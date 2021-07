I transiti planetari del prossimo mese regalano sostegno e auspici ai nati della Bilancia. Approfittate del favore delle stelle per dare una spinta alle vostre relazioni. Fascino e carisma saranno al top: è tempo di mettersi in gioco e di fare nuove conquiste. L'Oroscopo di agosto ha una sola raccomandazione per voi: non tiratevi indietro! Per una volta, cercate di prendere le cose alla leggera e di non analizzare i sentimenti. Date tempo all'amore per far sì che sbocci in maniera lenta e naturale.

Previsioni oroscopo di agosto 2021: un viaggio sulle montagne russe

Le stelle hanno in serbo per voi divertimenti e avventure, ma solo a partire dalla seconda metà del mese. Nella prima, infatti, il buon clima familiare e la buona salute vi daranno occasione di mettere ordine tra i vostri pensieri. Chi è in coppia, ad esempio, riuscirà a rielaborare il proprio modo di amare e a migliorare la comunicazione col partner. Sarete in buoni rapporti con tutti, il che vi assicurerà l'approvazione che tanto bramate dagli altri.

Se avete figli, approfittate di questo momento per costruire momenti felici e indimenticabili. I vostri bambini saranno disposti ad ascoltarvi e a seguire il vostro esempio se gli parlerete a cuore aperto.

C'è qualche speranza per chi è ancora invaghito dell'ex. Se sarete voi a farvi carico di tutto, potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Chiedetevi, però, se ne vale davvero la pena. In amore siete ancora sospettosi e quando manca la fiducia in una relazione, è inutile andare avanti. Anche chi è single dovrebbe approfittare delle prime settimane per lavorare su questo aspetto.

Carriera: cosa prevede l'oroscopo di agosto

Le vostre abilità diplomatiche e la vostra grazia nel gestire i rapporti vi saranno di grande aiuto nel prossimo mese. Ad agosto, infatti, tutte le possibili divergenze tra capi, colleghi anziani e più giovani, saranno smussate. Proprio grazie all'ottimo clima lavorativo, potrete dedicarvi ai vostri obiettivi senza essere più disturbati.

L'oroscopo di agosto 2021 promette riconoscimenti per i vostri sforzi. Anche le finanze, infatti, andranno a migliorare.

Sarà un periodo favorevole per gli investimenti e per chi deciderà di mettersi in proprio. Una buona rete di contatti darà un grosso boost alla vostra attività. Attenzione soltanto ai viaggi d'affari sia nazionali che internazionali. Nel prossimo mese saranno frequenti ma stenteranno a portare profitti. Cercate di trarre il massimo dalla situazione rafforzando i rapporti con possibili acquirenti.

Studi e istruzione: ostacoli in arrivo

Periodo turbolento anche per gli studenti. Sarà ancora più difficile ottenere i risultati sperati, ma non lasciate che un insuccesso vi butti giù.

Una passeggiata, un po' di yoga e di meditazione vi aiuteranno a lavorare sulla vostra autostima. Più fortunati saranno gli studenti di medicina e di legge.