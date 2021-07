L'Oroscopo di martedì 20 luglio è pronto a mettere in evidenza la giornata numero due della settimana. In primo piano i sogni, le aspettative e anche qualche piccola delusione per i 12 segni zodiacali. La settimana per alcuni proseguirà nel migliore dei modi, mentre altri dovranno far fronte a delle difficoltà o situazioni impegnative.

Per avere una visione più precisa delle influenze astrali del 20 luglio e su come queste incideranno sui vari segni, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra i più importanti, da segnalare i seguenti:

Plutone in opposizione al Sole in Cancro;

Sole in trigono a Nettuno in Pesci;

Luna in sestile a Saturno in Acquario;

Marte in congiunzione a Venere in Leone;

in Leone; Saturno in quadratura a Urano in Toro;

Urano in sestile a Mercurio in Cancro.

Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo di martedì 20 luglio.

Previsioni zodiacali del 20 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Con la Luna in Sagittario le circostanze affettive e lavorative prenderanno la piega giusta. La vostra sensibilità verrà compresa da chi vi vuole bene. Non fatevi scrupoli nei confronti di una persona che ha dimostrato di non meritare la vostra stima. Riuscirete in molti contesti a sfruttare le vostre buone e indiscusse qualità. Ne conseguirà un gratificante riconoscimento da parte di un superiore. Complimenti! In amore, basta lambiccarsi il cervello. Sappiate ascoltare ciò che la persona che amate sta cercando di dirvi e tutto si aggiusterà a tempo di record. Per il lato salutare, intanto, con Plutone e la sua azione rigeneratrice sarete sempre in forma.

E se spenderete molte energie, ve le farà ricaricare in men che non si dica.

Toro - Venere invoglia alla calma, e Urano nel segno fa boccacce alla quadratura da Saturno, forte del sestile in atto con Mercurio in Cancro. Fareste bene a prestare attenzione a eventuali progetti inattesi, anche se piacevoli, perché sarete particolarmente istintivi e precipitosi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Avvertirete nettamente la necessità di operare dei cambiamenti nella vostra vita. L'oroscopo consiglia di apportare nuove idee, magari dando il via a progetti inusuali ma reali. Fate attenzione ai colpi di testa, e soprattutto evitate iniziative imprudenti. In amore non cercherete la lite, ma adotterete dei comportamenti che potrebbero provocarla.

Notizie inattese per fortuna vi distrarranno su altri fronti. Sul lato fisico, l'umore è poco favorevole, ma non lasciatevi andare al pessimismo. Se ci pensate bene, non avete alcun motivo per lamentarvi.

Gemelli - Avrete la possibilità di allontanare una persona ambigua e poco disponibile con voi. Finalmente soddisfatti, tirerete un sospiro di sollievo. Riavvicinatevi a chi ha sempre dimostrato di amarvi e vi ha sostenuto nei momenti difficili. Il vostro attuale lavoro non permette alla stanchezza e alla pigrizia di incidere negativamente sul successo che avete riportato negli ultimi tempi. Continuate così che andate bene. In amore, bel momento soprattutto per chi è in coppia: l'armonia dona una grande serenità, e la voglia di fare compie passi importanti.

Slanci ricambiati. Plutone intanto continua a rendere efficiente il sistema immunitario e molto solido il patrimonio di energie che mette a vostra disposizione.

Cancro - Con Urano e Nettuno amici, la finezza del vostro intuito vi permetterà di formulare osservazioni che coglieranno nel segno. Riceverete aiuti concreti da un familiare che finora si era tenuto in disparte. Dimostrate la vostra gratitudine. Nel lavoro, intanto, sappiate porre rimedio con lucidità e serenità ai tanti piccoli problemi che la vita ogni giorno vi fa trovare sulla vostra strada professionale. In amore dimostrerete il vostro attaccamento al partner con mille attenzioni e coccole. Single? Forse mai come in questo momento siete contenti di esserlo.

Valorizzate il tempo libero, magari prenotate una vacanza anche breve con gli amici, distraetevi nel verde o al mare: ne trarrete un gran beneficio.

Oroscopo e consigli delle stelle del 20 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - Comincerete bene la giornata e la finirete meglio grazie alla positiva congiunzione di Marte e Venere nel segno. Avrete intorno persone interessanti con cui avviare progetti insoliti ma proficui. Vi verrà fatta anche una proposta allettante che forse un po' vi intimidisce. Non fatevi sfuggire quest'opportunità. Nel lavoro, intanto, eccovi alle prese con un Giove alquanto negativo che vi farà incontrare qualcuno che vorrebbe manipolarvi a suo piacimento. Siate oculati.

In amore l'atmosfera di coppia è rassicurante grazie ad un'ammirabile intesa. Lasciate fuori dalla vostra mente le questioni di lavoro e correte dalla dolce metà... Parlando di salute, un autentico toccasana per voi e per tutti è un tuffo nel verde, con relative camminate o pedalate a ritmo lento. Tuffatevi, allora, se non nella natura campestre o montana, almeno nel mare.

Vergine - Un martedì all'insegna di una dolce Venere ispiratrice di calma e regolatrice di serenità per voi nativi. Se vedete intorno a voi cose che non condividete, mantenetevi comunque sulla lunghezza d'onda della disponibilità. Non rispondete istintivamente se qualcuno dovesse contrariarvi, provate a dialogare. Nel lavoro, se siete ancora in attesa di un'occupazione, non cercate appoggi o raccomandazioni da persone ambigue.

