Il mese di luglio sta per volgere al termine. Approfondiamo come andrà la giornata di martedì 27 luglio con l'Oroscopo e le stelle su amore, salute e lavoro per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni per la prima sestina

Ariete: con la Luna nel segno potrete vivere un recupero a livello sentimentale, alcune situazioni saranno particolarmente intriganti. A livello lavorativo con Mercurio dissonante possibili problematiche da affrontare.

Toro: in campo amoroso, con la luna favorevole, è un buon momento, le coppie che hanno discusso possono trovare una soluzione.

Nel lavoro cercate di non prendere le situazioni troppo di petto.

Gemelli: le stelle sono dalla vostra parte per quel che riguarda il campo professionale, alcune questioni economiche vanno però risolte. In amore sarà meglio evitare polemiche.

Cancro: in questa giornata, con la Luna favorevole, potrete provare delle belle emozioni, i single è possibile che facciano conoscenze importanti. A livello lavorativo sono possibili nuove occasioni.

Leone: possibili conflitti in campo sentimentale, le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero per ritrovare una nuova complicità. Nel lavoro sarà meglio non fare passi azzardati.

Vergine: la giornata di martedì 27 luglio sarà caratterizzata da un recupero sentimentale.

Presto Giove non sarà più contrario e potrete così vivere una ripresa anche a livello lavorativo.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: possibili soluzioni in amore, se ci sono state delle incomprensioni sarà meglio cercare di chiarire in questa giornata. Nel lavoro chi desidera cambiare mansione è favorito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: Luna favorevole, sono possibili miglioramenti in campo professionale. In amore è il momento giusto per capire quali sono i vostri reali desideri.

Sagittario: cercate di trovare del tempo per voi, avete bisogno di un po' di riposo. In amore giornata sottotono, possibili complicazioni con il partner sarà meglio riflettere prima di esporsi.

Capricorno: vi sentite stanchi, in amore non sarà semplice gestire alcune confronti soprattutto per le coppie che nell'ultimo periodo hanno affrontato dei conflitti. A livello professionale avete voglia di nuove esperienze.

Acquario: fase di recupero per il segno, in particolare nel lavoro. In amore il cielo è dalla vostra parte, sono favoriti gli incontri e le nuove conoscenze, in particolare per chi da poco ha concluso una storia e non deve pensare al passato.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata dalla Luna favorevole, è il momento migliore per fare dei passi avanti in amore. Nel lavoro non mancano occasioni da sfruttare.