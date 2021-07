Siamo arrivati al quinto giorno della settimana di questo mese di luglio 2021: pronti a scoprire come andrà la giornata di venerdì 16? L'astrologia mette in primo piano una Carta del Cielo chiara e difficile allo stesso momento, certamente in grado d'invertire gli attuali rapporti di forza in essere tra i segni della corolla zodiacale.

Cielo sgombro da influenze astrali dirette per i segni relativi a Vergine, Scorpione, Sagittario e Ariete, i quali non avranno astri presenti nei rispettivi settori. Gli stessi, comunque, saranno interessati seppur indirettamente da flussi astrologici anche di una certa importanza.

Tra i principali aspetti planetari da tenere in considerazione questo venerdì risultano i seguenti:

Luna in Bilancia in trigono a Saturno;

Venere e Marte in congiunzione in Leone;

Sole e Mercurio posizionati nel segno del Cancro;

Saturno in quadratura a Urano;

Giove in opposizione a Venere e Marte;

Plutone in sestile a Nettuno in Pesci.

Leggiamo le nuove previsioni zodiacali riportate dall'Oroscopo del 16 luglio, con tutte le nuove opportunità che arriveranno in amore e nel lavoro per tutti i segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 16 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Dalla Luna, in questo venerdì, vi arriva un po’ di tensione emotiva. Secondo le previsioni zodiacali di domani 16 luglio un desiderio che stenta a realizzarsi vi rende piuttosto insofferenti.

Al lavoro reagite diventando inarrestabili, ma già da oggi, se potete, concedetevi un attimo di respiro. La scelta professionale che più vi attrae non è adeguata alle vostre esigenze. Non agite in fretta, prendete un po’ di tempo per riflettere. In amore la disarmonia della Luna, unita a quella di Venere, potrebbe amplificare un’eventuale pena sentimentale.

Su con la vita, andrà meglio tra un paio di giorni. Alcuni momenti di tensione, per i nati in Ariete, possono facilmente tradursi in emicrania. Evitate cure fai da te, sarà sufficiente un po’ di relax.

Toro - Una giornata senza ombre, tutta all'insegna della passione, grazie al transito della Luna in Bilancia avvenuto questo giovedì.

Grande carisma e successi in pubblico con padronanza dei gesti, controllo emotivo e una logica che non fa una grinza. Autostima in crescita nel lavoro. Ottimo il rendimento nella propria attività, nello studio e negli affari. Potrete anche prendervi una piccola rivincita, ma senza strafare. In amore se confidate in un incontro speciale potreste anche essere accontentati, ma sappiate che la faccenda può prendere una piega inaspettata. Un consiglio salutare: per eventuali capillari fragili o formicolii agli arti inferiori fate molto movimento, meglio se nuoto o sport d'acqua che migliorano la circolazione.

Gemelli - Tanta pazienza da investire su argomenti pratici, come la corretta gestione delle vostre finanze.

Sarete meticolosi e ordinati per ovviare al rischio di distrazioni ed errori. Poche le tracce di brio e inventiva che in genere vi contraddistinguono, ma guadagnerete fiducia nelle proprie capacità. Nel lavoro cercherete di essere ordinati, organizzati e di non lasciare niente in sospeso e come dice un saggio detto: "Meglio non rimandare a domani ciò che potete fare oggi". In amore potrebbe essere una giornata che non offre grandi emozioni, ma in compenso permette di analizzare con calma il rapporto, assaporando ciò che sa donare. Per il fisico, muovetevi assecondando i bisogni del corpo e non sentitevi in colpa se, causa stanchezza, declinate un invito degli amici.

Cancro - Il fine settimana sta arrivando e con questo anche il fremente desiderio di evadere dalla monotonia quotidiana con un’uscita rilassante, magari in spiaggia o in montagna.

La Luna in perfetto accordo col vostro segno vi sta guidando per organizzare tutto a puntino. In ambito lavorativo dovete aggiornarvi, se non volete rimanere indietro. Iscrivetevi al più presto a un corso di specializzazione, se volete spiccare davvero il volo. In amore è tanta la voglia di evasione: occhio, potrebbe portarvi fuori rotta e farvi prendere così una bella sbandata. Pensate perciò a tutte le conseguenze che potreste far partire. Dal punto di vista pratico, una bella camminata non può che fare bene all'umore in generale e limitare anche il fastidio di avere spesso la testa pesante o tra le nuvole.

Oroscopo e consigli delle stelle del 16 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata movimentata, ricca di novità, molte delle quali saranno davvero piacevoli.

A voi non resta altro da fare che sfruttare tale situazione. In generale il periodo risulta essere in netta evoluzione: saprete cogliere i segnali per gettare i semi per il vostro futuro. Nel lavoro attenzione che una decisione rimandata, per pigrizia o per un’improvvisa sfiducia nelle vostre possibilità, non si trasformi in un’opportunità sfumata. In amore, intanto, qualcuno che conoscete da tempo potrebbe dichiararsi: lasciate fare a lui (o lei). Con la persona amata non lesinate coccole, carezze e complicità. Marte, in questo periodo in angolazione silenziosa, potrebbe causarvi un po’ di tensione o di nervosismo. Da contrastare con attività rilassanti tipo lo yoga, la camminata veloce o il nuoto.

