Inizia il weekend della terza settimana del mese di luglio 2021. Scopriamo come andrà questa nuova giornata estiva. Ecco l'Oroscopo e le stelle di venerdì 16 luglio a livello salutare, professionale e sentimentale.

Ariete: in campo amoroso potreste sentirvi particolarmente stanchi, attenzione a non cadere in discussioni che potrebbero mettere a rischio il vostro rapporto. Per quel che riguarda il campo professionale sarà meglio capire come agire prima di prendere iniziative.

Toro: nel lavoro la. giornata sarà sottotono, cercate di fare le cose che ritenete più importanti.

Per quel che riguarda il lato sentimentale, possibili agitazioni.

Gemelli: in amore con la luna in aspetto favorevole potrete pensare a fare qualcosa di importante. Nel lavoro le scelte che farete in questo periodo dovranno essere valutate, perché potrete raccogliere i frutti nei prossimi mesi.

Cancro: nel lavoro potrete ottenere maggiori risultati se affrontate le situazioni con più tranquillità. Per quel che riguarda il lato sentimentale possibili imprevisti, cercate di valutare bene le richieste che vi vengono fatte.

Leone: nel lavoro non mancheranno buone idee da poter gestire per ottenere risultati interessanti. Per quel che riguarda l'amore, le stelle sono dalla vostra parte potrete sfruttarle per fare qualcosa di bello.

Vergine: non mancano occasioni a livello professionale; in campo amoroso sarà invece meglio non cederà discussioni e polemiche per l'intero weekend.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: nel lavoro sarà meglio gestire con serenità i rapporti con i collaboratori: in questo modo riuscirete a organizzare meglio i vostri progetti.

Per quel che riguarda la sfera sentimentale sarà una buona giornata, cercate però di non pensare al passato.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno zodiacale la giornata di venerdì 16 luglio 2021 sarà caratterizzata da possibili polemiche in campo amoroso. A livello lavorativo attenzione a eventuali discussioni.

Sagittario: in amore, con la Luna attiva, potrete ricevere delle soddisfazioni. Per quel che riguarda il lato lavorativo le stelle sono dalla vostra parte e potrete portare avanti delle situazioni che vi interessano particolarmente.

Capricorno: attenzione alle polemiche professionali: se ci sono dei chiarimenti da fare, sarà meglio aspettare l'inizio della prossima settimana. A livello sentimentale giornata sottotono.

Acquario: Luna favorevole per il segno, cercate di ritrovare a maggiore serenità. Per quel che riguarda il campo lavorativo sarà meglio essere più pazienti.

Pesci: in questo periodo potrete pensare a fare nuovi progetti, anche a lungo termine. Per quel che riguarda il campo amoroso l'intero weekend sarà positivo.