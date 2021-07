Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare sabato 17 luglio per tutti i segni dell'Ariete e Pesci.

Ariete: a livello sentimentale non vi sentite molto energici, in questa giornata sarà meglio cercare di affrontare le situazioni lavorative in modo più attivo. Per quel che riguarda il lato sentimentale momento giù di corda.

Toro: per il nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata in campo professionale sarà caratterizzata da possibile polemiche. In amore situazione astrologica particolare, attenzione alle sfide.

Gemelli: per quanto riguarda l'amore potrebbero esserci delle problematiche da affrontare, ma vi sentite più fiduciosi rispetto ai giorni precedenti. In campo professionale siete pronti esprimere le vostre opinioni.

Cancro: con la luna favorevole potrete vivere una bella giornata a livello sentimentale, si recupera rispetto ai giorni precedenti. Per quel che riguarda il campo professionale provate a prendere le novità con maggiore leggerezza.

Leone: in questa giornata di sabato 17 luglio 2021 Venere e Marte nel segno favoriscono buoni rapporti e quindi possibili progettualità a livello professionale. In amore le relazioni nate da poco hanno bisogno di maggiore spazio.

Vergine: non mancheranno soddisfazioni sentimentali, giornata interessante per recuperare dei rapporti in sospeso.

Nel lavoro potrete fare delle scelte utili per i vostri progetti che daranno soddisfazione nei prossimi mesi.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: potrete vivere belle emozioni con anche la luna nel segno, avete voglia di amare. In campo lavorativo se ci sono delle richieste in sospeso, potreste ricevere delle risposte e portare avanti alcune situazioni a cui tenete particolarmente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: i nati sotto questo particolare segno vivranno questa giornata con delle distrazioni a livello amoroso. Per quel che riguarda il lavoro i progetti ripartono, in arrivo novità.

Sagittario: a livello lavorativo cercate di evitare scontri, siete comunque in una fase di recupero. Per quel che riguarda l'amore evitate di alimentare polemiche.

Capricorno a livello psicofisico la situazione migliora, con Venere che presto sarà favorevole recupererete anche a livello amoroso. Nel lavoro cercate di portare avanti le nostre idee, avrete maggiori opportunità.

Acquario: nel lavoro sarà meglio agire dopo aver riflettuto il meglio. Arriveranno soluzioni anche a livello sentimentale così da poter recuperare eventuali situazioni con il partner.

Pesci: in questa giornata potreste dove affrontare delle discussioni a livello amoroso. Per quel che riguarda il campo lavorativo, invece, sarà possibile prendere decisioni importanti.