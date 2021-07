Una nuova settimana è iniziata e delle nuove previsioni astrologiche sono in arrivo per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di lunedì 5 luglio 2021, con le stelle con le novità in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore le stelle porteranno qualcosa in più in questa giornata, vi permetteranno di vivere dei rapporti migliori con la persona amata. Nel lavoro molti hanno risolto delle difficoltà, per questo motivo ora sarà possibile rientrare in gioco.

Toro: per i sentimenti potrebbero esserci dei momenti sottotono, in particolare per chi vive due storie parallele.

Siete abbastanza nervosi. Nel lavoro un'attività non è semplice da gestire, sarà meglio controllare tutto con attenzione.

Gemelli: a livello sentimentale le stelle sono dalla vostra parte e vi aiutano. Momento ideale per parlare con la persona amata. Nel lavoro, se c'è da risolvere un problema, agite adesso, complessivamente il periodo porta maggiori risposte.

Cancro: in amore questa giornata dovrà essere sfruttata al meglio, dovete dedicare più tempo alla persona amata. A livello lavorativo sono già arrivate delle novità, non mancheranno risultati importanti.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale nei sentimenti stanchezza e nervosismo, non mancherà qualche fastidio nei rapporti. Nel lavoro dovete gestire al meglio le questioni economiche, anche se non mancheranno novità importanti.

Vergine: a livello amoroso è meglio non esporsi troppo, in questa giornata dovete mantenere l'attenzione alta. Nel lavoro arrivano delle buone intuizioni, sfruttate al meglio le occasioni che arriveranno.

Stelle e oroscopo del 5 luglio 2021: previsioni dei segni della seconda sestina

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore occorre fare attenzione.

La giornata sarà da vivere con particolare attenzione. Nel lavoro c'è una buona carica di energia, vi sentite più forti in questo momento.

Scorpioni: per i sentimenti giornata sottotono. Ci sarà comunque la possibilità di gestire bene i rapporti. Nel lavoro i progetti ora possono partire, vi sentite più forti.

Sagittario: a livello amoroso, se avete vissuto dei problemi durante gli scorsi mesi ora potrete recuperare.

Attenzione solo a qualche lieve momento di agitazione. Nel lavoro le stelle consigliano prudenza.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore la situazione è interessante visto che le stelle aiutano, i single potranno fare nuove conoscenze. A livello lavorativo è un momento positivo, in particolare per i nuovi progetti. Evitate solo di provocare alcune persone.

Acquario: per i sentimenti Luna dissonante, attenzione per questo alle parole. Nel lavoro alcuni dovranno rivedere alcuni progetti, se volete cambiare qualcosa in momento non è possibile.

Pesci: in amore se una storia non va potrete presto recuperare, ma evitate degli azzardi di troppo. Nel lavoro la Luna favorevole aiuta.