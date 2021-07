L'oroscopo di martedì 27 luglio porterà novità e colpi di scena in questa seconda giornata della settimana. In analisi l'andamento relativo alla solita quotidianità, come sempre vista con gli occhi acuti della buona astrologia. In primissimo piano i settori della vita rappresentati dall'amore, dal lavoro e dalla salute: ansiosi di scoprire cosa hanno riservato le stelle al vostro segno?

Per avere un quadro più dettagliato di come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti, è certamente necessario individuare i principali aspetti planetari.

Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in Leone in congiunzione a Mercurio;

Luna in Pesci in congiunzione a Nettuno;

Plutone in sestile a Luna e Nettuno

Venere in trigono a Urano;

Saturno in opposizione al Sole.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo di domani 27 luglio.

Previsioni zodiacali di martedì 27 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Le stelle di questo martedì offrono delle interessanti chance per sfuggire alla quotidianità: divertimento in compagnia del partner o, perché no, degli amici. Finalmente una serata dedicata a chi vi è più caro, immersi in un’atmosfera di totale rilassatezza. Nel lavoro le decisioni importanti sono un onere, e un onore, del capo: se prima avete desiderato questa carica, ora non sarebbe giusto delegare.

In amore invece, se avete in mente un viaggio o una vacanza ma ancora non avete deciso da chi farvi accompagnare, saranno gli astri del momento a suggerirvelo. Discreta la salute: se per un secondo vi sentite sottotono, sarà piacere della persona amata coccolarvi e infondervi nuove energie risollevando l’umore.

Toro - La Luna, in sosta nel segno dei Pesci, teneramente vi fa l'occhiolino tenendo alto il tono dell’umore: non avete da temere, grazie alle vostre abilità ogni giorno più sottili.

Sapete schivare le difficoltà con un’invidiabile destrezza e indirizzarvi sulla strada migliore. L’oroscopo di domani consiglia, parlando di lavoro, di stare concentrati: se vi imbattete in quella che sembra un’ottima opportunità per aumentare il prestigio personale, non pensateci su troppo e agite con decisione. In amore quante chiacchiere fastidiose intorno alla vostra storia: sembra che chiunque si senta autorizzato a dire la sua, anche quando non richiesto.

Per la salute, praticare un’attività sportiva è necessario per evitare che il tempo lasci il segno sul vostro organismo: prima di iniziare, fate sempre un leggero riscaldamento.

Gemelli - La Luna in Pesci vi guarda con occhi positivi, quindi è dalla vostra. Procedendo con il vento in poppa, vista la troppa sicurezza, potreste non calcolare bene eventuali rischi. Restano costanti l’impegno e la serietà. Fidatevi degli amici, confidate loro le vostre preoccupazioni e coinvolgeteli nelle soluzioni. Nel lavoro, il sestile di Plutone alla Luna si fa garante di appoggi e di opportunità, ma la disarmonia del Sole verso Saturno mette in discussione la riuscita di alcune iniziative. In amore, soprattutto nei rapporti con gli altri, e in particolare in quello di coppia, darete il meglio di voi: praticità, buon senso e ottimismo.

La salute, con il fisico sono messi alla fatidica “prova costume” ormai in pieno svolgimento: non è mai tardi per seguire una dieta bilanciata.

Cancro - Giornata vivace e movimentata, sicuramente ricca di colpi di scena capaci di ribaltare situazioni ritenute perse. Per qualcuno del segno in arrivo anche incontri fortunati o riscontri positivi. Avete in testa tante idee e progetti, e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché le vostre aspettative si mantengano realistiche. Infatti questo è il momento ideale per farsi valere nella propria attività e magari cogliere la palla al balzo, avanzando le dovute richieste di gratifica.

In amore tutto ottimamente: in serata, attrazione fisica e complicità intellettuale potrebbero fondersi in un incontro favorito da un’insolita circostanza. Riguardo lo stato salutare, cercate di fare un po’ di movimento all’aria aperta, invece di trascorrere tutto il vostro tempo libero tra chat e social network...

Oroscopo e consigli delle stelle del 27 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata sì, tutta calore, passione e socievolezza, grazie al presenza della Luna in Pesci armonica a Mercurio, pianeta vicinissimo al vostro segno. Umore e comunicativa al top. Ruolo centrale in pubblico: carisma, controllo emotivo, una logica che non fa una piega. Autostima in crescita soprattutto nel lavoro.

Ottimo rendimento negli affari e in molto casi anche nello studio. Potrete anche prendervi una piccola rivincita, ma senza strafare. In amore, per un rapporto tutto da costruire, galeotto un messaggino via “WhatsApp”: poche parole ben messe per esprimere i vostri sentimenti. Parlando di fisico, se le finanze risicate non vi permettono un personal trainer, basta un po’ di economico jogging ogni giorno per tenersi in forma.

Vergine - Vivete una fase serena, con la Luna nel segno amico dei Pesci: l’umore è alto, recuperate prontamente energia e padronanza di voi stessi. Ora dirigete la vostra attenzione verso gli altri generosamente, in favore di chi versa in difficoltà. Nel lavoro anche i collaboratori più freddi non potranno non notare che molto spesso la tempestività e l’intuito sono le armi più efficaci.

