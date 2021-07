L'oroscopo del fine settimana che va dal 3 al 4 luglio prevede una dura concorrenza in ambito lavorativo per i nativi Sagittario, che dovranno mostrare impegno e originalità per farsi strada, mentre la Luna in Toro garantirà una piccola tregua in amore. Vergine sarà particolarmente dolce e romantica, mentre un Cancro particolarmente arguto saprà come gestire al meglio le proprie mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 3 al 4 luglio.

Previsioni oroscopo weekend 3-4 luglio 2021 segno per segno

Ariete: fine settimana piuttosto piacevole per quanto riguarda i sentimenti.

Venere si troverà in trigono dal segno amico del Leone, e sarà facile a quel punto mettere in mostra il vostro fascino per godere di un'ottima intesa di coppia. Nel lavoro forse non sarete tra i migliori del gruppo, ma rimanete comunque una valida risorsa. Voto - 8-

Toro: avrete una piccola tregua per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo del prossimo weekend. La Luna si troverà in congiunzione, e questo potrebbe essere un buon momento per spiegare le vostre ragioni. In ambito lavorativo la collaborazione sarà un valido elemento su cui puntare. Voto - 7-

Gemelli: oroscopo del fine settimana costellato da una serena Venere e una luminosa Luna in buon aspetto. In amore la voglia di far scattare la passione tra voi e il partner è alta, e vi permetterà di essere davvero felici insieme.

Sul fronte professionale sappiate che con un po’ d'impegno potreste ottenere molto di più. Voto - 7,5

Cancro: settore professionale che vi darà delle soddisfazioni nel prossimo weekend. Il vostro carattere arguto, sempre attento a ogni dettaglio vi aiuterà a cogliere le occasioni che arriveranno, e massimizzare i risultati. Per quanto riguarda i sentimenti la vostra relazione va bene, provate inoltre a concedervi una piccola vacanza solo per voi e il partner.

Voto - 8,5

Leone: e la Luna si mette nuovamente in mezzo, stavolta in quadratura dal segno del Toro. Sul fronte sentimentale dunque il fascino non mancherà, ma attenti a quel che dite, perché potrebbe irritare il partner. Per quanto riguarda il lavoro impegnatevi sui vostri progetti, senza alcuna fonte di distrazione. Voto - 7+

Vergine: un fine settimana che vi vedrà particolarmente dolci e romantici dal punto di vista sentimentale.

Godrete del sostegno della Luna, e saprete come far impazzire di gioia la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro invece gli impegni si accumulano, e voi non avete idea di come reagire. Dovrete trovare una soluzione molto presto. Voto - 7+

Bilancia: oroscopo del prossimo weekend senza infamia e senza lode per voi nativi del segno. In ambito sentimentale godetevi la vostra relazione di coppia, senza troppi pensieri per la testa, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro il weekend si concluderà nel migliore dei modi, con risultati più che soddisfacenti. Voto - 7,5

Scorpione: non sarà il weekend che sognavate con questo cielo così spento. In ambito sentimentale avere Venere e la Luna storti causerà spesso disagio nel vostro rapporto.

Meglio non toccare tasti dolenti. In ambito lavorativo invece ve la caverete bene, usando al meglio la vostra astuzia per aggirare gli ostacoli. Voto - 6,5

Sagittario: settore professionale difficile in questo periodo a causa di Giove e di Mercurio negativi. Fortunatamente le forze per reagire non mancheranno, ma abbattere la concorrenza sarà veramente dura. In ambito sentimentale potrete dire di avere un bellissimo rapporto con il partner, merito non solo di questo cielo, ma anche del vostro modo di essere romantici. Voto - 7-

Capricorno: oroscopo del fine settimana ricco di passione per voi nativi del segno. La Luna vi sorride, e dal punto di vista sentimentale non potrete chiedere di meglio, se non la dolce compagnia del partner.

Sul fronte lavorativo le novità sono poche al momento, ma voi saprete come rendere una giornata noiosa divertente o istruttiva. Voto - 8+

Acquario: periodo sottotono per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura e di Venere opposta. In ambito sentimentale meglio prendersi un momento di riflessione, in particolare voi nati nella prima decade. Settore professionale tutto sommato discreto, anche se potreste fare di più. Voto - 6

Pesci: oroscopo del weekend soddisfacente in fatto di sentimenti. Sarete pronti a gestire ogni aspetto della vostra relazione di coppia e lo farete in modo egregio, magistrale. In ambito lavorativo le idee non vi mancano, e ciò sarà fonte di grandi soddisfazioni. Voto - 8,5