancro mostrerà un atteggiamento timido, ma sarà fortemente innamorato. Pesci sarà piuttosto rispettoso delle regole, soprattutto al lavoro, centrando comunque buoni risultati, mentre un sogno alla volta, i nativi Sagittario riusciranno a farsi strada tra i tanti progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 11 luglio.

Previsioni oroscopo domenica 11 luglio 2021 segno per segno

Ariete: la settimana si concluderà molto bene per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Arriverà la Luna nel segno del Leone a rafforzare il vostro legame dopo alcune giornate poco convincenti. In ogni caso, vi godrete questa bella giornata di sole con la persona che più amate al mondo. Se siete single aspettatevi delle sorprese romantiche. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto produttivi, ma attenzione perché non tutte le idee che vi vengono in mente saranno valide. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Toro: previsioni astrali non al top per voi nativi del segno, complice un cielo piuttosto spento. In ambito sentimentale il nervosismo è in agguato, attenti dunque a non entrare in certi argomenti. Se siete single al momento è difficile per voi capire cosa provare davvero nei confronti di quella persona.

In ambito professionale Mercurio è in sestile e anche Giove. Potreste riuscire dunque a fiutare il giusto affare. In ogni caso però, meglio non essere avventati. Voto - 6,5 ⭐⭐

Gemelli: configurazione astrale che vi permetterà di splendere in amore, tutto merito della Luna e di Venere entrambi nel segno del Leone. Se siete single la fortuna è dalla vostra parte, e potreste riuscire a conquistare il cuore della vostra fiamma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se siete già impegnati, allora tutto quello che dovrete fare sarà celebrare il vostro rapporto al meglio. In ambito lavorativo Mercurio non è più nelle vostre corde, e trovare il giusto ritmo e le giuste idee sarà più complicato del solito. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Cancro: mostrerete un atteggiamento un po’ più timido secondo l'oroscopo di domenica 11 luglio, soprattutto voi single.

Ciò nonostante il vostro cuore è innamorato, e la voglia di mettersi in gioco non manca. Se siete già impegnati, sarete piuttosto espansivi e teneri con il partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro con Giove e Mercurio favorevoli, il successo che aspettate sarà alla vostra portata. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: sfera sentimentale top in questa giornata grazie ad un cielo che vedrà Luna, Marte e Venere tutti favorevoli. Carichi a molla, mostrerete forti sentimenti nei confronti del partner, e far scattare forti e intense emozioni sarà facile. Se siete single potreste essere voi quelli a ricevere un'invitante proposta. Nel lavoro ricevere piccole soddisfazioni vi stimolerà un po’. Non è molto, ma è comunque un passo avanti.

Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Vergine: farete qualche piccolo progresso per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo della giornata di domenica 11 luglio. Con Mercurio in una posizione più invitante, vi darete da fare per superare le aspettative e raggiungere i vostri obiettivi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti, mostrerete il vostro lato più tenero. Single oppure no, le persone intorno a voi saranno felici di avervi affianco. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Bilancia: periodo decisamente più invitante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere saranno in buon aspetto, e sarete in grado di riparare i vostri errori nella vostra relazione di coppia. Se siete single il vostro romanticismo sarà sincero, ma forse dovrete essere un po’ più convincenti.

Nel lavoro con Mercurio ora in quadratura forse sarebbe meglio consultarsi con un collega prima di mettere in atto le vostre idee. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Scorpione: oroscopo di domenica sottotono per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale. Luna e Venere si troveranno entrambi in quadratura, rendendo difficile il vostro rapporto con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i cuori solitari dovranno cercare di mantenere il sangue freddo, e non causare litigi per questioni da poco. Settore professionale promettente con Mercurio e Giove favorevoli, anche se il successo non avrà la stessa soddisfazione di un tempo. Voto - 6+ ⭐⭐

Sagittario: settore professionale in lieve rialzo per voi nativi del segno.

Mercurio non sarà più opposto, e con un po’ d'impegno, troverete idee interessanti per farvi strada tra i vostri progetti. Molto bene in ambito sentimentale, grazie alla Luna, a Venere e Marte tutti in trigono dal segno del Leone, che vi daranno una marcia in più, godendo di un ottimo affiatamento di coppia. Se siete single sarete piuttosto premurosi nei confronti delle persone che amate. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Capricorno: oroscopo di domenica che vedrà il pianeta Mercurio in opposizione per voi nativi del segno. Giove rimane comunque favorevole, ma attenzione alle idee che vi verranno, perché non sempre potrebbero essere valide. In amore sarà una giornata tutto sommato tranquilla, ma non vi aspettate momenti di romanticismo portati all'estremo.

Se siete single chi vi ama vi seguirà, non avete bisogno di dimostrare nulla. Voto - 7 ⭐⭐⭐

Acquario: non sarà la domenica che speravate secondo l'oroscopo, considerato che Venere, Luna e Marte vi guardano storti. Dal punto di vista sentimentale attenti a non trasformare ogni cosa in un litigio. Se siete single forse è meglio se non si avvicina nessuno a voi per un incontro romantico. Settore professionale sottotono ora che Mercurio non è favorevole, meglio fare attenzione. Voto - 6-⭐⭐

Pesci: ottima giornata per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Mercurio e Giove garantiranno splendidi risultati, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore il vostro rapporto procede tranquillamente, ma ogni tanto un pizzico di romanticismo in più potreste anche darlo. Se siete single non si escludono piacevoli sorprese. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