Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la gioranta di mercoledì 28 luglio per tutti i segni, dsll'Ariete ai Pesci. Ecco l'Oroscopo e cosa dicono le stelle per l'amore, la salute e il lavoro.

Ariete: a livello sentimentale, in questa giornata, con la Luna favorevole potrete vivere delle situazioni positive con il partner. Soprattutto potrete sfruttare l'occasione per superare delle questioni complesse affrontate negli ultimi tempi. Nel lavoro sarà meglio non innervosirsi.

Toro: possibili dubbi a livello sentimentale, vi sentite un po' nervosi.

A livello professionale qualcuno potrebbe voler cambiare mansione, ma forse questo non è il momento giusto.

Gemelli: giornata sottotono a livello sentimentale, non riuscire a trovare il giusto equilibrio nelle vostre emozioni. In campo professionale possibili cambiamenti.

Cancro: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di mercoledì 28 luglio sarà caratterizzata da possibili nervosismi in campo amoroso. Sarà meglio cercare di comprendere quale direzione risulti la più giusta. In campo professionale sarà possibile fare nuovi progetti.

Leone: la Luna torna ad essere favorevole, potrete risolvere delle problematiche vissute negli ultimi tempi. In campo professionale avrete bisogno di collaboratori per portare avanti i vostri progetti e per ottenere il successo sperato.

Vergine: in amore i single possono fare dei nuovi incontri, potrete mettervi alla prova. Per quel che riguarda il lato lavorativo, possibili nuove occasioni in vista.

Bilancia: sarà meglio mettersi in gioco, soprattutto in amore, in questo modo potrete fare nuove conoscenze e vivere nuove emozioni.

Nel lavoro la giornata sarà interessante.

Scorpione: a livello professionale giornata migliore rispetto le precedenti. In amore, invece, dovrete sostenere delle tensioni nate con il partner negli ultimi tempi.

Sagittario: in campo sentimentale è un periodo sottotono, alcune situazioni non sono infatti facili da riordinare e chiarire.

Nel lavoro sarà meglio capire che direzione prendere.

Capricorno: sarà meglio non essere troppo impulsivi a livello sentimentale, in questa giornata di fine luglio evitate polemiche. In campo professionale alcuni progetti non vi convincono.

Acquario: possibili cambiamenti a livello lavorativo, per quel che riguarda l'amore sarà una giornata da sfruttare.

Pesci: cercate di mantenere la calma in particolare a livello sentimentale, solo così sarà possibile capire quali sono le decisioni più giuste da prendere. Nel lavoro potreste sentirvi confusi in questo momento.