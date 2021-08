Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 18 agosto, i nati sotto il segno del Capricorno si trovano in prima posizione. Gli Ariete sono demotivati e i Toro un po' stanchi e confusi.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: questa non è certamente la giornata migliore della settimana. Ad ogni modo, non bisogna mai demordere, anche nelle cose più difficili è possibile trovare il lato positivo.

11° Gemelli: cercate di non tenere tutto dentro. Se è accaduto qualcosa che ha turbato la vostra serenità, cercate di farvi forza e coraggio, grazie anche all'appoggio di una persona cara.

10° Toro: una notizia inaspettata potrebbe aver turbato la vostra quiete. Cercate di farvi forza e di non abbattervi. In famiglia potrebbe nascere qualche incomprensione, ma tutto si risolverà con il dialogo.

9° Scorpione: per molti di voi i giorni passati non sono stati affatto semplici. Giove dissonante ha creato un po' di confusione e di paure. L'Oroscopo del 18 agosto, però, vi esorta a riprendere in mano la vostra vita e a rialzarvi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: momento di nuovi inizi per molti di voi. I nati sotto questo segno stanno attraversando una fase di transizione. Se le abitudini stanno cambiando, non abbiate paura e lasciatevi trasportare dagli eventi.

7° Pesci: le stelle vi hanno giocato qualche scherzetto di recente. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo severi con voi stessi. Non datevi la colpa di cose che, in realtà, non potevano essere sotto il vostro controllo.

6° Vergine: l'oroscopo del 18 agosto 2021 vi invita a non demordere. I rapporti in crisi potranno essere recuperati, mentre quelli stabili andranno sicuramente mantenuti e ravvivati con un po' di fantasia e novità.

5° Leone: lo spirito d'iniziativa è fondamentale sul lavoro. In questo periodo saranno privilegiati i più abili e i più audaci. In campo sentimentale, invece, siate meno rigidi e lasciate trasparire le vostre emozioni.

Oroscopo 18 agosto primi quattro segni

4° in classifica Sagittario: in campo professionale potrebbe nascere qualche nuova e interessante opportunità.

Dal punto di vista sentimentale dovete essere più audaci.

3° Acquario: non è più tempo di autocommiserarsi. Questo è il momento di prendere in pugno la propria vita e di darsi da fare affinché si vada avanti e si costruiscano le basi per la vostra ricchezza. Siete voi i principali artefici del vostro futuro.

2° Bilancia: giornata molto interessante sotto il punto di vista sentimentale. L'Oroscopo del 18 agosto vi invita a giocare tutte le vostre carte in modo sapiente e intelligente, siate scaltri.

1° Capricorno: le stelle sono dalla vostra parte. Se state valutando un nuovo incarico professionale, ponderate attentamente i pro e i contro. In amore siete piuttosto favoriti, ma non siate frettolosi.