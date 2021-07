L'oroscopo di lunedì 19 luglio è pronto a mettere in primo piano la giornata di inizio settimana. Alcuni segni zodiacali troveranno l'amore, mentre altri dedicheranno tutte le loro forze per migliorare l'aspetto lavorativo del periodo. In generale ognuno tenterà di riportare il sereno nelle situazioni che lo dovessero richiedere, dedicando le proprie energie per raggiungere gli obbiettivi della giornata.

Per poter comprendere meglio e in modo dettagliato su come gli influssi astrali incideranno sulla vita di ognuno di noi, d'obbligo mettere in risalto i principali aspetti planetari.

Tra questi a risultare di notevole importanza saranno i seguenti:

Sole in trigono a Luna e Nettuno e sotto opposizione da Plutone;

Luna in Vergine in quadratura a Giove;

Plutone in sestile alla Luna;

Venere in congiunzione a Marte;

Urano in sestile a Mercurio

Saturno in quadratura a Urano.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 19 luglio.

Previsioni zodiacali del 19 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Messi da parte i dubbi, i tentennamenti grazie alla Luna in Scorpione, la giornata si prospetta pimpante, piena di incontri, iniziative, grandi idee. Perfetta per una escursione al mare, una serata per le strade della movida oppure un'attività sportiva per sfogare le tensioni residue. Nel lavoro appuntamenti, affari e studi filano per il verso giusto.

Informazioni da non trascurare per risolvere rapidamente un problema. In amore semaforo verde in cielo per i single. Quando e dove meno ve l’aspettate, ecco che l’amore vi stampa un appassionato bacio in fronte. La forma fisica è in rialzo. Formulate programmi di viaggi e nuove attività. Potrete cimentarvi in progetti che richiedono coraggio.

Toro - Bella giornata in cui tutto si muove favorevolmente. Sfruttate le opportunità che la Luna in Scorpione vi regala. L'oroscopo di domani consiglia di canalizzare le energie. Approfittate di questo momento costruttivo, che porta con sé stimoli nuovi e prospettive vantaggiose. Nel lavoro, anche se l’atmosfera non è distesa per il buon andamento del lavoro, riuscirete a mettere a tacere le divergenze e a collaborare.

In ambito amoroso con il sottofondo di una musica romantica la giornata, e poi la serata, sarà molto piacevole: in un’intimità complice, bollente, un dono da non dimenticare. Occhio alla linea. Ottimi i centrifugati di frutta e verdura, poveri di calorie. Bevete molta acqua per depurarvi e non siate pigri.

Gemelli - La Luna in Scorpione quadrata a Giove, nel segno dei Pesci, fa divampare un incendio di emozioni, che dovrete circoscrivere con prontezza e in breve tempo. Sapete che oggi è un giorno no, quindi allontanatevi da situazioni a rischio e mettetevi al riparo. Nel lavoro non siete disposti a riconoscere gli sbagli, però almeno abbiate la sensibilità di non insistere: finireste solo per peggiorare le cose.

In amore ridimensionate i progetti per la giornata, per venire incontro alle esigenze del partner e sottrarsi così a qualsiasi occasione di discussione. Per la salute, eventuali disturbi passeranno in fretta, basta più attenzione per evitare quelle situazioni che, evidentemente, la mettono a dura prova.

Cancro - Sereni! Se state fronteggiando dei problemi che riguardano il patrimonio familiare, non pensateci due volte, fate ricorso al parere di un esperto. Non entrate in discussioni che potrebbero ferire gli animi delle persone care. Siate equilibrati. Nel lavoro fate attenzione ai confronti di opinione con una persona potente e notoriamente scorretta, se non volete guai. Abbassate i toni. In amore se siete assillati dalla gelosia, prendetevi qualche giorno per meditare, magari scegliendo di stare in solitudine per chiarirvi le idee.

La Luna che transita nel segno dello Scorpione e che sorride al Sole nel segno ed a Nettuno nei Pesci, vi porterà sogni importanti da interpretare e meditare.

Oroscopo e consigli delle stelle del 19 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - Godetevi la giornata di inizio settimana, invece di sprecarla bisticciando ora con uno ora con l’altro dei familiari, anche per cose superflue. Siete così taglienti che nessuno oserà controbattere. Anche se sarebbe bene che non esageraste. Nel lavoro strada in salita. Passerete dall’iperattività all’apatia, con conseguenze che si faranno sentire sia riguardo la fatica che l’umore. In amore il partner vi lascerà libertà per organizzare al meglio il tempo da trascorrere in intimità.

Ma l’amore non sarà in cima ai vostri pensieri. Prendetevi una giornata di riposo. Non sottovalutate queste pause: hanno un’importanza vitale per recuperare serenità e salute.

Vergine - Potreste sfruttare l’impagabile capacità di riuscire a prevenire le esigenze dei familiari e mettere d’accordo tutti con la massima naturalezza. Per rendere più piacevole il lavoro, cercate di cooperare di più con i colleghi. Oltretutto, l’unione fa la forza. Nel lavoro sarete benvenuti. Lo sapete che la stima vi precede, dunque i problemi si affievoliranno oppure addirittura si risolveranno. Siatene certi. In amore certe tensioni vanno interpretate. È arrivato il momento di cambiare vecchie abitudini per dare in via ad un nuovo periodo della vita affettiva.

