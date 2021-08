Nella settimana dal 30 agosto al 5 settembre troveremo sul piano astrologico Mercurio spostarsi dal segno della Vergine (dove risiedono Sole e Marte) ai gradi della Bilancia (dove sosta Venere). La Luna, invece, viaggerà dall'orbita dei Gemelli al domicilio del Leone, mentre Giove assieme a Saturno stazioneranno nel segno dell'Acquario. Nettuno, infine, permarrà in Pesci, così come Urano continuerà la sosta in Toro e Plutone proseguirà il transito in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Acquario: perspicaci. Lo spostamento mercuriale in Bilancia, che andrà sommandosi a Venere nel loro Elemento e Giove nel segno, donerà probabilmente ai nati Acquario di prima decade, a partire da martedì, delle ottime doti percettive, specialmente sul fronte relazionale. Sarà, quindi, decisamente più semplice per il quarto segno Fisso carpire anzitempo le reali intenzioni della persona alla quale si relazioneranno.

2° posto Bilancia: amore top. Aggiungendo al calderone dell'amore (Venere sui loro gradi) un pizzico di comunicazione fluida e intrigante (Mercurio nel segno dal 31) facile intuire come le faccende sentimentali di casa Bilancia si faranno decisamente più coinvolgenti.

A goderne maggiormente saranno, con ogni probabilità, i nati di seconda decade, i quali saranno pervasi, inoltre, da una carica passionale da urlo.

3° posto Leone: determinati. L'ultimo quarto lunare nel segno affine dei Gemelli verrà stimolato dalla Luna proprio nel primo segno d'Aria sino a mercoledì che, facendo il paio col Nodo Nord, spingerà probabilmente i nati Leone a mettere in campo maggiore determinazione sul versante affettivo.

Superare alcuni propri lati ombra sentimentali e concedere al partner maggiore libertà saranno i due tasselli sui quali il terzetto lunare li farà focalizzare.

I mezzani

4° posto Sagittario: weekend top. Sino a metà settimana, complice la Luna opposta e il duetto Marte-Sole quadrato, riuscire a mantenere alta la concentrazione potrebbe essere un'ardua impresa in casa Sagittario.

Fortunatamente in soccorso del segno Mobile vi sarà Venere conciliante da martedì e la Luna in Leone nel weekend, grandioso duetto che risolleverà il loro tono umorale.

5° posto Gemelli: inizio smart. Da segnare sul calendario del primo segno d'Aria saranno, c'è da scommetterci, le giornate sino al 1° settembre, quando la Luna sui loro gradi formerà un doppio trigono a Venere e Giove. Nascendo in nona casa, tale aspetto planetario potrebbe spingere i nativi ad allargare la loro visione esistenziale, così da scorgere possibilità sinora mai individuate.

6° posto Cancro: soddisfatti. Dopo un lungo periodo di titubanze e perplessità sulle ultime decisioni prese, questa settimana avrà buone chance di riservare ai nati Cancro maggiore sicurezza sulle scelte effettuate negli ultimi mesi.

Soddisfazione e una rinnovata ambizione, quindi, saranno i probabili protagonisti di questi sette giorni per il primo segno d'Acqua.

7° posto Scorpione: amicizie. Un ruolo fondamentale in casa Scorpione per la settimana in questione lo avranno, con ogni probabilità, le relazioni interpersonali, specialmente le amicizie di vecchia data. Il secondo segno d'Acqua, difatti, si renderà conto dell'enorme valenza delle stesse e proverà a concedergli maggiore spazio, in particolar modo nelle giornate centrali dove si ritaglierà del tempo per uno scanzonato aperitivo pomeridiano.

8° posto Toro: orecchie da mercante. Il duetto Marte-Sole nel loro Elemento per l'intera settimana e la Luna neutrale di giovedì e venerdì aiuteranno, con tutta probabilità, i nati Toro a non dare ascolto a critiche e maldicenze sul loro conto.

Il primo segno Fisso, quindi, riuscirà con semplicità a fare orecchie da mercante concentrandosi con dedizione su ciò che lo interesserà davvero, come la professione e gli affetti.

9° posto Capricorno: bastone e carota. Settimana che vedrà probabilmente i nati Capricorno adattarsi quanto più possibile alle persone alle quali si relazioneranno, divenendo particolarmente aspri con chi proverà a gabbarli e concilianti con le figure benevole. Amore in stand-by.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: pessimisti. Con un parterre planetario così ostico nei loro confronti sarà facile che, durante questa settimana, i nati Pesci si lascino trasportare da uno dei loro talloni d'Achille, ovvero il pessimismo.

Vedere il bicchiere mezzo vuoto, quindi, potrebbe essere lo sport preferito settimanale del dodicesimo segno zodiacale, specialmente quando l'argomento virerà sul prossimo futuro.

11° posto Ariete: distratti. Se l'armonia relazionale vacilla già da una decina di giorni, a venir meno sarà presumibilmente anche la lucidità mentale che, nella seconda parte della settimana, vedrà i nati Ariete particolarmente distratti ed inclini ad errori non da poco. A fronte di ciò, sarebbe meglio prendersi qualche giorno di ferie, ove possibile, così da scongiurare equivoci e strafalcioni di sorta nel luogo di lavoro.

12° posto Vergine: relax. Adesso che Marte e il Sole si spalleggeranno sui loro gradi sarà probabile che gesti e parole dei nativi risultino senza freni, soprattutto per la terza decade che se la vedrà con la retrogradazione nettuniana.

Sarà bene, quindi, sfruttare questa settimana per chiudere le problematiche quotidiane fuori dall'uscio di casa e ritagliarsi ampi spazi di relax.