Per l'amore, un vento di cambiamento incrinerà l’atmosfera, spingendovi alla riflessione: in serata si fa largo, vostro malgrado, una vena malinconica. Riguardo la salute, non lasciatevi convincere dagli amici a trasgredire: solo voi conoscete la sofferenza e il disagio che vi costa, poi, aver esagerato.

Bilancia - Gli impegni di lavoro in questo periodo non mollano, ma tirando le somme le soddisfazioni non mancano. Guadagni inaspettati e obiettivi raggiunti. State dando prova di originalità e apertura mentale, cosa che si riflette positivamente nei rapporti di qualunque ordine e grado. A volte sono proprio le piccole cose a fare grandi le imprese. Attenzione, sollecitudine e disponibilità valgono più di mille parole.

In amore la relazione di coppia mostra il suo lato più rassicurante. Ideale per riscoprire il piacere di condividere abitudini consolidate. Per il fisico, poche e scontate le regole per stare bene: cibo sano, praticare sport senza ansie da prestazione, soste per recuperare le energie.

Scorpione - La Luna in Pesci questo martedì tifa sfacciatamente per voi, peccato che qualche inconveniente in ambito familiare vi faccia diventare nervosi e insofferenti. Cambiamenti inaspettati vi obbligano a rifiutare un invito degli amici. Doveri e obblighi materiali possono in alcuni momenti farvi esclamare: che barba! Nel lavoro quotidiano il rendimento è basso o almeno abbastanza altalenante. Apparite un po’ distratti e gli imprevisti vanificano ogni tentativo di pianificazione.

Anche in amore spesso avete la testa confusa e non siete sicuri delle scelte, specie se il partner vi tiene il fiato sul collo e pretende da voi l’impensabile. La salute intanto vi fa avvertire un senso di bisogno rivendicando la libertà di movimento: attenti, in alcuni casi potrà rendervi imprudenti. Valutate se avete il fisico per reggere eventuali trasgressioni.

Astrologia di martedì 27 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Iniziate la giornata con il piede giusto, protetti negli affetti e negli affari dalla Luna e da Marte, entrambi armonici al vostro segno. Le soddisfazioni migliori in ambito professionale le otterrete impegnandovi nei progetti a lungo termine. In ambito lavorativo nessun patema perché al lavoro ci arrivate tranquilli, scivolando provvidenzialmente, visto il periodo, in una città svuotata da traffico e ingorghi (almeno si spera).

In amore grazie al trigono della Luna con Mercurio, al mattino si accendono i desideri e la sensualità. La vostra sensibilità vi aiuta nei contatti. Anche la salute in questo periodo vi presenta una forma pimpante, anche grazie all’attività fisica e alla vita all’aria aperta che in tanti regolarmente fate. Da evitare bevande troppo ghiacciate.

Capricorno - La Luna nello Scorpione rafforza le vostre qualità: tenacia, serietà e senso critico. Perspicacia e ragione lavorano in team, la creatività fa faville. Non sottovalutate idee e intuizioni che potrebbero sorprendervi proprio quando meno ve lo aspettate. Le previsioni zodiacali di domani consigliano fiducia riguardo il Lavoro: potreste ricevere notizie in merito a una domanda già inoltrata, oppure avere la buona nuova che l’aumento di stipendio è stato accettato.

In amore, con tutta probabilità, di malintesi da chiarire e di faccende da sistemare ce ne sono in quantità: prendete la palla al balzo e parlate chiaramente. Lo stato salutare indica tono, vitalità e resistenza ai malanni in forte ascesa: l’importante è non mollare la presa e fare movimento. Cure depurative a fine stagione.

Acquario - Giornata allegra e frizzante, grazie alla Luna in sestile a Plutone nel segno amico del Capricorno. Tutto corre alla velocità della luce: pensieri, parole, azioni. Mente, cuore e mani sono perfettamente collegati sulla stessa frequenza, per agire tutti in sintonia. Nel lavoro tutto a cuor leggero, arrivate a sera ancora freschi come rose, pronti per un aperitivo con gli amici o una serata da passare tranquillamente in famiglia in compagnia di Tv e...

condizionatore. In amore la vostra fortuna dipende in gran parte dagli altri, partner in primis, che abbandonano timori e riserve per seguire le vostre iniziative. Per l'umore, un consiglio: farete bene ad accogliere eventuali proposte o inviti degli amici. Siete dello spirito giusto per entrare in contatto con situazioni e ambienti nuovi.

Pesci - Vi aspetta un bel martedì, attivo e languido allo stesso tempo. La Luna nel segno e in trigono a Mercurio accende la vostra sensibilità e rende molto godibili i contatti. L'oroscopo del 27 luglio predice la possibilità di un romantico incontro a due: sarà dolcissimo e non lascerà amarezza al momento della separazione. Anche nel lavoro tutto come al solito, bene: sarete aiutati dalle stelle a incrementare il vostro prestigio. Impegno e buona volontà vi aiutano a consolidare la posizione. In amore, godendovi gli ultimi scampoli della sua compagnia, salutate la Luna, mercoledì passa in Ariete, e ringraziatela perché vi ha resi più belli e sicuri di voi. La salute è buona, avete una resistenza fisica accettabile e siete ben protetti dall’energia di Urano e Plutone, entrambi in armonioso sestile al vostro segno.