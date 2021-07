Da lunedì 12 a domenica 18 luglio, sul piano astrale, la Luna si sposterà dal segno del Leone (dove risiedono Marte e Venere) ai gradi dello Scorpione, mentre Saturno stazionerà nell'orbita dell'Acquario. Plutone, invece, proseguirà il moto retrogrado in Capricorno, nel frattempo il Sole assieme a Mercurio sosteranno nel domicilio del Cancro. Nettuno e Giove, infine, permarranno in Pesci, così come Urano continuerà la sosta in Toro e il Nodo Lunare rimarrà stabile nel segno dei Gemelli. Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Cancro, meno roseo per Acquario e Toro.

Sul podio

1° posto Pesci: lungimiranti. Mercurio sbarcherà lunedì nel loro Elemento formando un trigono a Giove nel segno a inizio settimana e un sestile a Urano di Terra nel weekend. Grazie a questi aspetti planetari, la settimana avanzerà probabilmente coi nati Pesci che strizzeranno l'occhio al prossimo futuro, specialmente nelle faccende professionali, assumendo un mood lungimirante che darà i primi rigogliosi frutti a fine anno.

2° posto Cancro: novità. Sette giorni che potrebbero rivelarsi particolarmente stimolanti per il primo segno d'Acqua, il quale godrà a piene mani del duetto Sole-Mercurio sui loro gradi oltre al sostegno gioviale per la seconda decade. Il Grande Benefico in Pesci, oltre ad ampliare le loro entrate economiche, metterà probabilmente sul cammino nativo qualche novità relazionale degna di nota, come una conoscenza affettiva che si trasformerà facilmente in un appassionato flirt estivo per merito del carismatico fascino del quale saranno dotati.

3° posto Scorpione: occhio del ciclone. Inutile nascondere che l'inizio del mese del compleanno del Leone, che partirà il 23 luglio, darà probabilmente il via a un periodo meno scorrevole. Fortunatamente, però, prima che ciò accada il terzo segno Fisso potrà beneficiare di questa splendida settimana estiva, dove riceverà il supporto solare (terza decade) e mercuriale (prima decade) che gli permetterà di sistemare alcuni dettagli progettuali se libero professionista oppure di avanzare qualche richiesta lavorativa se opera alle dipendenze altrui.

I mezzani

4° posto Gemelli: nuove abitudini. Settimana ideale in casa Gemelli per rivoluzionare la propria quotidianità, partendo da principi salutari che, oltre al benessere psico-fisico, aiuterebbero i nativi ad allentare ansie e problematiche dell'ultimo periodo. Unico neo del periodo, però, sarà rappresentato dalle giornate di mercoledì e giovedì dove l'opposizione Luna-Nettuno spingerà, c'è da scommetterci, i nativi a soffermarsi sulle presunte angherie subite e, come spiacevole conseguenza, farsi trascinare da un controproducente sconforto emotivo.

5° posto Bilancia: shopping. Tempo di acquisti per il terzo segno Cardinale durante questa settimana di giugno, specialmente quando la Luna si troverà sui gradi del Leone (lunedì e martedì) e nel segno (venerdì e sabato). Sarebbe da evitare, invece, qualsiasi uscita economica o investimento di sorta nella giornata di domenica, quando Saturno formerà un quadrato al duetto Luna-Urano e le possibilità di spendere più del necessario sarà alta.

6° posto Leone: in fermento. Prima che il compleanno astrologico dei felini entri nel vivo, i nati Leone dovranno, per così dire, sorbirsi questa settimana che rappresenterà probabilmente una sorta di sala d'attesa, dove sarà bene bandire impazienza e mettere a freno la lingua.

Tale step astrologico, sebbene mentalmente impegnativo, se affrontato con la testa sulle spalle permetterà al secondo segno di Fuoco di preparare il terreno ai cambiamenti che si materializzeranno dal 29 luglio in poi, quando Giove e Saturno torneranno congiunti e opposti al loro Sole di nascita.

7° posto Sagittario: lavoro in primo piano. Quando ci si concentra appieno su un obiettivo è naturale che un'altra meta riceverà meno attenzioni ed energia. Questo è ciò che avrà buone chance di accadere ai nati Sagittario durante questi sette giorni, a esclusione della passionale giornata di domenica, dove il terzo segno di Fuoco tenderà a focalizzarsi principalmente sulle faccende professionali, accantonando momentaneamente famiglia, amici e amore.

8° posto Capricorno: mercoledì top. A salvare capre e cavoli durante questa settimana ci penserà, con tutta probabilità, la giornata di mercoledì, dove i nativi potranno contare sul sestile tra i Luminari e sul doppio trigono che la Luna di Terra formerà con Urano e Plutone nel segno. 24 ore durante i quali il terzo segno di Terra avrà ottime possibilità di ricucire qualche rapporto professionale che ultimamente aveva risentito di alcuni attriti nati per futilità.

9° posto Ariete: a piccoli passi. Dopo un lunedì e martedì spensierati e forieri di contatti e chiamate, i nati Ariete potrebbero rendersi conto, specialmente i liberi professionisti, che avanzare coi piedi di piombo nei progetti in essere sarà la mossa ideale.

Malgrado l'ambizione resterà probabilmente sullo sfondo, sarà bene far prevalere spirito critico e mettere in discussione anche i punti fermi dei lavori in corso, magari facendo un planning dettagliato che abbracci la sfera finanziaria.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: revisioni economiche. La parentesi di Giove in Pesci sommata alla retrogradazione di Saturno nel segno hanno costretto i nati Acquario di prima e seconda decade a ridimensionare alcune uscite economiche nei mesi precedenti, più che altro legate a lussi come la pay-tv o l'abbonamento ad un circolo privato. Prima che il Grande Benefico torni all'ovile e che l'anti-mese del compleanno apra i battenti, però, sarà presumibilmente necessaria una revisione più dettagliata del loro bottino finanziario, provando ad ottimizzare alcune uscite quotidiane come la spesa al supermercato.

11° posto Vergine: amore flop. Con Mercurio-Sole in Cancro da un lato e Venere-Marte in Leone dall'altro, le vicende affettive che il parterre planetario donerà ai nati Vergine saranno agli antipodi dei loro desideri. Il secondo segno di Terra, difatti, potrebbe ricercare una conoscenza figlia di un interesse dettagliato circa esperienze o mete agognate dall'interlocutore, mentre la Bianca Signora di Fuoco unita all'irruenza marziale gli metterà sul piatto intese meno cerebrali e pragmatiche ma più orientate verso l'attrazione fisica immediata. D'altro canto, il Luminare diurno avvallato da Mercurio d'Acqua donerà ai nativi la possibilità di cominciare dei flirt che si trasformeranno in storie stabili, con tanto di progetti a due al seguito, mentre i single del secondo segno Mobile saranno più alla ricerca di incontri fugaci.

12° posto Toro: introversi. Tra i segni Fissi il Toro sarà il più bersagliato dagli astri durante questa settimana estiva, sia per i continui litigi tra Urano nel segno e Saturno ma anche le posizioni lunare ostiche di inizio e fine periodo. Tali dissonanze planetarie, unite allo sfiancamento energetico marziale e all'insofferenza figlia della quadratura venusiana, renderanno i nativi particolarmente introversi, soprattutto sul fronte professionale dove vorranno vederci più chiaro prima di prendere posizione.