Se gli amici dovessero proporvi un viaggio, accettate con gioia. È un’occasione per divertirvi e consolidare un’annosa amicizia.

Bilancia - La Luna in Scorpione, prossima a passare in Sagittario, vi esorta vivamente a chiarire un antipatico malinteso sorto con una persona di famiglia. Non ignorate il suo invito. Ritagliatevi del tempo per trascorrerlo con nonni o zii che hanno bisogno di qualche coccola o di qualche favore. Nel lavoro attenzione alle spese e ad operazioni impegnative. Non disdegnate i soldi, ma sapete anche molto bene che da soli non possono bastare. In amore ci risiamo: pretendete dalla vostra relazione una perfezione che non è di questo mondo. Siate più realisti, accogliete le cose per quello che sono.

Se sentite che le forze vi abbandonano senza un motivo reale, non vi preoccupate: è Saturno che vi ostacola, ma ancora per poco.

Scorpione - La Luna è nel vostro segno ma, veicolati dalla quadratura Giove-Marte-Venere, una serie di noie professionali vi investe in pieno. I programmi saltano, tenete pronte delle alternative. Siete nell’occhio del ciclone, più che resistere strenuamente conviene affidarsi alla corrente della vita. Nel lavoro consigliatevi con un collega fidato se percepite aria di cambiamenti e studiate delle strategie per non farvi trovare impreparati. In amore alla base del nervosismo che vi pervade, c’è qualche ricordo del passato che prepotentemente torna alla ribalta. Per la salute, per stare meglio e recuperare autostima ricordate a voi stessi che perdere una battaglia non significa necessariamente aver perso la guerra.

Astrologia di lunedì 19 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Sentirete sicuramente la necessità di riposare di più. Se potete sarebbe un ottimo periodo per concedervi qualche giorno di vacanza. La Luna prossimamente nel segno provvederà a darvi un po’ di fortuna e gli strumenti necessari per essere vincenti. Nel lavoro state vivendo un po’ come una sfida l’impegno che vi viene richiesto nello svolgimento delle vostre attività, ma ciò vi comporta un po’ di stress e tensione in più. In amore cambiamenti in vista! Chi ha chiuso una storia deve metterci una bella pietra sopra: è tempo di aprirsi al nuovo. Niente rimpianti... Per la salute, modificate quello che non vi piace di voi, sia nell’aspetto esteriore che nelle vostre abitudini: ne sarete fortemente ricaricati.

Capricorno - Il giusto equilibrio tra fantasia e realtà vi permetterà di trovare le soluzioni più adatte a questioni molto complesse ed intricate. Un cambiamento imprevisto vi farà innervosire e turberà i vostri programmi, ma dovrete adattarvi per forza. Le previsioni zodiacali di domani consigliano, parlando di Lavoro, di essere fiduciosi: con l’aiuto di Nettuno favorevole dai Pesci, saprete rendere il vostro modo di esprimervi più appropriato, più fluido e meno conciso. In amore, otterrete finalmente una conquista che sospirate da tempo, anche se al dunque non sarete contenti di quello che avrete raggiunto. Parlando di stato fisico e benessere, la scrittura, la pittura, la fotografia con Nettuno amico, potrebbero rivelarsi per voi delle passioni entusiasmanti e rilassanti.

Buttatevi!

Acquario - Visto il Sole positivo dal Cancro, sarete messi in condizione di prendere finalmente delle decisioni fondamentali per la vostra felicità. All’inizio potrebbe sembrarvi difficile cambiare certe abitudini e proverete a rimandare. Ma poi gioirete. Nel lavoro, con Mercurio alleato, il dialogo con i colleghi diventa uno strumento molto importante e farete bene ad incoraggiarlo come potete. In amore non fatevi incantare dalle parole da chi già dal primo incontro vi promette eterna fedeltà. Date retta alle sensazioni di pericolo che provate. Dal lato salutare, solo con la meditazione in luoghi silenziosi e la contemplazione della natura riuscirete a sintonizzarvi sulla lunghezza d’onda della quiete.

Pesci - Grazie al sostegno degli astri e alla vostra abilità, vi muoverete tra gli impegni di una giornata densa di opportunità e ricca di incontri. Magari tra questi ce ne sarà anche qualcuno che vi sorprenderà in modo più che piacevole. Nel lavoro la fatica non vi spaventa, tanto più che si ventila l’ipotesi di un avanzamento o di un congruo aumento di stipendio. In amore intanto, cercate di coltivare il rapporto affettivo con semplicità, attaccamento e passione. Non frenate i vostri slanci e sarete ricambiati con la stessa intensità. Per la salute ottime le energie psicofisiche. Regolate l’alimentazione, fate una buona colazione al mattino e mangiate leggero a cena.