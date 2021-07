L'oroscopo della giornata di martedì 27 luglio prevede la Luna spostarsi nel segno dei Pesci, che potrà contare su una relazione di coppia un po’ più affiatata, mentre per la Bilancia sarà un buon momento per prendere una decisione importante a lavoro. Con questo cielo Vergine dovrà saper gestire dei momenti di gelosia, mentre Toro sarà propenso a parlare di sentimenti più intimi con le persone più fidate. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 27 luglio.

Previsioni oroscopo martedì 27 luglio segno per segno

Ariete: giornata di martedì non molto emozionante per voi nativi del segno, ma nel complesso positiva.

In ambito sentimentale ci sarà stabilità e tranquillità tra voi e il partner e sarà possibile toccare argomenti anche piuttosto importanti. Se siete single lasciate pure maggiore spazio ai sentimenti e alle belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio rimane in quadratura, attenti dunque a come gestirete le vostre mansioni. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Toro: oroscopo di martedì 27 luglio che vi vedrà particolarmente allegri grazie alla Luna e a Venere in buon aspetto. Per quanto riguarda i sentimenti, che siate single oppure no, sarete in grado di parlare delle vostre più profonde emozioni con le persone di cui più vi fidate. Molto bene anche in ambito lavorativo grazie a un’ottima strategia messa a punto da voi e da Mercurio in sestile.

Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Gemelli: previsioni astrali che definire "negative" sarebbe poco, considerato che buona parte dei pianeti che v'influenzano sono in cattivo aspetto. In amore, se siete in coppia, meglio non uscire da certi binari, per evitare ogni tipo di discussione. Se siete single al momento ci sono altre cose a cui pensare, che non hanno nulla a che vedere con i sentimenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro sfogare il vostro nervosismo in mansioni importanti non sarà una buona mossa. Voto - 5⭐⭐

Cancro: periodo davvero promettente per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo avrete Luna e Venere in buon aspetto e sarete pieni di vita, soprattutto in ambito sentimentale, dove darete il meglio di voi per rendere felice le persone che amate.

Se siete single datevi da fare per trovare la vostra dolce metà, perché questa potrebbe essere la giornata ideale. In ambito lavorativo, dopo qualche piccola perplessità, state riprendendo il ritmo, con risultati sempre più convincenti. Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata molto più tranquilla rispetto a prima e con un po’ di complicità in più tra voi e il partner. Per quanto riguarda i cuori solitari qualche tenero momento con la persona che vi piace significherà tanto. Nel lavoro sarete precisi a sufficienza per non combinare guai durante la giornata. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Vergine: anche con la Luna in opposizione, secondo l'oroscopo di martedì, non mancheranno bei momenti tra voi e la vostra anima gemella, merito in particolare di Venere nel vostro cielo, che illumina la vostra relazione di coppia.

Se siete single le cose potrebbero diventare abbastanza serie con la vostra "fiamma". Per quanto riguarda il lavoro qualche colloquio e discussione in più potrebbe aiutarvi a fare un salto di qualità per la vostra carriera professionale. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Bilancia: con questo cielo che sembra migliorare, potrebbe essere il caso di prendere alcune decisioni importanti per la vostra carriera o per alcuni progetti ambiziosi. In amore sarà una giornata discreta, godibile grazie a Venere in sestile. La vostra attrazione per il partner si noterà parecchio, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single con curiosità, e un pizzico d'invadenza, potreste riuscire a entrare nella vita della persona che vi piace.

Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Scorpione: ottima giornata dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo del 27 luglio. Con la Luna in trigono dal segno dei Pesci e Venere in sestile, dalla vostra relazione di coppia potrete ottenere veramente tanto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Assaporate ogni momento insieme alla vostra dolce metà. Se siete single non mancheranno momenti da batticuore. Per quanto riguarda il lavoro vi metterete in mostra con delle idee fantastiche. Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐

Sagittario: giornata di martedì non molto piacevole da vivere per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo questo cielo vedrà la Luna e Venere negativi nei vostri confronti e non potrete pretendere belle emozioni da parte del partner, se voi per primi assumerete un atteggiamento un po’ troppo aggressivo.

Se siete single sarà necessario non essere troppo pressanti con chi vi sta attorno. In ambito lavorativo, con parsimonia e concentrazione, potreste riuscire a concludere qualcosa. Voto - 6⭐⭐

Capricorno: configurazione astrale più che soddisfacente per voi nativi del segno. In amore l'oroscopo prevede momenti brillanti tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per i single non mancheranno momenti piacevoli, se ovviamente adotterete il giusto atteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno ancora tantissime mansioni da svolgere, ma con un po’ d'impegno e di fortuna ve la caverete. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Acquario: oroscopo di martedì 27 luglio positivo. In amore voi single siete pronti per ricominciare la caccia del partner ideale.

Se invece avete una relazione stabile l'atmosfera tra voi e il partner sarà più che piacevole, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo svolgerete i vostri compiti con attenzione, raggiungendo i vostri traguardi. Voto - 8+⭐⭐⭐⭐

Pesci: Luna in congiunzione vi permetterà di respirare dal punto di vista sentimentale. Se siete single potreste riuscire finalmente a prendervi alcune rivincite e sarà motivo di grande soddisfazione. Se avete una relazione stabile provate a risolvere eventuali problemi di coppia. Per quanto riguarda il lavoro sfrutterete tutte le vostre abilità per svolgere al meglio i vostri progetti, merito anche di Giove e Mercurio in buon aspetto. Voto - 7,5⭐⭐⭐