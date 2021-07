L'oroscopo della settimana che va dal 5 all'11 luglio prevede l'arrivo del pianeta Mercurio nel segno zodiacale del Cancro, che in ambito lavorativo darà il massimo, mentre per l'Ariete potrebbe essere l'ultima occasione per avanzare nuove proposte al lavoro. In forte risalita i nativi Pesci, dopo una settimana poco convincente, anche se inizialmente dovranno fare i conti con la Luna quadrata, mentre Leone potrebbe essere più emotivo del solito.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 5 all'11 luglio 2021.

Previsioni oroscopo dal 5 all'11 luglio 2021 segno per segno

Ariete: nel complesso sarà una bella settimana per voi nativi del segno.

Ciò nonostante sono in atto alcuni movimenti nel vostro cielo non indifferenti. Nel lavoro infatti, da domenica la Luna sarà in quadratura, per cui se avete delle proposte o idee da avanzare, questa sarà potrebbe essere la vostra ultima occasione. In amore il vostro rapporto sarà tutto sommato discreto. Se nella prima parte della settimana godrete di bellissimi momenti, ciò nonostante da venerdì la Luna in quadratura potrebbe darvi un po’ fastidio, per cui fate attenzione. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Toro: ancora una settimana difficile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, ma tra le tante cose che non vanno, potrebbe esserci un Piccolo aiuto dalle stelle. Nel lavoro infatti da domenica arriverà Mercurio a darvi una mano con i vostri incarichi, mettendoci un pizzico di originalità in più.

Per quanto riguarda i sentimenti da venerdì la Luna sarà favorevole, e andrà sfruttata per provare a vivere un weekend discreto. Se siete single trovare l'amore non sarà facile, ma almeno potrete sempre contare sulla compagnia dei vostri amici. Voto - 7⭐⭐⭐

Gemelli: sfera sentimentale davvero soddisfacente secondo l'oroscopo.

Soprattutto le prime giornate della settimana si riveleranno molto romantiche, grazie alla Luna in congiunzione. Darete al partner ciò che desidera e non potrà che essere felice, così come voi. Se siete single le belle occasioni per farsi avanti non mancheranno. In ambito lavorativo purtroppo Mercurio se ne va, lasciando spazio a questo Giove in quadratura.

Attenzione dunque perché le cose potrebbero non andare più come previsto. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Cancro: oroscopo della prossima settimana notevole per voi nativi del segno. Questo cielo continua a migliorare, anche se Venere non è più nelle vostre corde da tempo. Dal punto di vista sentimentale ci penserà la Luna a non far mancare passione e sentimenti nel vostro rapporto. Voi dovrete solo fare come comanda il cuore. Se siete single sarete più amorevoli del solito. Per quanto riguarda il lavoro domenica arriverà Mercurio nel vostro cielo, e si rivelerà un valido alleato insieme a Giove per mettere efficacemente a segno discreti successi. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: dal punto di vista sentimentale, questa settimana continua a darvi soddisfazioni.

Venere continua il suo ciclo nel vostro cielo, vi sentirete allegri, gentili e sempre disponibili nei confronti del partner, instaurando un legame davvero profondo. Se siete single sarete più emotivi del solito, mostrando spesso i vostri sentimenti nel modo più puro che conoscete. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà meno influente da domenica, quando sarà nel segno del Cancro. Attenzione dunque a possibili contrattempi forniti da Saturno in opposizione. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Vergine: inizio di settimana un po’ complicato secondo l'oroscopo, colpa della Luna che sarà in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti dunque la comunicazione con il partner potrebbe sembrare difficile. Fortunatamente le cose dovrebbero migliorare da venerdì, quando l'astro argenteo sarà in una posizione più invitante.

Se siete single magari potrebbero esserci alcune situazioni che non vi piaceranno, ma con un po’ d'impegno potreste uscirne fuori. Ancora difficoltà sul fronte lavorativo, ma con l'arrivo di Mercurio, le cose potrebbero cambiare. Voto - 7+⭐⭐⭐

Bilancia: il periodo di idee innovative e brillanti potrebbe venire meno secondo l'oroscopo della prossima settimana. Da domenica infatti Mercurio sarà in quadratura dal segno del Cancro, per cui prima di proporre qualcosa, valutate attentamente se può essere una buona iniziativa. Per quanto riguarda i sentimenti il periodo sarà più che discreto, soprattutto la prima parte della settimana, quando la Luna sarà in buon aspetto, favorendo le belle emozioni.

Attenzione da venerdì, quando l'astro argenteo sarà in quadratura. Se siete single la vostra vita potrebbe incrociarsi con quella di una persona presto importante. Voto - 8- ⭐⭐⭐⭐

Scorpione: piccoli ma importanti cambiamenti in arrivo durante la prossima settimana. Se la prima parte della settimana non sarà un granché, da venerdì le cose potrebbero migliorare. Potrete contare infatti sulla Luna in trigono dal segno del Cancro, che vi darà una mano a recuperare intesa con il partner. Se siete single molti degli incontri che farete potrebbero sembrarvi preludio di nuovi amori, ma dovrete valutare attentamente ogni incontro. Nel lavoro a partire da domenica arriverà Mercurio in trigono dal segno del Cancro.

Potreste dunque avere qualche idea in più per raggiungere più facilmente il successo che meritate. Voto - 7- ⭐⭐⭐

Sagittario: il transito di Mercurio nel segno zodiacale del Cancro vi favorisce in ambito professionale secondo l'oroscopo. Certo, non sarete ancora tra i colleghi dell'anno, ma l'intraprendenza non vi manca, prendendo l'iniziativa e proponendo idee niente male. Cercate solo di superare agilmente gli imprevisti che Giove vi porta. In amore la prima parte della settimana sarà piuttosto travagliato a causa della Luna opposta, ma il weekend si prospetta molto interessante, dominato da Venere in trigono dal segno del Leone. Voto - 7+⭐⭐⭐

Capricorno: una settimana senza infamia e senza lode per voi nativi del segno secondo, la fase è dominata da svariati alti e bassi.

Le prime giornate della settimana si riveleranno tutto sommato buone sia in amore che al lavoro. Il problema sarà a partire da venerdì, in quanto prima la Luna sarà opposta, successivamente da domenica lo sarà anche Mercurio. Per cui, un po’ di imprevisti e nervosismo potrebbero farsi sentire. Attenzione dunque alla vostra relazione di coppia e ai vostri progetti lavorativi. Voto - 7⭐⭐⭐

Acquario: previsioni astrali mediocri per voi nativi del segno. La prima parte della settimana vedrà la Luna favorevole, ma Venere continua a portare tensione nel vostro rapporto. Per cui, sarà meglio non essere molto insistenti nei confronti del partner. Se siete single lasciate perdere certi tentativi di corteggiamento.

Voi per primi non siete abbastanza convinti. Settore professionale in lieve calo, ma tutto sommato ancora efficace, con risultati soddisfacenti. Voto - 6,5 ⭐⭐

Pesci: in risalita dopo alcune giornate poco convincenti, anche se nella prima parte della settimana dovrete fare i conti con la Luna in quadratura. Ciò nonostante presto avrete Luna e Mercurio favorevoli, che in ambito sentimentale vi permetteranno di amplificare l'amore che provate per la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro invece darete un tocco di classe a progetti davvero ambiziosi, grazie ad alcune idee che aumenteranno il valore dei vostri progetti. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