Fate valere solo e sempre i vostri meriti. In amore, vi rendete conto che la passionalità condivisa con la persona amata è completata da un'ottima sintonia mentale. Sapete di essere fortunati, sì? La vicinanza positiva di Venere invece favorirà progetti legati alla bellezza e al fisico in generale. In vista un cambio nel taglio o nel colore dei capelli.

Bilancia - Avete acquisito finalmente una certa fiducia in voi stessi, ma non dovete farvi prendere troppo la mano e diventare presuntuosi e arroganti. Fate conto su Luna e Venere che guidano verso l'equilibrio, le maniere suadenti e il successo nelle iniziative. In ambito lavorativo, invece, se le attività rallentano, lasciate che tutto scorra senza fare nulla.

Anzi: approfittatene per controllare se tutto funziona a puntino, per poi ripartire non appena le circostanze lo permetteranno. In amore mettete l'accento sulle qualità, e non soltanto sulle imperfezioni della vostra relazione. Un pizzico di buonsenso non guasta mai. Il fisico, intanto, lancia segnali precisi: vi sentite stanchi, a momenti vi manca il fiato e avete l'impressione che il cuore salti qualche battito? Forse siete un po' stressati.

Scorpione - Ultimamente apparite un po' insofferenti nei confronti della routine lavorativa, della quotidianità e anche delle regole da osservare nella vita di tutti i giorni. È importante più che mai, nel lavoro, avere delle strategie alternative da utilizzare in caso di imprevisti.

Per condurre in porto i vostri progetti, è richiesta una programmazione precisa a monte: sarà faticoso ma fidatevi, ne varrà la pena. In amore, un tocco di possessività potrebbe non dispiacere al partner, a condizione che sia lieve come una carezza e non "pesante" come una catenaccio. Parlando di aspetto esteriore, un ciclo di sedute in un centro benessere sarebbe altamente raccomandato, soprattutto per smaltire eventuali tossine o scaricare correttamente le energie negative.

Astrologia di martedì 20 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Approfittate di questo momento per guardare alla vostra vita con altri occhi e per fare il punto su ciò che è veramente importante per voi. La giornata ha qualche spina: attenti dunque a non pungervi.

Non date retta all'orgoglio e venite a più miti consigli. Riguardo al comparto lavoro, mettete in gioco le vostre capacità: concretezza, praticità e buonsenso saranno il modo migliore per rispondere a eventuali imprevisti. In amore, tra sospetti, dubbi e gelosia il cuore si confonde, rischiando di muovere guerra alle ombre e al partner. Tornate con i piedi per terra... Parlando di salute, ogni tanto concedetevi una giornata all'insegna del relax e del riposo: recupererete energia utile da spendere in momenti migliori.

Capricorno - La pazienza è di rigore, e martedì 20 luglio sarà richiesta in quantità. Forse non avete le idee chiare nel lavoro e le buone opportunità non sono sempre a portata di mano.

Le previsioni zodiacali consigliano di tenere duro e di non lasciarsi prendere la mano dalla sfiducia. Una nuova aria vi farà intravedere nuove possibilità, soprattutto nel lavoro. Non mancano gli scambi di opinioni vivaci, ma anche se non vi piace essere contraddetti, sappiate riconoscere le proposte intelligenti. In amore, la vita affettiva monopolizza la vostra attenzione: state in guardia! Non lasciatevi trascinare troppo dai ricordi e dalla nostalgia. Un consiglio: guardatevi dalla dissonanza del Sole in Cancro. Quest'ultimo potrebbe accompagnarsi a momenti di nervosismo e favorire insofferenze e piccole noie quotidiane.

Acquario - Le stelle tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e vitalità.

Datevi da fare per realizzare un sogno e vivere nuove esperienze. Potrete inoltre contare sulla disponibilità delle persone care per portare a termine i vostri progetti. In arrivo buone gratificazioni in ambito professionale. Impegnandovi con serietà e costanza in seno alla vostra attività, potrete ottenere molto di più di quello che immaginate. In amore, intanto, chi è in cerca dell'anima gemella non troverà ostacoli ai suoi piani sentimentali. Avrete fascino e la capacità di conquistare chi vorrete. Per l'umore e la serenità di mente, un piccolo consiglio: quando potete, ritagliatevi degli spazi tutti per voi. Potete dedicarvi con successo a hobby creativi o rilassarvi con una buona lettura.

Pesci - Lo sguardo della Luna in Sagittario non è molto benevolo nei vostri confronti, e quindi può facilmente crearvi qualche disagio soprattutto in pubblico. Occhio agli investimenti, agli acquisti e alle finanze. Non fate il passo più lungo della gamba e non rischiate se non siete certi al 100% del buon fine dell'affare o dell'investimento. Se il lavoro non procede come dovrebbe e battibeccate con qualche collaboratore, non cedete al nervosismo: passate oltre senza alimentare la voglia di rivalsa. In amore, quando il partner scherza e ride con gli amici, il sangue vi va alla testa. Bene, allora non perdete il lume della ragione e guardate più in là del vostro ego: siate superiori. Salute, un consiglio "culinario": non dimenticate di aggiungere alle vostre insalate estive delle olive, verdi o nere, alimento prezioso sia per il cuore che per la buona circolazione.