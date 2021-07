L'oroscopo della settimana è pronto a spiegare accuratamente che cosa potrebbe succedere a ciascun segno. Si prospettano dei giorni incandescenti. I nati del Cancro potrebbero cominciare a prendere in considerazione una bella vacanza, utile per scaricare la tensione accumulata e lo stress. Per i Pesci si prospetta una settimana ottima per instaurare delle nuove abitudini. L'Oroscopo segnala movimenti sul piango sentimentale, sia per i single che per le coppie dei vari segni zodiacali. Scopriamo nel dettaglio che cosa hanno in serbo gli astri per le prossime giornate dal 19 al 25 luglio.

Previsioni oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete – Prima parte della settimana forte per l’amore, perciò dovreste sfruttare questo lasso di tempo per chiarirvi le idee. In alcuni giorni faticherete a stare dietro al vostro cuore. Potreste trovarvi nel bel mezzo di dubbi o pensare al passato. Alcuni nativi di questo segno potrebbero discutere di vacanze, progetti futuri o di argomenti riguardanti la gestione del tempo libero. Se ci sono dubbi, siate pazienti poiché nel weekend avrete le idee più chiare e sarà possibile dimenticare ciò che vi tormenta. Per i single sarà un periodo eccellente per vivere delle esperienze intense. Nel lavoro, invece, dovrete affrontare imprevisti e situazioni inaspettate che vi rincorreranno per tutta la settimana, per cui munitevi di autocontrollo.

Per evitare perdite, seppure economiche, non siate testardi. L’energia sarà agli ottimi livelli e vi permetterà di affrontare bene sia il caldo che gli sbalzi di temperatura.

Toro – Se nella coppia c’è amore, questo periodo comporterà solo stanchezza e nervosismo per motivi esterni, forse legati alla famiglia. In caso contrario, gelosia o insoddisfazione potrebbero creare situazioni altalenanti che per buona parte della settimana vi lasceranno nell’incertezza.

Sarà soltanto nel fine settimana che le cose inizieranno a manifestarsi per quello che sono. L'oroscopo consiglia di non tirarla per le lunghe e di darci un taglio. I single stanno vivendo alla giornata in questo incandescente periodo e non sembrano nutrire troppe aspettative: sarà la situazione migliore per divertirsi! Potrebbe essere una settimana complicata sul piano lavorativo, a causa di nervosismo in ufficio e/o di richieste davvero impegnative.

Se siete un libero professionista, forse la fatica doppia che farete servirà per i guadagni e per spianare la strada a nuove opportunità. In salute non vi sentirete al massimo e questo a causa di un basso livello di energia. Le stelle invitano a ritagliarsi dei momenti da dedicare al benessere interiore.

Gemelli – Sarà un periodo di dolcezza e romanticismo, perfetto per concretizzare le vostre aspirazioni. Perfino se la vostra unione è in crisi, troverete il modo per farla funzionare meglio oppure troverete la forza di girare pagina e andare avanti. A volte non ha senso insistere in qualcosa che ormai ha più alcun significato. I Gemelli single dovranno fare un pò di attenzione e valutare con prudenza in base alle proprie esigenze.

Nel lavoro procederete bene, tra ottime idee, abilità negli accordi e nei compiti che di solito vi vengono affidati. Per quanto riguarda il denaro, non perdete la pazienza! Dei cambiamenti si vedranno anche in quest’ultimo ambito. Sarà la settimana giusta per affrontare, con la necessaria sicurezza, un problema fisico o di altro tipo.

Cancro – Probabilmente nella coppia rimarranno ancora in piedi dubbi e tensione. Qualcosa, insomma, non vi permetterà di sentirvi felici al 100%. Se il sentimento è sincero e puro, nulla potrà impedirvi di essere felici in amore. Per i single si presenteranno dei nuovi amori, destinati a cambiare umore e piani futuri. La vera novità in questo periodo sarà il vostro atteggiamento nei confronti di certe situazioni lavorative, che affronterete con un pizzico di concretezza in più e opportunismo.

In voi si farà strada anche l’esigenza di migliorare la vostra vita, che passa anche attraverso la qualità del tempo trascorso nel lavoro. Potreste iniziare a prendere in considerazione una breve vacanza: dolcissima terapia dello svago e per rilassare la mente e il corpo.

