L'oroscopo di agosto 2021 è pronto a mettere sul piatto le previsioni zodiacali del prossimo mese. Agosto si sa, è un mese "caliente", ma soprattutto molto favorevole a chi sa sfruttare le opportunità, sia a livello sentimentale che interpersonale. Ferragosto è all'orizzonte e già lievita la passione alle stelle, soprattutto per i segni di Fuoco e di Terra. Tanti i segni fortunati in questo periodo, alcuni con umore sempre alto e altri con decisiva rinascita nella vita di coppia. Nella parte finale di agosto l'atmosfera diverrà "bollente", sicuramente molto coinvolgente per coloro che intavoleranno relazioni di una certa consistenza.

Serenità e voglia di trasgredire - con grande intelligenza - daranno sapore alle notti di questa bella estate. L'Oroscopo del mese di agosto consiglia in generale di non risultare troppo esuberanti, magari con immotivate gelosie o quant'altro, giusto per non condizionare il giusto clima nei rapporti, spesso raggiunto non senza fatica.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico del mese approfondiamo gli influssi astrali del periodo individuando i principali aspetti planetari di agosto.

Astrologia del mese: il cielo di agosto

Il mese di agosto vedrà un periodo di transizione, con alcuni aspetti fondamentali capaci di cambiare le forze in campo. Di seguito aspetti più importanti del nuovo mese, ovviamente tralasciando i transiti lunari che in media avvengono tre volte a settimana:

Il Sole entra in Vergine il 22 agosto;

entra in Vergine il 22 agosto; Luna nuova in Leone l'8 agosto;

nuova in Leone l'8 agosto; Luna piena in Acquario il 22 agosto;

Mercurio entra in Vergine l'11 agosto e poi in Bilancia il giorno 30;

entra in Vergine l'11 agosto e poi in Bilancia il giorno 30; Venere in Bilancia il 16 agosto;

in Bilancia il 16 agosto; Giove e Saturno risulteranno retrogradi per tutto il mese.

Oroscopo del mese di agosto 2021, da Ariete a Vergine

Ariete - Le previsioni dell'oroscopo di agosto indicano che la prima decade del mese apparirà un po' tormentata dai fantasmi del passato.

Sarebbe buona cosa mettere una bella pietra sopra e tornare a sorridere all'amore, l'unico sentimento capace di far girare il mondo. Aprite bene gli occhi e osservate chi vi sarà accanto, soprattutto nella prima e seconda settimana del mese. Intuizione e le ottime capacità di rielaborazione personale potranno essere le armi migliori di cui servirsi nel corso del mese per mettersi in luce e ottenere soddisfazioni professionali al top.

Gli astri terranno alta la bandiera della forma fisica, assicurandovi energie in quantità e un persistente senso di benessere.

Toro - Finalmente lontani dal lavoro, dalla tecnologia e dall'odiato computer: agosto è alle porte e promette scintille, soprattutto in ambito amoroso. I blocchi dello scorso mese sono superati, pertanto il periodo è molto generoso se cercate una nuova occupazione nel lavoro.

Stelle magnifiche per i giovani alle prime esperienze sentimentali. Le stelle aiutano nelle scelte di coppia: periodo di marzo molto valido per tentare la fortuna, ma senza esagerare. Tutto è possibile dal 9 al 21 del mese, con qualcosa di molto importante che potrebbe accadere a fine periodo. Non è il caso di lanciarsi in avventure attorno al 7, giorno faticoso e sotto la pressione di astri negativi.

Gemelli - Le previsioni astrologiche del mese di agosto indicano un inizio mese colmo di ottimismo e di buoni propositi. Sembra che le fatiche fatte nei mesi precedenti siano ricambiate da ottime soddisfazioni, in ogni campo. Impegni e qualche cambiamento in arrivo in famiglia. Turni speciali faticosi e lavori part-time saranno solo un pessimo ricordo: una conferma in arrivo a breve per chi ha da poco iniziato un'attività.

Meglio moderare un po' le aspettative il prossimo mese di settembre, in attesa poi che tutto si regolarizzi a partire da ottobre in poi. Aspettatevi un "boom" all'inizio di gennaio 2022: sono in programma grosse novità che specificheremo meglio a tempo opportuno.

Cancro - Ad agosto continuerete a essere scoppiettanti e pieni di energie. Per qualcuno si tratta di un mese di sperimentazioni, non privo di piccole crisi e d'importanti decisioni relative alla casa o alla proprietà. Se avete avuto difficoltà di carattere legale o finanziario, se i traguardi lavorativi sono stati ostacolati o avete avuto un colpo basso, dovete dimenticare tutto: da adesso nessuno vi fermerà! Le stelle torneranno in aspetto magico e realizzeranno molti dei vostri desideri, anche nei prossimi mesi.

L'originalità di Urano vi procurerà uno spirito innovatore che vi farà cogliere opportunità interessanti in campo lavorativo. In amore siete sulla via della consapevolezza, migliorando una storia affettiva troppo monotona.

Leone - Le analisi astrali impostate sull'oroscopo di agosto indicano nel complesso un ottimo mese. Nel lavoro il vostro senso critico vi porta a controbattere idee cristallizzate. Avete ben chiara la via da percorrere, seguitela senza indugiare. Grande disponibilità e sensibilità nei confronti della famiglia a metà percorso mensile. Attingete alla vostra spiccata e originale personalità per risolvere una situazione amorosa che risulta essere in sospeso. In amore vi state scrollando di dosso paure e condizionamenti che minacciano il rapporto di coppia.

