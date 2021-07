L'Oroscopo annuncia una nuova settimana con l'estate 2021 che sta entrando sempre più in un clima di piacere e benessere generale. Il periodo che va da lunedì 2 a domenica 8 agosto porterà sette giornate da sfruttare quasi per tutti in relax, vacanze, ferie e chi più ne ha ne metta.

Approfondiamo come saranno le stelle in amore e nel lavoro per i 12 segni dello zodiaco, con le previsioni astrali della settimana già pronte a decretare chi avrà vita facile e chi invece no.

Previsioni zodiacali della settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Astri molto favorevoli, rendono brillante l’umore e fantastici i programmi per i prossimi sette giorni che prevedono gite, viaggi, feste, incontri e notizie che riempiranno il vostro cuore di gioia.

Se siete stabilmente in coppia, tutto andrà come sperato. Se siete single, si affaccia all’orizzonte un incontro che vi farà sognare. La Luna potrebbe farvi regali generosi. Non spendete energie, non accanitevi troppo per ottenere ciò che volete: saranno le circostanze esterne a servirvi su un piatto d'argento l'oggetto dei vostri desideri. Tenete sotto controllo lo stress.

Toro - La Luna vi è complice e vi regala una sicurezza nelle vostre capacità così fruttuosa, che ogni difficoltà si scioglierà come neve al sole. Con gli amici, sarete intraprendenti e propositivi, dimostrando intuito e sensibilità. In un momento così importante per la vostra vita affettiva, la voce della coscienza vi dice che, se ci tenete alla persona amata, dovete evitare distrazioni.

L’attività professionale sarà più varia e interessante del solito; usate una certa accortezza in una trattativa. In tema di benessere, il malumore fa la sua parte. Probabilmente, è solo per questo che in questi giorni vi sentite piuttosto giù di tono. Passerà.

Gemelli - Ecco una settimana con tante giornate fortunate, da incorniciare, da annotare sul calendario.

Favoritissimi i viaggi, gli spostamenti, gli affari, il lavoro, gli studi. Nel cuore avvertite un certo turbamento, che forse coincide con un momento di lontananza del partner. Ma niente paura, la persona amata è sulla via del ritorno. Belle novità nel lavoro. È innegabile che rispetto al passato molte cose sono cambiate in meglio, ma volete di più.

Qualcuno potrà proporvi un investimento finanziario particolare: fate piena luce su tutti gli annessi e connessi, non lasciate nulla nel vago in modo da andare sempre sul sicuro.

Cancro - Settimana "top" per voi nativi. Siete pieni di energie e di creatività; questo periodo di sicuro non ve lo dimenticherete facilmente! Fate solo attenzione agli amici, con i quali ci potrebbero essere problemi. In amore, sviluppate le qualità necessarie all’armonia del rapporto, come la completa sincerità, la stima e la fiducia nella persona amata Avete un’attività autonoma? Preparatevi a una settimana di fuoco, a situazioni esaltanti: potrete ottenere miglioramenti su tutti i fronti e veder particolarmente apprezzato il vostro lavoro.

Oroscopo settimanale dal Leone allo Scorpione

Leone - Il clima, in questa nuova settimana è da veri "top". Infatti sembra essere per voi molto positivo il periodo: avrete degli sviluppi interessanti che portano guadagno e benessere ed in più, conoscerete delle persone utili per il vostro lavoro. In ambito affettivo, avrete modo di chiarire delle discussioni fatte di recente. Questa settimana vi offrirà anche occasioni di divertimento. L'umore migliora e poco alla volta state ritrovando quella fiducia che negli ultimi tempi è mancata. Non sciupate tempo ma usatelo per raggiungere obiettivi importanti. Le stelle suggeriscono di rivedere le relazioni che zoppicano.

Vergine - Successo garantito su tutti i fronti, con un occhio di riguardo per quello sociale e delle amicizie.

Atmosfera incandescente e umore luminoso ad inizio settimana. A metà percorso, una performance teatrale da non perdere: per qualcuno un’ex fiamma si ripresenta all’orizzonte, lasciando increduli e disorientati, mentre il cuore batte a velocità supersonica. Siete ancora nell’occhio del ciclone nel lavoro, ma sfoggiate un piglio combattivo e vincente. Se confidate in qualcosa di buono, potreste anche essere accontentati.

Bilancia - Se avete intenzione di fare acquisti, questa in arrivo è una settimana decisamente favorevole per mettervi in moto. Potrete contare su qualche entrata extra di denaro, da investire nei progetti che vi stanno a cuore. In amore, controllate la tendenza a primeggiare e ad imporre la vostra personalità.

In un rapporto, c’è bisogno di collaborazione e fiducia. Una buona settimana sia per l’attività, che fluisce scorrevole e senza intoppi, che per l’accordo con chi opera al vostro fianco. Possibili guadagni extra.

Scorpione - Settimana sotto tono: avvertirete la tensione di alcuni imprevisti non sempre graditi. Nel rapporto di coppia non vi sentite abbastanza amati e, quindi, potreste assediare il partner con pressanti richieste di rassicurazione fino ad innescare tensioni. Prestate attenzione al vostro benessere fisico. Anche l'umore non sarà dei migliori: apparite dubbiosi, esitate più del solito e avete paura di commettere passi falsi nel lavoro. È vero che le cose non girano bene, come è vero che non mancano le possibilità per mettere a segno qualche colpo positivo.

Astrologia della settimana dal Sagittario a Pesci

Sagittario - Si profila una settimana buona, con giornate positive e intense relazioni. Se vi legherete a persone di altre città, non vi costerà nessuna fatica raggiungerle. Se siete stabilmente in coppia, farete toccare il cielo con un dito al partner. Spenderete molte energie per lo sport preferito e non vi lascerete sfuggire nessuna occasione di divertimento. Per quanto riguarda la professione, specie se operate alle dipendenze altrui, e' il momento propizio per chiedere un aumento di stipendio.

Capricorno - La prossima settimana vi vede protagonisti di circostanze dove potrete dimostrare la vostra bontà: vi farete notare per il vostro buon cuore, offrendo aiuti concreti.

E in ambito affettivo? Dopo giorni difficili troverete finalmente un punto di intesa con la persona amata. Qualcuno catturerà l’attenzione dei single. Sarete impegnati in molteplici attività, tanto che rimarrà ben poco tempo da dedicare ad altre cose; qualche amicizia sarà infatti un po’ trascurata. Questo il momento giusto per mettersi in luce nel lavoro.

Acquario - Gli astri vi osservano con grande interesse. L’intuito e il fiuto per gli affari saranno particolarmente stimolati e vi consentiranno di elaborare strategie vincenti per qualunque problema e situazione! L’amore riserverà momenti di grande trasporto affettivo ed erotico con il partner di sempre oppure uno nuovo. Siate accorti con il denaro.

Guardatevi dai raggiri, dalle perdite, dai furti. Una punta di pessimismo potrà rendervi poco disponibili a lasciarsi andare nelle cose che più vi piacciono.

Pesci - In questa parte iniziale del mese di agosto gli astri vi offrono possibilità di realizzazioni professionali importanti e soprattutto durature. Questa settimana tuttavia dovrete accettare qualche cambiamento. Nel tempo libero vi sentirete attratti da persone e ambienti che vi permetteranno di fare nuove esperienze. Se siete in coppia migliora l’intesa, e se siete single non mancheranno occasioni preziose. L’attenzione della Luna si concentra sulle questioni economiche. È il periodo giusto per reclamare con forza ciò che vi è dovuto utilizzando tutti i mezzi che avete a disposizione.