Previsioni astrologiche 19-25 luglio 2021: da Leone a Scorpione

Leone – Sul fronte amore, è un periodo prezioso per lasciarvi alle spalle ogni insoddisfazione e per cercare di vivere più liberamente questa estate. Meglio tenere in disparte i problemi legati alla famiglia e all’abitazione altrimenti finirete per passare più tempo a discutere di questioni secondarie. Date più spazio alla passione, concentratevi di più sulle occasioni per flirtare con il partner piuttosto che discutere sul condomino o sugli elettrodomestici.

Ottime prospettive per i single i quali potranno conoscere gente in vacanza oppure in città, in palestra, al centro commerciale o magari sotto l’ombrellone. Se svolgete un lavoro che chiede molta concentrazione mentale, allora sarà meglio fare una bella scorta di pazienza, perché in questa settimana non ne avrete moltissima. Ad ogni modo non vi mancheranno occasioni, proposte e accordi. In ambito economico rimarrete sempre protetti nonostante le spese in aumento. Energia vivace e in costante aumento. Nulla metterà alla prova la vostra capacità di resistenza. Ottimo periodo per praticare sport.

Vergine – Questo periodo sta andando in modo davvero strano per voi in amore, ma alla fine giungerete a importanti conclusioni e svolterete.

Sbagliate a pensare che il partner possa leggervi nella mente, dovete assolutamente imparare a chiedere ciò di cui bisogno. Se il partner, distratto da altre situazioni, dovesse dimenticarsi qualcosa, allora avrete tutto il diritto di risentirvene. Siate diretti nel bene e nel male. Per i single potrebbe prospettarsi una settimana poco adatta alle conquiste e questo a causa delle probabili mancanze di intraprendenza. Buon periodo per sostenere un colloquio di lavoro, ma dovete mantenere comunque basse le vostre aspettative per quanto riguarda il denaro. Almeno per ora riuscirete a sostenere le spese extra, comprese quelle legate alla stagione estiva. Il vostro corpo sta chiedendo riposo e situazioni meno stressanti ma se non potete permettervelo, cercate di amministrare al meglio le vostre forze evitando gli strapazzi.

Bilancia – Se ci sarà da discutere in amore, allora sarà meglio farlo subito così da chiarire ogni questione con il partner. Il passare dei giorni potrebbe confondervi le idee ma ancora di più il cuore. Potreste provare sentimenti ambigui, tanto da ritrovarvi perfino a detestare quella persona che sapete di amare. Non meravigliatevi perché è una cosa normale e accade spesso, specie quando si condivide il quotidiano. Per i single potrebbe essere un periodo molto caldo. Dovrete riuscire a lasciare fuori le emozioni, ma sembra abbastanza improbabile che ci possiate riuscire. Con molta probabilità questa sarà la settimana degli imprevisti e delle situazioni inaspettate. Occhio alle richieste che potreste ricevere e ai guasti che potrebbero ritardare la tabella di marcia.

Ad ogni modo, avrete la capacità di stare dietro a tutto con abilità e tenacia. Se siete dipendete, il vostro operato potrebbe essere finalmente notato e questo potrebbe fruttarvi una buona proposta. Una buona vitalità vi permetterà di impegnarvi e di tenere duro nei ritmi del quotidiano, cosa non sempre facile quando le temperature aumentano e l'afa si fa sentire pure di notte.

Scorpione – In questo periodo sarete troppo impulsivi e forse non valuterete con la giusta attenzione il peso delle parole. Occhio alla gelosia che potrebbe spingervi verso atteggiamenti un po' offensivi nei confronti della persona che amate con tutto il cuore. Le prossime potrebbero rivelarsi giornate tra momenti dolci e altri aspri, sarà necessario trovare un po' di equilibrio.

