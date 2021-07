Venerdì 30 luglio troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno dell'Ariete, mentre il Sole e Mercurio sosteranno sui gradi del Leone. Marte e Venere, invece, proseguiranno l'orbita in Vergine, così come Giove insieme a Saturno continueranno il domicilio in Acquario. Urano, in ultimo, rimarrà stabile in Toro come Plutone permarrà in Capricorno e Nettuno resterà nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario ed Ariete, meno roseo per Bilancia e Capricorno.

Sul podio

1° posto Sagittario: volitivi. Coi Luminari sfacciatamente a favore e Mercurio che premierà le prime due decadi, i nati Sagittario potrebbero assumere un mood volitivo nel settore professionale, facendo notare a capi e colleghi che il loro supporto sarà quasi indispensabile.

2° posto Ariete: concreti. La Bianca Signora in Vergine sommata alla Luna nel segno indurranno, con ogni probabilità, i nativi a mettere in campo maggiore concretezza sul piano sentimentale nella giornata che precede il weekend. Capricci e desideri utopici, quindi, lasceranno spazio al desiderio di porre basi solide nel progetto a due.

3° posto Acquario: amicizie. La giornata avrà buone chance di rivelarsi particolarmente interessante sul fronte delle amicizie, col quarto segno Fisso che si renderà conto della grande importanza delle stesse nel proprio percorso esistenziale.

I mezzani

4° posto Gemelli: lavoro top. Se da una parte la quadratura venusiana e marziale renderanno il venerdì poco entusiasmante nel versante affettivo, dall'altra la congiunzione Mercurio-Sole nell'affine Leone vorrà probabilmente premiare i nati Gemelli sul fronte lavorativo con qualche gratifica morale inaspettata.

5° posto Leone: taciturni. Le dinamiche amorose e professionali saranno, probabilmente, al centro dei pensieri di casa Leone, coi felini che preferiranno limitare la comunicazione quanto più possibile, così da concentrarsi sulle prossime mosse da attuare in tal senso.

6° posto Toro: concilianti. Nel ménage amoroso del primo segno di Terra potrebbe respirarsi, in questa giornata estiva, un clima di rinnovata serenità, figlio anche dell'atteggiamento decisamente più conciliante che i nativi metteranno in campo nei confronti della dolce metà.

7° posto Vergine: dinamici. Un po' per relegare in secondo piano le ansietà del momento ed un po' per rimettersi in linea, i nati Vergine avvertiranno presumibilmente la voglia di trascorrere una giornata più dinamica del solito, magari dedicandosi al jogging o ad un giro in bicicletta.

8° posto Cancro: pantofolai. I raggi della frizzante Luna parranno non scalfire la probabile voglia dei nati Cancro di trascorrere il venerdì tra le mura domestiche, rimandando qualsiasi invito mondano al mittente.

Amore in stand-by.

9° posto Scorpione: attriti. L'atteggiamento indisponente di un parigrado nel settore lavorativo potrebbe far saltare la mosca al naso al secondo segno d'Acqua, il quale reagirà a tono dando vita ad un controproducente battibecco.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: bugie bianche. Il dodicesimo segno zodiacale, durante la settimana in corso, avrà presumibilmente pronunciato qualche veniale bugia al fine di coprire se stesso o un collega. Questo venerdì la menzogna bianca potrebbe venire allo scoperto ma, malgrado ciò, chi di dovere capirà la buona fede del quarto segno Mobile.

11° posto Capricorno: umore flop. Semaforo acceso sul rosso per il venerdì di casa Capricorno, almeno per ciò che concernerà il tono umorale dei nativi, il quale parrà essere al di sotto degli standard abituali, soprattutto nella cerchia famigliare.

12° posto Bilancia: amore flop. Venerdì da prendere con le pinze quello che, con tutta probabilità, si appresteranno ad affrontare i nati Bilancia nel ménage amoroso, col secondo segno d'Aria che mal tollererà le continue critiche del partner nei loro confronti.