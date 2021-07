La giornata di domani, secondo l'oroscopo del 19 luglio, sarà ricca di avvenimenti. Alcuni segni zodiacali prenderanno molto bene l'inizio della nuova settimana, mentre altri proveranno nostalgia per il weekend appena terminato.

Per avere un quadro completo delle influenze astrali, sarà necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra questi emergeranno i seguenti:

Sole in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Luna in opposizione a Urano

Venere in congiunzione a Marte e in opposizione a Giove

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 19 luglio 2021.

Previsioni zodiacali di lunedì 29 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sarete molto soddisfatti del vostro rapporto di coppia. Avrete bisogno di prendere le distanze dal partner per ritrovare voi stessi. La persona amata potrebbe non accettare questa decisione, ma le sue parole non vi convinceranno a tornare sui vostri passi. La famiglia sarà un punto di riferimento fondamentale per voi.

Toro: vi rifiuterete di farvi influenzare negativamente da alcune persone. Prenderete le distanze da chi, un tempo, credevate essere vostro amico. Sarà una scelta dolorosa che comporterà delle conseguenze emotive non indifferenti. In amore, vi sentirete molto vicini al partner. Potrebbe essere il momento giusto per far progredire la vostra relazione verso qualcosa di più stabile.

Gemelli: non sarà una giornata molto fortunata sotto il profilo sentimentale. La sintonia con il partner diminuirà e ci saranno delle questioni di cui discutere. Questo potrebbe mettervi di cattivo umore e spingervi a prendere delle decisioni discutibili. Per fortuna, il lavoro vi aiuterà a tirare su il morale perché sarà molto produttivo.

Cancro: lascerete che i desideri del partner prendano il sopravvento. Non avrete la forza di opporvi perché vorrete vederlo felice. Nel corso della giornata, però, ci saranno diverse cose che non vi andranno a genio. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di esternare fin da subito le vostre emozioni, in modo da avere maggiore voce in capitolo.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 19 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi prefisserete degli obiettivi molto ambiziosi da raggiungere. Sarete certi di potercela fare, ma alcuni imprevisti potrebbero rallentarvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non rimanerci male, ma di continuare a lottare con determinazione. Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità degne di nota.

Vergine: tenderete a mettere in dubbio le parole del partner. Non gli concederete la vostra piena fiducia perché ci saranno degli elementi che vi insospettiranno. Non potrete fare a meno di indagare, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di parlare direttamente con lui. Sarà l'unico modo per avere un confronto sano e produttivo.

Bilancia: la vostra timidezza potrebbe impedirvi di rapportarvi con le persone nel modo in cui vorreste. Ci saranno delle situazioni che vi faranno sentire a disagio e che non vi consentiranno di essere voi stessi. L'oroscopo di domani consiglia di non fossilizzarvi sui pensieri negativi e di dare più spazio all'ottimismo.

Scorpione: darete un valore immenso all'amicizia. Adorerete trascorrere del tempo con le persone a voi care e condividere momenti pieni di gioia. Il vostro carattere vivace vi aiuterà nell'interazione con gli altri, ma non potrete essere simpatici a tutti. Ci sarà, infatti, chi parlerà male di voi alle vostre spalle. Sarà fondamentale non dargli importanza.

Astrologia di domani 19 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la giornata di domani sarà perfetta per intraprendere un percorso di crescita personale. Con l'aiuto di libri mirati o con la visione di video motivazionali, potrete fare dei grandi passi avanti. L'importante sarà rimanere sempre fedeli alla vostra personalità e rispettare le persone che avrete accanto. Il rapporto con la famiglia sarà caratterizzato da alti e bassi.

Capricorno: sarete piuttosto nervosi a causa del poco tempo a disposizione. Avrete moltissime mansioni da sbrigare, ma vi sembrerà di non riuscire a concludere niente. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di chiedere aiuto a qualche collega di lavoro. In questo modo, potrete tirare un sospiro di sollievo.

Acquario: la giornata di domani si rivelerà molto fortunata dal punto di vista lavorativo. Avrete modo di mostrare a tutti il vostro valore e anche la relazione con i colleghi migliorerà. Diventerete un punto di riferimento per molti e le persone tenderanno a rivolgersi a voi per eventuali problemi. Purtroppo, ci sarà anche chi mostrerà un'ostinata invidia.

Pesci: sarà una giornata molto creativa. Sfrutterete le vostre doti per trovare nuovi modo per guadagnare. Avrete bisogno di soldi perché avrete in mente un progetto da realizzare. L'oroscopo di domani consiglia di procedere lentamente, senza bruciare le tappe. Se rifletterete prima di agire, tutto andrà per il meglio e gli ostacoli saranno ridotti al minimo.