Venerdì 9 luglio sul piano astrale la Luna e il Sole transiteranno nel segno del Cancro, mentre il Nodo Lunare e Mercurio sosteranno sui gradi dei Gemelli. Venere assieme a Marte, invece, resteranno stabili nell'orbita del Leone, così come Saturno permarrà in Acquario ed Urano continuerà la sosta in Toro. Plutone, infine, rimarrà nel segno del Capricorno come Nettuno insieme a Giove proseguirà il domicilio in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Cancro: ottimisti. La congiunzione tra i Luminari sui loro gradi nonché il sestile Luna-Urano in quinta dimora renderà, probabilmente, i nati nelle prime due decadi di casa Cancro maggiormente inclini ad assumere un mood ottimista, specialmente per quanto riguarderà le faccende professionali legate al prossimo futuro.

2° posto Acquario: creativi. Ad avere una marcia in più nella giornata che precede il weekend saranno probabilmente i nati Acquario che operano nel settore artistico, o che comunque necessitano di far viaggiare la fantasia per consacrarsi professionalmente, grazie alle ottime creative di cui saranno dotati donate dall'istrionico trigono Giove-Mercurio d'Aria.

3° posto Pesci: finanze top. Il bilancio economico del dodicesimo segno zodiacale potrebbe tornare ad essere florido come un tempo, per merito di qualche entrata finanziaria extra figli di alcuni piccoli colpi di fortuna, come una vincita inaspettata o un regalo in denaro da parte di una persona cara.

I mezzani

4° posto Bilancia: concilianti.

Nel focolare domestico di casa Bilancia sembrerà respirarsi un clima di rinnovata serenità, atmosfera tranquilla che aiuterà i nativi ad assumere un mood conciliante sia nei riguardi del partner che dei propri figli.

5° posto Scorpione: osservatori. Meno inclini all'eloquio scorrevole ma più orientati a scrutare ciò che succederà attorno, i nati Scorpione faranno probabilmente tesoro di gesti e parole altrui in questa giornata, comportamenti e discussioni che parranno fargli scorgere una nuova prospettiva relazionale.

6° posto Gemelli: step by step. Una giornata professionale, quella che presumibilmente trascorreranno i nati Gemelli, che avanzerà quasi come fosse una tartaruga, ovvero a passo lento ma costante bandendo impazienza e frenesia legata al risultato immediato.

7° posto Toro: decisioni. Venerdì il primo segno di Terra, soprattutto se libero professionista, potrebbe essere chiamato a prendere una complicata decisione riguardante uno dei progetti in essere: la scelta dovrà essere ben ponderata perché avrà importanti risvolti per i futuri impegni lavorativi.

8° posto Sagittario: perplessi. Sarà una giornata da prendere con le pinze quella che, con tutta probabilità, trascorrerà il terzo segno di Fuoco nel luogo di lavoro, dove un collega assumerà un comportamento sopra le righe che li lascerà interdetti. Meglio, però, proseguire dritti per la propria strada evitando di chiedere lumi a riguardo.

9° posto Ariete: dispersione energetica. La forza propulsiva marziale nel loro Elemento verrà vanificata dai Luminare d'Acqua inducendo, c'è da scommetterci, i nati Ariete ad indirizzare le proprie energie su più fronti contemporaneamente col rischio di non cavare un ragno dal buco in nessun settore.

Ultime posizioni

10° posto Leone: orecchie da mercante. Semaforo acceso sul rosso per le vicende professionali di casa Leone in questo venerdì, giornata nella quale i nativi farebbero bene a non curarsi di maldicenze o accuse nei loro confronti.

11° posto Vergine: amore flop. Incostanza e freddezza potrebbero descrivere al meglio il venerdì del ménage amoroso del secondo segno di Terra, coi nativi che avranno qualche difficoltà sia nell'ingaggiare un dialogo col partner sia nel lanciarsi in un gesto affettuoso verso lo stesso.

12° posto Capricorno: lavoro flop. Qualche grana professionale sarà presumibilmente da mettere in conto per il quarto segno Cardinale in queste 24 ore. Nella giornata le mansioni da adempiere saranno molteplici e l'aiuto dei parigrado quasi nullo.