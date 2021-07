Martedì 20 luglio troveremo sul piano astrale la Luna stazionare nel segno del Sagittario, mentre Marte assieme a Venere transiteranno nell'orbita del Leone. Giove e Nettuno, invece, proseguiranno il moto in Pesci, così come Saturno continuerà la sosta in Acquario. Il Sole e Mercurio rimarranno stabili in Cancro come Urano resterà nel domicilio del Toro ed, infine, Plutone sosterà nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Leone, meno roseo per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: aiuti professionali. Grazie allo splendido sestile che Saturno retrogrado nel segno ingaggerà con la Luna nell'affine Sagittario in terza dimora, i nati Acquario avranno ottime chance di ricevere degli aiuti inaspettati da un parigrado, come una dritta circa il lavoro da svolgere o un alleggerimento di alcune mansioni pendenti.

2° posto Leone: tenaci. Periodo astrologico intenso, come d'altronde si rivelerà probabilmente anche questo martedì, quello che stanno attraversando i nati Leone, specialmente al lavoro dove servirà una grande determinazione e pazienza per schivare i numerosi colpi bassi dei colleghi.

3° posto Ariete: puntini sulle "i". Martedì si rivelerà probabilmente utile in casa Ariete per mettere in chiaro alcune faccende relazionali insolute, coi nativi che assumeranno un mood schietto ma, al contempo, risoluto così da far comprendere all'interlocutore che non ritorneranno sui propri passi tanto facilmente.

I mezzani

4° posto Bilancia: affaccendati. In questa giornata sarà probabile che il secondo segno d'Aria si trovi alle prese con svariate incombenze pratiche e professionali da portare a compimento entro sera.

Malgrado la voglia di ultimarle, però, sarebbe bene fare i conti con le energie psico-fisiche a disposizione e agire di conseguenza, magari procrastinando qualche attività pendente ai giorni successivi.

5° posto Capricorno: gratifiche. Nel luogo di lavoro, per merito dell'impegno profuso durante le ultime settimane, il terzo segno di Terra avrà ottime possibilità di ricevere una gratifica morale che lo inorgoglirà non poco.

6° posto Toro: piaceri della tavola. Se da un lato sentimenti e professione parranno viaggiare sulle montagne russe, dall'altro lato i nati Toro in questo giovedì potrebbero coccolarsi grazie ai piaceri della buona tavola, trascorrendo la giornata tra la ricerca dei loro ingredienti prediletti ed i fornelli per sfornare deliziosi manicaretti.

7° posto Scorpione: punto della situazione. La decima casa sarà irradiata dal sestile che Urano, retrogrado ed opposto al loro Sole di nascita, formerà con Mercurio nel loro Elemento e ciò, con ogni probabilità, ci parlerà di un terzo segno d'Acqua incline a fare il punto della situazione circa la propria situazione professionale. Su un piatto della bilancia metterà ambizioni e mete anelate, mentre sull'altro piatto posizionerà risultati raggiunti ed il grado di soddisfazione del momento.

8° posto Pesci: rancori inespressi. Col Grande Benefico oramai al giro di boa sui loro gradi ed il Luminare diurno pronto a sbarcare nel neutrale Leone, i nati Pesci potrebbero vedere emergere in maniera prorompente alcuni rancori che covavano sotto la cenere.

Col duetto Giove-Sole dalla loro parte, difatti, il dodicesimo segno zodiacale era riuscito a fare buon viso a cattivo gioco, ma da questo martedì sarà probabile che ogni ruggine verrà fuori a prescindere dalla loro volontà.

9° posto Sagittario: pensierosi. La Luna strizzerà l'occhio a Saturno e andrà a sommarsi al trigono Nettuno-Mercurio d'Acqua rendendo, con tutta probabilità, i nati Sagittario immersi nei loro pensieri per gran parte del martedì. L'argomento principe che affastellerà le loro menti sarà incentrato sui rapporti con capi e colleghi, alquanto controversi da fine maggio.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: dubbiosi. Qualche indecisione circa le ultime scelte, perlopiù sentimentali, prese dai nati Cancro nelle ultime settimane sarà probabile in questa giornata, col primo segno d'Acqua che mediterà anche di ritornare sui propri passi.

11° posto Vergine: lavoro flop. L'accidia potrebbe essere l'insolito tallone d'Achille che condirà questo martedì di fine luglio per i nati sotto il segno della Vergine, i quali dovranno raggranellare ogni briciola di forze a loro disposizione per dedicarsi ad ogni attività in programma.

12° posto Gemelli: amore flop. C'è chi esce da una storia complicata o chi, specialmente la seconda decade, riscontrerà difficoltà a fare qualche incontro affettivo degno di nota. In ogni caso, il parterre planetario suggerirà ai nati Gemelli di attendere giorni più proficui per puntare sull'amore, a prescindere dalla loro attuale situazione sentimentale.