Vergine - La settimana si prepara a finire davvero in bellezza, soprattutto grazie al buon apporto lunare verso il segno, il che vi dà una mano preziosa nel cogliere al volo molte intuizioni. L’importante è non adagiarsi su ciò che avete già raggiunto in precedenza, ma provare a migliorare. Nel lavoro, intanto, riuscirete a esaudire a pieno titolo le aspettative nei vostri confronti. Questo vuol dire che ora verrete trattati con riguardo. In amore l’alternanza degli affetti potrebbe essere un escamotage per togliersi d’impiccio in qualche situazione non troppo piacevole. Riguardo al partner, non fatelo stare sulle spine a lungo. Parlando di aspetto fisico, una ritoccata al look per sentirsi giovanili, e anche più attraenti, sarebbe da prendere in considerazione.

Vale la pena spendere qualche euro in più in prodotti naturali.

Bilancia - Ottima giornata in arrivo, anche se in alcune situazioni vorreste rimanere neutrali e non scontentare nessuno. Presto, però, dovrete prendere una decisione e propendere per qualcuno. Se non lo farete, rischierete di essere tacciati di mollezza e non d'imparzialità, come invece vorreste. Nel lavoro buon periodo per pretendere quel meritato aumento: seppur lievemente, dovrete comunque impegnarvi e stupire positivamente il vostro superiore o chi avete come riferimento. In amore l'analisi sulle cause della fine di una storia, che possono essere molteplici, è molto utile per evitare di fare gli stessi errori del passato. La Luna, in questo giorno in transito nel vostro segno, dà a molti la possibilità di migliorare il proprio rapporto.

Scorpione - Il vostro venerdì potrebbe essere messo a soqquadro da un guastafeste che non vedevate da tempo. Se appartenete alla folta schiera di smemorati, state in guardia: eventuali disguidi o incomprensioni potrebbero fioccare. Il rischio, poi, è quello di farsi prendere la mano dal nervosismo e passare dalla parte del torto. Nel lavoro avevate messo tanto impegno nel preparare tutto a dovere, ma ora, per colpa delle interferenze di un collega, dovete rifare tutto da capo. In amore, invece, una sfuriata non è mai la fine del mondo anche se, continuando così come state attualmente facendo, potreste veramente arrivare a sorpassare il limite che vi viene consentito. Per la salute, non esagerate con la caffeina se non volete che il cuore cominci a fare come un tamburo.

È una sensazione davvero sgradevole.

Astrologia di venerdì 16 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Giornata molto fortunata, grazie alle attuali alleanze astrali che si dispiegano sul vostro cielo. Potete fare grandi cose, se per un attimo date ascolto all’intuito. Con il Sole in trigono a Nettuno, l’armonia fra la mente e il cuore sarà un obiettivo raggiungibile. Nel lavoro, invece, molto meglio avere due o tre alleati seri e onesti che cento perdigiorno. In ogni caso, il vostro fiuto vi guiderà verso le persone giuste. In amore Luna e Venere si alleano per risolvere alcune grane sentimentali. Ora non dovrete più lamentarvi con nessuno in merito alla qualità della vita di coppia. Il consiglio, in questi giorni fate attenzione a non bere bevande troppo ghiacciate: se veramente ci tenete alla vostra salute, aspettate qualche minuto prima di gustarle.

Capricorno - Se avvertite l’esigenza di fare una selezione nella cerchia dei vecchi e nuovi amici, procedete pure. Alla fine saprete su chi potete davvero contare. Siete molto esigenti e pretendete totale sincerità dagli amici, la stessa che anche voi concedete. Nel lavoro spesso cominciate dieci cose contemporaneamente, con il rischio però di non portare a termine niente: scartate tutto ciò che è superfluo. In ambito amoroso, invece, se la persona su cui avete riposto la vostra attenzione dimostra di non essere interessata a voi, non prendetevela e volgete lo sguardo altrove. Coltivate con impegno il vostro mondo interiore, fatelo nel silenzio della meditazione, in un luogo appartato e tranquillo: tutto andrà per il meglio.

Acquario - Questo venerdì in famiglia riuscirete a tenere in pugno le redini di una situazione complessa e ogni sforzo sarà ripagato. Dimostrate amore e stima. Con i cari, una volta fatta chiarezza, tutto riprenderà a scorrere come un treno lungo il suo binario. Nel lavoro Mercurio sorridente vi regala buona memoria, chiarezza espressiva e capacità di concentrazione. Si prevede un’ottima resa intellettuale. Per l'amore una raccomandazione: non fatevi condizionare troppo dai sentimenti, perché potreste rischiare di non vedere la vostra realtà amorosa per quella che è. Con Marte come amico, intanto, avrete la possibilità di vivere baldanzosamente situazioni che mettono alla prova resistenza e prontezza di riflessi.

Pesci - Periodo buono: riuscirete a portare avanti progetti anche molto complessi. In questo caso l'oroscopo di domani suggerisce di non arrendersi nel caso incontraste situazioni da portare a termine. Ce la farete ricorrendo all'astuzia, ma anche grazie alla disponibilità di una vecchia amicizia. Sarete tanto saggi da vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, nonostante le difficoltà. Nel lavoro i vostri progetti non incontrano ostacoli, ma solo non abbassando la guardia riuscirete a evitare problemi. Qualcuno potrebbe tramare contro di voi. In amore, anche se tutto procede a gonfie vele, non appiattitevi sulla routine. Trovate dei modi per divertirvi insieme: gustatevi ogni momento. Pensate a qualcosa da fare per questo prossimo weekend.