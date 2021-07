L'oroscopo della giornata di martedì 20 luglio prevede un Leone più aperto e affettuoso rispetto a prima grazie alla Luna in posizione favorevole, mentre per il Sagittario questa giornata sarà un trionfo di emozioni. La vita di coppia sarà ancora molto difficile da gestire per i nativi Toro, Vergine potrebbe non essere dell'umore giusto per parlare i sentimenti. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 20 luglio.

Previsioni oroscopo martedì 20 luglio 2021 segno per segno

Ariete: periodo ancora una volta trepidante d'emozioni per voi nativi del segno.

Nel vostro cielo splenderanno Luna e Venere, che vi renderanno immensi e intensi con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single sarete disposti ad ascoltare i problemi di un amico, e trovare una soluzione. Nel lavoro avete ancora tanto da imparare prima di potervi ritenere degli esperti del vostro settore. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Toro: sarete ancora un po’ imbronciati per via di questo cielo davvero poco favorevole ultimamente. La vostra vita di coppia non sarà facile da gestire, e bisognerà trovare una soluzione al più presto. Per quanto riguarda i single non sentitevi diversi solo perché non avete trovato l'amore. Vivete ogni giornata come meglio credete. In ambito lavorativo invece non mancano piccole soddisfazioni, soprattutto se riuscirete a trovare il vostro livello di comfort.

Voto - 6,5⭐⭐

Gemelli: la posizione della Luna nel segno del Sagittario proprio non ci voleva per questa giornata. Secondo l'oroscopo infatti, sarà meglio non dare nulla per scontato per non cadere in incomprensioni o litigi che davvero potete evitare. Se siete single il vostro atteggiamento andrà un po’ smussato. In ambito lavorativo potreste avere idee un po’ troppo difficili da realizzare, e questo cielo di certo non vi darà una mano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Volate più in basso. Voto - 7⭐⭐⭐

Cancro: con Mercurio in congiunzione, non abbiate paura di esprimere le vostre idee in ambito professionale. Secondo l'oroscopo inoltre, Giove è favorevole, per cui potreste davvero avere qualche asso nella manica che possa rivelarsi proficuo e fare la differenza. In amore sarà una giornata tutto sommato tranquilla, dominata da questo Sole in congiunzione, che illumina il vostro rapporto.

Se siete single quel desiderio di innamorarsi davvero non vi ha mai mollato, e potrebbe anche aumentare. Voto - 9- ⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: con la Luna che si sposta nel segno amico del Sagittario, dal punto di vista sentimentale sarete più aperti e affettuosi, soprattutto voi single, e non necessariamente con la vostra fiamma. Se avete una relazione stabile, non avete nulla da temere al momento. Godetevi questo magico rapporto. Nel lavoro ci sono continui alti e bassi, e dovrete fare in modo di trovare una certa costanza nei vostri progetti. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Vergine: oroscopo di martedì 20 luglio che potrebbe assumere una piega differente rispetto a prima. Dal punto di vista sentimentale potreste non essere dell'umore giusto per interagire con il partner, causa forse della Luna in opposizione.

Se siete single piccole perplessità potrebbero allontanarvi dalla persona che vi piace. Sul fronte lavorativo non sarà una giornata eccezionale, ma almeno non ci saranno risultati così deludenti. Voto - 7-⭐⭐

Bilancia: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo, Luna e Venere saranno entrambi in sestile, e nel vostro rapporto non mancheranno dolcissimi momenti tutti da vivere. Per quanto riguarda i single potreste anche provare ad approfondire un rapporto che sembra diventare sempre più importante. Settore professionale leggermente sottotono per via di Mercurio negativo. Potrebbe mancarvi un po’ di creatività, ma sarà solo un periodo passeggero. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Scorpione: un cielo che non avrà molto da riservarvi in questa giornata.

In ambito sentimentale, secondo l'oroscopo, ci sarà ancora un po’ di nervosismo, forse perché dovrete ancora togliervi qualche altro dubbio nei confronti del partner. In ogni caso state recuperando, dovrete essere un po’ più aperti. Settore professionale più che sufficiente in questa giornata. Riuscirete a completare con successo i vostri progetti, ricavando discrete soddisfazioni. Voto - 7-⭐⭐

Sagittario: questa giornata sarà un vero e proprio trionfo di emozioni per voi nativi del segno. Con la Luna in congiunzione, e Venere favorevole, dalla vostra relazione potreste ottenere veramente tanto, e per voi questo sarà sinonimo di felicità. Se siete single il vostro modo di corteggiare sarà piuttosto originale.

Settore professionale forse non ancora al top, anche se l'impegno da parte vostra non manca. Abbiate più fiducia nelle vostre capacità. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Capricorno: oroscopo di martedì 20 luglio nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale la vostra relazione sarà piuttosto soddisfacente, e piena di momenti piacevoli. Se siete single è un bel periodo per le attività sociali, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo mostrerete un atteggiamento piuttosto deciso nelle vostre mansioni, merito forse di Giove. Attenti però a Mercurio che potrebbe causare qualche imprevisto. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Acquario: un cielo ancora poco soddisfacente secondo l'oroscopo, ma almeno in questa giornata arriverà la Luna a metterci una pezza ad alcuni problemi del vostro rapporto.

Se siete single e la vostra vita sentimentale è un po’ piatta, dovrete fare qualcosa per renderla più attiva. In ambito professionale vorreste ottenere risultati migliori. Questo cielo non è proprio il massimo al momento, ma nulla vi vieta di provarci. Voto - 7-⭐⭐

Pesci: potreste avere la sensazione di aver perso il vostro tocco romantico considerato che la Luna sarà in quadratura. Ciò nonostante potrebbe solo trattarsi di un periodo passeggero, per cui non fate nulla di avventato. Se siete single potreste assumere un atteggiamento un po’ distaccato. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Giove continuano a favorivi, e non uscendo fuori dai binari, vedrete che in questa giornata otterrete buoni risultati. Voto - 7+⭐⭐⭐