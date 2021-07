Nel weekend del 10 e 11 luglio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dai gradi del Cancro (dove risiede il Sole) al domicilio del Leone (dove sostano Venere e Marte). Saturno, invece, proseguirà l'orbita in Acquario, così come Nettuno assieme a Giove proseguiranno il moto in Pesci. Urano continuerà lo stazionamento in Toro come Plutone rimarrà stabile nel segno del Capricorno e, infine, Mercurio assieme al Nodo Lunare resterà sui gradi dei Leone.

Oroscopo del weekend favorevole per Pesci e Cancro, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Cancro: rinascita. Alle ore 3:16 di sabato la Luna si farà Nuova nella loro orbita dando il via, con ogni probabilità, ad un primo accenno di rinascita esistenziale in casa Cancro, in particolar modo per la prima decade. Le ruggini relazionali, le perplessità professionali e le burrasche emotive degli ultimi mesi dovrebbero, quindi, essere metabolizzate per tempo dal primo segno d'Acqua, così da farsi trovare pronto a cambiare approccio nei confronti della vita.

2° posto Pesci: comunicazione top. L'esuberanza mercuriale d'Aria spesso cozza con lo spirito comunicativo tendente al serafico del dodicesimo segno zodiacale, ma tale regola astrologica troverà presumibilmente la sua eccezione nella giornata di sabato.

Il 10 luglio, difatti, il Novilunio nel loro Elemento formerà uno sfavillante trigono a Nettuno nel segno donando ai nativi una spinta comunicativa fluida e particolarmente persuasiva nonché decisamente più briosa del solito.

3° posto Leone: incontri. Weekend ideale per fare nuove e stuzzicanti conoscenze per il secondo segno di Fuoco, dove quest'ultimo sfodererà un gran carisma e un fascino mozzafiato.

Se per seconda e terza decade dovrebbe trattarsi di persone mai conosciute sino a quel momento, diverso sarà il discorso per la prima decade felina che avrà l'opportunità di flirtare con delle "prede" affettive insieme alle quali non era riuscito ad approfondire tempo addietro.

I mezzani

4° posto Scorpione: passionali. La freccia sentimentale più acuminata nella faretra di casa Scorpione sarà, c'è da scommetterci, la spinta passionale che metteranno in campo durante queste due giornate estive.

Con il fronte lavorativo messo in secondo piano oramai da qualche tempo, i nati Scorpione preferiranno dare il loro meglio nell'alcova riaccendendo, con gran piacere del partner, una certa vena trasgressiva.

5° posto Toro: sabato top. Le energie astrali migliori del weekend per il segno del Toro si riveleranno quelle di sabato, 24 ore dove i nativi avranno probabilità l'occasione di segnare qualche punto a loro favore nel settore professionale, in special modo se liberi professionisti. Meno entusiasmante, invece, parrà prospettarsi la domenica quando qualche intoppo di natura pratica minerà il loro tono umorale.

6° posto Acquario: punto della situazione. Con l'anti-mese del compleanno alle porte e con la Luna opposta dell'11 luglio, i nati Acquario saranno probabilmente chiamati, per merito del Novilunio d'Acqua, a fermarsi un attimo e fare il punto della situazione.

Gli argomenti principe da analizzare dovrebbero essere la professione (soffermandosi sui rapporti relazionali) e l'amore (puntando l'accento sulle priorità ambite al momento).

7° posto Gemelli: domenica a gonfie vele. Ai probabili sorrisi capovolti conditi da un pizzico di nostalgia di sabato seguirà, con ogni probabilità, una giornata conclusiva settimanale decisamente più interessante, durante la quale i nativi potranno concedersi qualche meritato momento di spensieratezza. Domenica, quindi, saranno favoriti dal parterre planetario serate scanzonate con le amiche storiche ma anche rispolverare una vecchia passione chiusa nel cassetto da tempo.

8° posto Bilancia: imparare a perdonarsi. Malgrado il percorso dell'auto-perdono non risulti mai scontato e/o di facile attuazione, la Luna Nuova nel languido Cancro suggerirà al secondo segno d'Aria di provare a intraprendere tale sentiero con grande resilienza.

Facendo un buon lavoro a riguardo, infatti, i nati Bilancia si riscopriranno più sereni e spiritualmente leggeri già da domenica, grazie soprattutto al favorevole duetto Marte-Venere in seconda dimora.

9° posto Ariete: taciturni. Fine settimana da prendere con le pinze in casa Ariete a causa delle energie contrastanti in atto che poco si adatteranno all'indole esuberante nativa. Venendo meno la scorrevolezza comunicativa e la placidità relazionale, il primo segno di Fuoco tenderà presumibilmente ad assumere un mood taciturno, il quale gli permetterà insolitamente di prediligere lo spirito d'osservazione piuttosto che la parola proferita.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: esausti. Se da un lato Marte nell'amico Leone donerà ai nativi un abbondante bottino energetico, dall'altro lato il terzo segno di Fuoco potrebbe abusarne indirizzando la propria mole di forze su più fronti contemporaneamente.

Centellinare le energie e, soprattutto, orientarle verso uno o due obiettivi al massimo sarebbe la scelta più saggia, così da evitare di arrivare esausti nella serata domenicale.

11° posto Vergine: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per le vicende lavorative di casa Vergine in questo fine settimana, in particolar modo per i nativi che negli ultimi 14 giorni hanno delegato le proprie mansioni a terzi o hanno dato dimostrazione di meno dedizione sul luogo professionale. A tal proposito un capo o un referente potrebbe fargli una sonora ramanzina, quindi meglio cospargersi il capo di cenere se necessario.

12° posto Capricorno: finanze flop. Weekend dove la stabilità economica del terzo segno di Terra subirà, con ogni probabilità, qualche scossone non indifferente a causa sia del Novilunio in opposizione che del trigono Sole-Nettuno d'Acqua.

Sarà fondamentale, in modo da non avere sgradite sorprese sul bilancio, fare qualche taglio finanziario e, di conseguenza, decidere con fermezza quali siano le priorità economiche del delicato momento attuale.