A fine periodo, ultima decade, troverete notizie importanti ad aspettarvi.

Vergine - Meglio la prima parte del mese della seconda, dove sarete brillanti e stuzzicanti. Non disperdete troppo le vostre energie seguendo varie direzioni, ma concentratevi su un progetto in particolare: vi saranno benefici a breve termine. Concentratevi di più sulle vostre responsabilità, senza abbandonarvi a distrazioni che potrebbero produrre effetti negativi sul lavoro. Potreste fare un po' di sport, approfittando delle ferie estive per allentare la tensione accumulata nei mesi precedenti. Moderate la vostra impulsività in amore, attingendo dalla vostra spiccata personalità per conquistare la persona amata.

Previsioni zodiacali di agosto 2021 da Bilancia a Pesci

Bilancia - Il mese di agosto porta in dote una previsione per un mese brillante sotto ogni aspetto. Coltivate la vostra anima affinché possa progredire, non lasciatevi influenzare dalla rabbia e dalle tensioni in famiglia. A metà/fine mese potrebbe riaffiorare qualche ricordo in grado di procurare pessimismo. Lasciatevi andare ai sentimenti nella seconda metà del mese e non siate timidi e introversi. Potrete vivere splendide storie d'amore sotto i caldi raggi di un'estate che si conferma "bollente", basta esternare i propri sentimenti e non sentirsi inadeguati. Sarete molto seducenti e avrete nelle vostre mani questa potente arma da utilizzare con cautela.

Scorpione - Mese stancante in arrivo, ma vivace a livello sentimentale. Potrete districarvi da situazioni personali anche abbastanza complicate, con gran dinamismo e forza di volontà. Nel lavoro, avanzando di carriera e avendo qualche promozione, sarete messi alla prova: alla ripartenza spetterà a voi superare le avversità in modo brillante. Aprirete la mente e lo spirito, vivendo queste vacanze estive con serenità e spensieratezza. Il Sole con i suoi influssi benefici vi renderà gioiosi e vitali, soprattutto pazienti a raggiungere la meta ambita, non importa quanto tempo occorrerà. A fine mese riuscirete a gestire una situazione che attualmente non va come dovrebbe.

Sagittario - Le predizioni astrali del prossimo mese indicano che vivrete la vita con semplicità, apprezzando le cose concrete e i sentimenti più puri.

Non nasconderete la vostra sensibilità, anzi esternerete le vostre emozioni, tenendo fede alle vostre tradizioni. Sarete più sicuri di voi stessi e delle vostre capacità dal 15 del mese, fino alla prima decade di novembre. Anche se ci saranno delle discussioni, riuscirete a destreggiarvi al meglio. L'influsso benefico della Luna apporterà volontà di conquista e gran dinamismo, spetterà a voi utilizzare questa carica di energia per raggiungere gli obiettivi desiderati. Nel lavoro alcuni di voi potranno occupare posizioni di prestigio o coprire cariche amministrative importanti.

Capricorno - In questo mese sarete apprezzati dagli altri e vivrete le emozioni con forte slancio, solo non siate troppo frettolosi e approfondite bene i vostri sentimenti prima d'impegnarvi in qualsiasi cosa.

A qualcuno del segno, nativo di terza decade, l'eccessiva curiosità provata per cose, persone o situazioni non direttamente di competenza, potrebbe creare qualche attrito, rendendo persino troppo nervosi. Se qualche amicizia non vi soddisfa, nella seconda settimana del mese di agosto per voi sarà possibile "ricambiare l'aria viziata", per poi aprirsi a nuove conoscenze e avventure. Dal 13 del mese avrete una sicurezza economica che vi rassicurerà e vi metterà di buon umore: positiva l'attuazione di alcuni importanti progetti di vita, già avviati oppure da mettere in cantiere.

Acquario - Non sarà un mese di agosto semplice. Nei mesi scorsi voi dell'Acquario siete stati messi a dura prova dalle stelle, siete stati confusi e molto giù di morale.

Non riuscivate a vivere bene le relazioni amorose ed eravate come imprigionati nei sentimenti. Con l'arrivo del nuovo mese le cose cambieranno in meglio, purtroppo non nell'immediato: troverete i primi giovamenti a partire dalla fine della terza settimana del mese. In questo periodo sarete più pazienti nei confronti del partner. Valuterete la sfera affettiva con maggiore rigore, esigendo lo stesso anche dalla persona amata. Cercate di mantenere questa nuova posizione di rinnovamento affettivo, evitando di perdervi nella superficialità. Voi single potrete aprirvi a nuove conoscenze, cercando nuovi amori e puntando sull'intelligenza.

Pesci - L'oroscopo di agosto annuncia un mese decisivo sia per i sentimenti, quanto per i rapporti in generale.

Già nella sfera sentimentale si sono avuti piccoli ma importanti cambiamenti: avete analizzato i sentimenti che provate e adesso la situazione risulta essere in miglioramento esponenziale. Questo agosto, nel corso della seconda decade, potrete migliorare i rapporti affettivi puntando sull'armonia di coppia e sui rapporti familiari. Coloro che sono single riusciranno con il loro sesto senso a percepire la persona consona al loro carattere. Non dovranno però rifugiarsi in casa, ma uscire e conoscere nuove persone: l'incontro magico non pioverà certo dal cielo. Per il lavoro tutto normale: valutate se dovete lasciare andare qualcosa che vi turba.