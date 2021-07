Mercoledì 7 luglio troveremo sul piano astrale la Luna, il Nodo Lunare e Mercurio stazioneranno nel segno dei Gemelli, mentre Venere assieme a Marte risiederanno in Leone. Saturno, invece, proseguirà il transito in Acquario, così come Plutone permarrà in Capricorno ed Urano continuerà il moto in Toro. Giove insieme a Nettuno, infine, rimarranno stabili in Pesci come il Sole resterà nel segno del Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Bilancia, meno roseo per Acquario e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: perspicaci. La sfavillante congiunzione Luna-Mercurio sui loro gradi in quinta dimora donerà, con ogni probabilità, ai nati Gemelli ottime doti percettive e comunicative, specialmente quando l'argomento riguarderà gli affetti.

2° posto Bilancia: shopping. Giornata di metà settimana che potrebbe risultare ideale per concedersi una gratificante sessione di shopping, coi nativi che riusciranno a scovare delle offerte imperdibili che gli permetteranno di risparmiare un bel gruzzoletto.

3° posto Leone: progetti. In attesa del Novilunio d'Acqua del 10 luglio, i nati Leone avranno buone chance di rispolverare un vecchio progetto accantonato tempo addietro per ridonargli nuova linfa vitale, sebbene sarebbe meglio provare a rivitalizzarlo a costo zero.

I mezzani

4° posto Ariete: sereni. Nel ménage amoroso di casa Ariete, grazie alle benevoli posizioni dei Luminari e della Bianca Signora, si respirerà presumibilmente un clima di rinnovata serenità che, come piacevole conseguenza, renderà i nativi più affettuosi rispetto alle ultime settimane.

5° posto Scorpione: chiarimenti. Venere quadrata sommata ad Urano opposto potrebbero indurre i nati Scorpione, in particolar modo la seconda decade, a lanciarsi in qualche doveroso chiarimento in coppia, il quale avrà ottime possibilità di avere un felice epilogo.

6° posto Toro: mattina top. Mercoledì double-face quello che parrà prospettarsi per il primo segno di Terra, dove ad una mattinata nella quale riceveranno i favori astrali nel settore professionale seguirà una restante giornata condita da un umore altalenante.

7° posto Cancro: pensierosi. Servirà probabilmente attendere la giornata di sabato per vederci più chiaro sugli obiettivi da perseguire, perché i nati Cancro tenderanno ad essere indecisi ed immersi spesso nei loro pensieri in questo controverso mercoledì di luglio.

8° posto Pesci: alleati. 24 ore ideali per stringere nuove collaborazioni o alleanze di sorta in casa Pesci, specialmente sul fronte professionale dove la complementarietà e lo spirito di squadra risulteranno, c'è da scommetterci, due doti sulle quali puntare.

9° posto Capricorno: sfuggenti. Difficile comprendere cosa frullerà nelle menti native in questa giornata estiva ma, sebbene i loro pensieri risulteranno indecifrabili, così probabilmente non sarà per il loro comportamento sfuggente che farà storcere qualche naso.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: attriti professionali. Alcune tensioni legate all'ambiente lavorativo potrebbe giungere alla resa dei conti in questa giornata, coi nativi che dovranno fare molta attenzione nel difendere le proprie posizioni perché il rischio di ferire qualche capo o collega sarà alto.

11° posto Sagittario: esausti. Da tempo immemore oramai i nati Sagittario si stanno dedicando anima e corpo ai loro ambizioni progetti lavorativi ma, durante questo mercoledì, sarebbe bene decelerare così da evitare di stressarsi.

12° posto Vergine: lavoro flop. Una figura di riferimento al lavoro potrebbe affibbiare al secondo segno di Terra qualche mansione extra non retribuita, suscitando nei nativi un senso di frustrazione non indifferente.