Per le due giornate del weekend 17 e 18 luglio 2021, l’Oroscopo e la relativa classifica potrebbe subire qualche piccolo mutamento, con l’Acquario che andrà al primo posto grazie ad una brillante fortuna e con i miglioramenti del Leone e della Vergine. Il Cancro e lo Scorpione avranno molte ore in più di pausa, mentre ci sarà ancora molta tensione per il Sagittario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il fine settimana.

Leone concentrato

1° Acquario: essere in prima posizione in questa classifica dell’oroscopo significherà avere una vera e propria fortuna a portata di mano.

Arriveranno occasioni su cui potrete contare per un'autonomia molto più forte e solida rispetto a quella attuale.

2° Leone: potrete contare sul partner per quel che riguarda qualche piccola problematica in famiglia, che però si rivelerà di facile soluzione. La serenità all’interno del contesto degli affetti sarà quella che vi darà anche un maggiore slancio verso la concentrazione.

3° Pesci: i risultati pecuniari saranno al di sopra delle aspettative, quindi potrete finalmente pensare a fare un investimento importante o semplicemente dello shopping che possa rendervi questo weekend non solo interessante, ma anche molto divertente.

4° Vergine: gli obiettivi per cui siete disposti a lottare saranno moltissimi, e gran parte di questi saranno raggiunti nel modo migliore.

La soddisfazione sarà premiata con qualche evento entusiasmante che vi darà anche qualche novità inaspettata.

Opportunità per Cancro

5° Cancro: un calo degli impegni per voi significherà anche un ribasso dell’entusiasmo che in questo periodo la faceva da padrone sul lavoro. Fare leva su un'opportunità sarà molto produttivo per la vostra carriera secondo l’oroscopo, quindi non esitate a proporvi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° Scorpione: vivrete un periodo breve di pausa che però non vi toglierà niente a livello professionale. Probabilmente un lieve calo dell’intesa con il partner vi metterà in condizione di provare un po’ di solitudine, ma nei fatti non sarà affatto così.

7° Capricorno: avrete la ferma volontà di far procedere la vostra storia d’amore nella giusta direzione, ma allo stesso tempo secondo l’oroscopo ci sarà qualcosa che vi blocca e che non vi darà una spinta adeguata per procedere.

8° Gemelli: questa è stata una settimana un po’ oscillante secondo l’oroscopo, e il fine settimana potrebbe concludersi con qualche discussione nella cerchia delle amicizie che non vi turberà più di tanto, ma che si rivelerà un po’ deludente a livello affettivo.

Toro stabile

9° Bilancia: probabilmente un litigio potrebbe essere fonte di stress e di delusione, soprattutto se l’altra persona sarà quella a cui tenete particolarmente. Avrete qualche ora di svago ma al tempo stesso una amicizia vi aiuterà a sfogarvi per qualche problema non risolto.

10° Toro: fintanto che il vostro umore si sta risollevando, non avrete di che preoccuparvi. Il weekend nelle ultime posizioni dell’oroscopo spesso non è così pesante come potreste immaginare.

Piuttosto potreste vivere un fine settimana in cui succederà poco di interessante.

11° Ariete: riflettere su voi stessi significherà essere molto intransigenti verso la vostra persona e il vostro operato, ma il consiglio sarà quello di non essere troppo duri con voi stessi anche se avete avuto una settimana non proprio congeniale.

12° Sagittario: purtroppo con gli affetti ci sarà un momento di tensione che potrebbe durare di più rispetto alle vostre aspettative. Impegnarvi per il momento potrebbe solamente mettere a rischio la vostra relativa tranquillità nel corso del fine settimana.