Anche per i single sarà una settimana movimentata, tanto che potreste odiare e amare con uguale misura o passare dalla speranza alla disperazione con tutto il cuore. Cercate di ritrovare una via mezzo per portare un po’ di pace dentro di voi. In campo lavorativo sarà meglio iniziare la settimana compilando una lunga lista di buoni propositi, mettendo nero su bianco le vostre intenzioni. Fatevi forza perché la vostra capacità strategica non verrà mai a meno e vi basterà riflettere un po' per capire come muovervi. Il vostro punto debole sarà l’irritabilità, la quale potrebbe spingervi a consumare in fretta le vostre energie o causarvi dei disturbi gastrici.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 19 al 25 luglio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Momento ideale per la passione specialmente se da tempo sonnecchiate e avete dimenticato cosa significa la parola ‘sensualità’. Sarete pronti a vivere delle nuove emozioni, anche con il partner. Si prospetta il periodo giusto per vivacizzare il dialogo di coppia. Guardate al presente e date un bel colpo di spugna al passato. I single dovranno mettere da parte la timidezza e lasciarsi trascinare dalle emozioni della stagione estiva. Insomma, questo si presenta il periodo migliore per innamorarsi e porre le basi per guadagni interessanti o per concludere ottimi accordi. Di sicuro potreste raggiungere obiettivi validissimi con queste stelle positive.

Nelle collaborazioni sarete le persone più in grado di motivare gli altri, spingendo a dare il meglio. Sarà un momento eccellente per la vostra energia che vi permetterà di rimanere sempre belli dinamici anche la sera.

Capricorno – Casa, famiglia, lavoro, soldi, vacanze o gelosia, qualunque sia la situazione settimanale cercate di affrontare le cose con presenza di spirito e con la consapevolezza di sapere che cosa volete. Invece di discutere con il partner su come educare i figli o sui soldi che non bastano mai, sarà meglio rimanere equilibrati. Date il meglio e cercate di migliorare la vostra relazione a partire dal vostro modo di reagire. Se i single si innamoreranno in questo periodo, potrebbe trattarsi di una di quelle passioni che vi travolgeranno senza nemmeno chiedere il permesso. In campo lavorativo avete conosciuto momenti migliori. A ogni modo non preoccupatevi, il vostro impegno rimarrà quello di sempre e anche in circostanze complesse riuscirete a produrre quello che producete di solito. Forse non sarà la fase migliore per arricchire le entrate. Cercate di recuperare le forze, perché in questa settimana saranno piuttosto scarse e vi costringeranno a stabilire dei limiti alle cose da fare.

Acquario – Questo periodo potrebbe portare a galla tutte le contraddizioni nascoste nel vostro cuore. Sarà il momento del confronto, con voi stessi e con le vostre aspettative. Qualcosa potrebbe mettervi contro il partner o spingervi a lottare per affermare i vostri diritti e le vostre esigenze. Se c’è amore andrete avanti e questi fastidi passeranno senza lasciare traccia. Se, invece, la vostra unione risulterà minata, allora potreste trovarvi in una fase così pesante che sarà bene voltare pagina. Che tipo di amore potrebbero vivere i single in questo periodo? Di certo non amori rassicuranti, ma portati avanti solo per convenienza. Siate prudenti prima di esporre il vostro cuore a qualcosa che potrebbe lasciare dei segni profondi. In questo periodo potreste aver le idee confuse, quindi vi converrà controllare e verificare quello che scrivete e dite. Le stelle promettono fortuna anche nell'ambito economico, ma forse dovete aspettare tempi migliori. Stanchezza, nervosismo e perfino il clima poco indicato, potrebbero scaricare le vostre batterie interiori. Dite ‘No’ agli eccessi, ai pensieri e alle persone negative, ma anche a tutto ciò che ha il potere di farvi arrabbiare!

Pesci – Se c’è da definire la linea di un progetto di coppia, allora questa sarà la settimana perfetta per lo scopo. Si prospetta un periodo ideale anche per approfondire la conoscenza di un nuovo ed eventuale partner. Approfittate della bella stagione estiva per organizzare qualcosa di piacevole. Sotto la luce delle stelle, vicino ad un corso d’acqua o al mare tutto apparirà più magico. Per i single la voglia di innamorarsi è sempre presente, ma le stelle annunciano che in questo mese riceverete una bella spintarella destinata ad accendere la fantasia: il vostro cuore sarà ben predisposto ai grandi voli. Nel lavoro risulterete essere pratici e concreti, razionali e lungimiranti, inoltre capirete che molte situazioni andranno impostate il prima possibile, specie per quanto riguarda la sfera economica. Non aspettatevi dei guadagni eccellenti subito, ma sul lungo tempo otterrete un solido miglioramento. Il vostro impegno sarà costante, per cui via libera alle diete o all’instaurazione di nuove e buone abitudini.