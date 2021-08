Lunedì 30 agosto il Nodo Lunare Nord e la Luna sosteranno nel segno dei Gemelli, mentre Giove assieme a Saturno stazioneranno sui gradi dell'Acquario. Plutone, invece, proseguirà il transito in Capricorno, così come Urano permarrà in Toro e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Venere, infine, continuerà la sosta in Bilancia come il Sole, Mercurio e Marte resteranno nel segno della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Vergine e Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: intraprendenti. La Luna e Venere, entrambe in posizioni favorevoli al loro Sole di nascita, potrebbero donare ai nati Leone single una giornata all'insegna dell'intraprendenza durante le nuove conoscenze affettive.

Probabili stravolgimenti professionali.

2° posto Gemelli: lavoro top. Semaforo acceso sul verde per quanto riguarderà le faccende lavorative di casa Gemelli, specialmente per i liberi professionisti del segno che probabilmente potranno sbaragliare la concorrenza con un'innovativa mossa a sorpresa.

3° posto Bilancia: sereni. Il clima nel ménage amoroso parrà navigare sui binari del bello stabile per i nati Bilancia durante questo lunedì, grazie anche ai primi sentori mercuriali che inizieranno ad avvertirsi già in serata, sebbene il pianeta rosso farà la sua entrata trionfante sui loro gradi da martedì.

I mezzani

4° posto Scorpione: concilianti. Anche le relazioni più aspre avranno ottime chance di essere vissute dal secondo segno d'Acqua, nel corso della giornata inaugurale della settimana, con uno spirito decisamente più conciliante e collaborativo che scongiurerà ulteriori contrasti.

5° posto Cancro: ottimisti. Al segno lunatico per eccellenza succede di rado di trascorrere una giornata all'insegna della visione del bicchiere mezzo pieno, ma è ciò che potrebbe accadere alla seconda decade di casa Cancro in questo lunedì, soprattutto quando si parlerà di affetti.

6° posto Ariete: sinceri. Prima che il transito mercuriale diventi ostile, ovvero dal 31 agosto, e si congiunga alla Bianca Signora, i nati Ariete saranno probabilmente chiamati ad essere quanto più sinceri possibile nei riguardi del partner, anche a costo di palesare qualche scomoda verità.

7° posto Toro: risultati blandi. Nonostante lo Stellium di Terra, che toglierà le tende da martedì, il primo segno Fisso noterà, c'è da scommetterci, una lieve flessione in materia di risultati professionali conseguiti nel corso di queste 24 ore.

8° posto Capricorno: compromessi. Nel vivo del mese del compleanno dell'amica Vergine, seppur reso meno entusiasmante dalle retrogradazioni uraniane e plutoniane, i nati Capricorno potrebbero dover scendere a qualche compromesso con l'amato bene per il quieto vivere della coppia.

9° posto Sagittario: scelte complicate. Il focus del lunedì (il quale potrebbe trascinarsi sino al 9 settembre) di casa Sagittario avrà buone chance di essere orientato su una complicata decisione da compiere nel settore professionale, dove dovranno scegliere se allontanarsi dalla comfort zone o meno.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: bizzosi. Nervosismo e insofferenza saranno, con ogni probabilità, le due poco gradite protagoniste del segno Mobile in questa giornata di fine agosto, coi nativi che parranno scattare come una molla alla minima provocazione.

11° posto Acquario: titubanti. Operare una scelta per un segno Fisso solitamente è un gioco da ragazzi ma i nati Acquario, considerando Giove e Saturno retrogradi appollaiati sui loro gradi, risulteranno insolitamente titubanti sul da farsi e desiderosi di maggior tempo per ragionarci su.

12° posto Pesci: finanze flop. Assieme al mese dell'anti-compleanno, come se non bastasse, a complicare il lunedì nativo ci si metterà probabilmente anche un bottino economico tutt'altro che rassicurante, il quale spingerà il dodicesimo segno zodiacale fare i conti con qualche uscita non preventivata.