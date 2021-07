L'oroscopo di venerdì 16 luglio sarà caratterizzato da notevoli cambiamenti. Alcuni segni zodiacali cavalcheranno l'onda del successo, mentre altri dedicheranno tutte le loro energie al partner e alla famiglia.

Per avere un quadro più dettagliato di come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, sarà necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Luna in quadratura a Mercurio

Venere in congiunzione a Marte

Saturno in quadratura a Urano

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 16 luglio.

Previsioni zodiacali di venerdì 16 luglio: Toro innamorato, autostima per Gemelli

Ariete: non avrete molto tempo per le relazioni romantiche. Preferirete rimanere concentrati sul lavoro in modo da non avere incarichi arretrati. Questo vi spingerà a chiudervi in voi stessi e a isolarvi anche dai vostri amici. Per migliorare la situazione, sarà necessario trovare un compromesso che vi permetta di curare tutti gli aspetti della vostra vita.

Toro: farete di tutto per far capitolare la persona amata. Proverete dei sentimenti molto intensi, ma non è detto che il vostro corteggiamento raggiungerà il risultato sperato. L'oroscopo di domani consiglia di essere fedeli a voi stessi e di non modificare il vostro carattere solo per causare una reazione.

La vostra vita sociale sarà ricca e carica di sfumature.

Gemelli: sarete molto sicuri di voi stessi. Investirete nel vostro futuro, in modo da poter avere delle risorse sempre a disposizione. La situazione lavorativa si farà molto interessante, visto che ci saranno delle ottime novità in arrivo. Dovrete solo riuscire a cogliere l'offerta più vantaggiosa.

Gli amici potrebbero sentirsi un po' trascurati e chiedere maggiori attenzioni.

Cancro: manterrete un profilo basso per non far preoccupare famigliari e amici. Cercherete di svolgere i vostri incarichi, senza attirare l'attenzione. Avrete la sensazione di essere osservati, ma ciò sarà causato solo dalla paura di commettere degli errori.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a mitigare la tensione con le vostre attività preferite.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 16 luglio: Leone in forma, Scorpione vivace

Leone: rispetto alla giornata precedente, vi sentirete molto meglio. Avrete più energie e riuscirete a tenere fede ai vostri impegni. Adorerete trascorrere il tempo con i vostri amici e potreste incontrare una persone molto speciale. In amore, però, procederete cautamente, senza farvi trascinare troppo dalle emozioni perché temerete di soffrire ancora.

Vergine: il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sembrerà di riuscire a stabilire una connessione con lui, ma in altri farete molta fatica.

In ogni caso, non perderete le speranze e continuerete a fare dei tentativi. Se avrete bisogno di sfogarvi, i vostri amici saranno pronti ad ascoltarvi e a darvi i giusti consigli.

Bilancia: sarete pronti a lasciarvi le brutte esperienze alle spalle. Farete un po' fatica a cancellare le delusioni del passato, ma proverete a non farvi ostacolare da esse. Sarà la giornata perfetta per conoscere nuove persone e per uscire dalla vostra zona di comfort. Se selezionerete con attenzione gli amici da frequentare, tutto andrà per il meglio.

Scorpione: vorrete aggiungere un tocco di colore alle vostre giornate. Sarete stanchi di seguire la solita routine quotidiana e proverete a fare qualcosa di diverso.

Forse, all'inizio, vi sentirete un po' a disagio, ma poi le emozioni positive prenderanno il sopravvento. Se riuscirete a coinvolgere anche il partner, le cose diventeranno ancora più interessanti.

Astrologia di domani 16 luglio: Acquario sognatore, cautela per Pesci

Sagittario: vi metterete alla ricerca di un partner che sia compatibile con il vostro carattere. Vorrete una personale leale ed empatica, che vi comprenda e collabori con voi per la riuscita del rapporto di coppia. Non sarà un'impresa facile e, soprattutto, non dovrete avere fretta. Un'eccessiva irruenza, infatti, potrebbe farvi prendere la decisione sbagliata.

Capricorno: il vostro istinto vi suggerirà di dare il massimo per ottenere i risultati desiderati sul lavoro.

Famiglia, amici e partner passeranno in secondo piano perché avrete poco tempo da dedicargli. Questo atteggiamento, a lungo termine, sarà soltanto nocivo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non sottovalutare i vostri affetti.

Acquario: metterete tutto a rischio pur di inseguire i vostri sogni. Sarete decisi a dare una svolta alla vostra vita, anche se questo comporterà molte rinunce. La vostra famiglia non sarà molto d'accordo con le scelte che farete e proverà a farvi cambiare idea. L'oroscopo di oggi suggerisce di non essere sprezzante dei confronti di chi si preoccuperà per voi.

Pesci: vi farete guidare dalla vostra timidezza. Preferirete frequentare persone che abbiano un carattere pacato e sinceri.

Eviterete di entrare in contatto con chi cercherà di sconvolgere la vostra vita. Potrebbero esserci delle novità in ambito sentimentale, ma dovrete trovare il coraggio di compiere la prima mossa. Sicuramente, non ve ne pentirete.