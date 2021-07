Giovedì 29 luglio troveremo sul piano astrale la Luna risiedere sui gradi dell'Ariete, mentre il Sole, Marte e Mercurio sosteranno nel segno del Leone. Giove e Saturno, invece, proseguiranno il moto in Acquario, così come Venere continuerà l'orbita in Vergine. Nettuno, infine, permarrà sui gradi dei Pesci come Urano rimarrà stabile in Toro e Plutone resterà nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario ed Acquario, meno roseo per Ariete e Bilancia.

Sul podio

1° posto Acquario: amore top. Le coppie stabili di seconda decade nativa avranno buone chance di beneficiare, nel corso di questo giovedì, del ritorno di Giove nel segno e della frizzante Luna di Fuoco, che li aiuteranno a ritrovare la passionalità perduta.

2° posto Sagittario: lavoro top. Il Grande Benefico nuovamente favorevole sommato ai Luminari e Mercurio nel loro Elemento potrebbero donare ai nati Sagittario una giornata colma di soddisfazioni, perlopiù morali, sul versante professionale.

3° posto Leone: chiarimenti lavorativi. Alcune dinamiche professionali, soprattutto per la terza decade felina, si ripresenteranno probabilmente in queste 24 ore, inducendo i nativi a mettere i puntini sulle "i" con le persone interessate.

I mezzani

4° posto Gemelli: finanze in risalita. Una proposta lavorativa giungerà, con ogni probabilità, al cospetto del primo segno d'Aria in queste 24 ore e, dando il loro benestare, i nativi noteranno una lieve risalita del proprio bottino economico.

5° posto Scorpione: mondani. Le paturnie amorose, divenute meno sopportabili con Venere di Terra, indurranno i nativi a ritagliarsi una parentesi mondana, così da allontanare i cattivi pensieri sentimentali.

6° posto Cancro: scelte. Nei prossimi 11 giorni, fino al Novilunio, il primo segno d'Acqua sarà chiamato a compiere delle scelte esistenziali di una certa rilevanza, le quali potrebbero tracciare il loro sentiero di vita a partire dagli sgoccioli del 2021.

7° posto Pesci: prese di posizione. Anziché far prevalere il loro spirito diplomatico, i nati Pesci dovrebbero prendere una posizione ben definita in questa giornata, altrimenti sarà probabile che una persona cara si scontenterà.

8° posto Toro: saccenti. Le molteplici quadrature del parterre planetario, che avranno come ciliegina sulla torta Mercurio ostico, potrebbero spingere i nati Toro ad assumere un mood saccente, il quale farà storcere il naso ai più.

9° posto Capricorno: timorosi. La prima decade di casa Capricorno potrebbe nutrire qualche timore per una prova da affrontare, come un compito scolastico o un colloquio di lavoro. Probabile serata di coccole col partner.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: spese extra. Pur non risparmiandosi in termini di fatiche fisiche, i nati sotto il segno della Vergine dovranno, con tutta probabilità, fare i conti con una spesa inaspettata che li costringerà a ridimensionare le proprie uscite economiche.

11° posto Bilancia: relax. Chiudere le problematiche del momento fuori dall'uscio di casa e dedicarsi al relax assoluto sarà probabilmente ciò che preferiranno fare i nati Bilancia durante questa giornata di fine luglio.

12° posto Ariete: lavoro flop. Sole in Leone, la Luna nel segno e Venere in Vergine saranno, con ogni probabilità, tre posizioni planetarie che porteranno alla luce alcuni errori fatti in precedenza dal primo segno zodiacale. Nel caso in cui le circostanze lo richiederanno, sarà bene che i nativi si cospargano il capo di cenere.