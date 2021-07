Inizia il weekend per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di venerdì 30 luglio 2021. Ecco l'Oroscopo e le stelle riguardo amore e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata potrebbero sorgere delle polemiche, Mercurio inizia però un transito importante e si può provare a risolverle. Nel lavoro possibili conflitti, sarà meglio cercare la soluzione più giusta per un problema che vi disturba.

Toro: a livello lavorativo bisognerà impegnarsi al meglio per ottenere ciò che si desidera.

In amore potete vivere delle belle emozioni con il partner, fatevi avanti.

Gemelli: momento di recupero a livello salutare, alcuni problemi lavorativi possono essere anche risolti. In amore momento sottotono, sarà meglio capire come comportarsi.

Cancro: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di venerdì 30 luglio 2021 sarà caratterizzata da fastidi a livello lavorativo. In amore qualcuno potrebbe essere deluso, sarà meglio chiarire al più presto.

Leone: Mercurio è favorevole, buon momento per il campo amoroso, non mancheranno belle sensazioni da vivere. Nel lavoro possibili opportunità nuove , cercate di cogliere le occasioni.

Vergine: nel lavoro sarà meglio impegnarsi per ottenere nuove collaborazioni e portare avanti dei progetti.

Bisognerà peró avere pazienza. Per quel che riguarda l'amore momento di recupero.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: con la Luna in opposizione, bisognerà avere pazienza per quel che riguarda il campo amoroso, in particolare in questa giornata. Nel lavoro se potete prendetevi una pausa, per trovare una tranquillità e fare il punto della situazione sui vostri obiettivi.

Scorpione: se ci sono delle domande rimaste in sospeso con il partner questo è il momento giusto per farvi avanti e chiarirle. Nel lavoro siete in cerca di nuove collaborazioni.

Sagittario: buona giornata per quel che riguarda il lato sentimentale, potreste fare nuovi incontri. Nel lavoro possibili novità in arrivo.

Capricorno: per il terzultimo segno zodiacale questa prima giornata del weekend sarà caratterizzata da possibili disagi a livello amoroso.

Nel lavoro sarà meglio essere prudenti, potrete così recuperare.

Acquario: l'amore torna protagonista, vivrete delle belle sensazioni con le persone che amate. Nel lavoro in arrivo belle novità.

Pesci: vi sentite stanchi, cercate di evitare polemiche in ambito professionale. Per non inclinare i vostri rapporti nella sfera sentimentale, sarà meglio non cedere alle provocazioni che potrebbero arrivare.