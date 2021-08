Nel weekend del 21 e 22 agosto troveremo sul piano astrale la Luna, Giove e Saturno sui gradi dell'Acquario, mentre il Sole sosterà nel segno del Leone. Mercurio e Marte, invece, proseguiranno nel domicilio della Vergine, così come Venere continuerà il transito in Bilancia. Plutone, infine, permarrà in Capricorno, così come Urano resterà stabile in Toro, e Nettuno - ancora in moto retrogrado - rimarrà nel segno dei Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Sagittario, meno roseo per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: focus sugli obiettivi.

Giove e Saturno retrogradi sommati al plenilunio domenicale nel segno porranno l'accento sui progetti professionali in fase embrionale di casa Acquario, spingendoli a rivedere gli ultimi dettagli. Grazie agli ultimi ritocchi, e dopo aver identificato il target clientelare idoneo, il quarto segno Fisso avrà probabilmente di fronte una strada attuativa lunga oltre un mese, ovvero sino al novilunio nell'amica Bilancia del 6 ottobre.

2° Leone: dentro o fuori. Il riallineamento delle fasi lunari, che coinciderà con la seconda Luna piena opposta consecutiva, assieme agli sgoccioli del Sole nel segno e a Venere favorevole spingeranno, con ogni probabilità, i nativi a prendere una decisione affettiva senza poter rimandare ulteriormente.

Un discorso sentimentale, specialmente per prima e seconda decade, lasciato in sospeso alla fine di luglio avrà ottime chance di essere affrontato dai nati sotto il segno del Leone nel weekend, ponendoli di fronte all'inevitabile bivio del dentro o fuori.

3° Sagittario: lavoro top. Il Grande Benefico e la Luna piena benevola a braccetto doneranno al terzo segno di Fuoco un fine settimana particolarmente favorevole sul fronte lavorativo.

Sarà facile togliersi qualche sassolino dalla scarpa coi colleghi indisponenti e/o fare una richiesta di aumento salariale al capo, avendo buone possibilità che la stessa venga accolta tra qualche mese.

I mezzani

4° posto Vergine: comunicazione top. Sabato 21 e domenica 22 agosto i nati in Vergine che operano nel settore del commercio, all'ingrosso o al dettaglio, potrebbero avere una marcia in più grazie alle ottime doti comunicative che Mercurio donerà loro, le quali li renderanno oltremodo persuasivi coi clienti.

Meno entusiasmanti, invece, le effemeridi per gli artisti del segno, i quali presumibilmente noteranno qualche difficoltà nell'acciuffare la giusta ispirazione.

5° Capricorno: soluzioni. Il binomio Urano-Mercurio di Terra scosso benevolmente dalla Luna piena d'Aria farà probabilmente sì che i nati in Capricorno giungano a soluzioni insperate sul fronte pratico. Lampi di genio che, oltre ad alleggerirgli non poco il lavoro da svolgere e scongiurargli futuri inconvenienti, gli faranno risparmiare un bel gruzzoletto.

6° Bilancia: leggerezza. Col pianeta dell'armonia nella loro orbita e la Luna che si farà piena in Acquario, i nati Bilancia di prima decade godranno di una ritrovata spensieratezza nell'affrontare il weekend.

A godere maggiormente di tali benevoli influssi scanzonati saranno probabilmente i single del segno, vogliosi più che mai di conquiste, e dotati di una buona dose d'intraprendenza.

7° Gemelli: tenaci. Con lo Stellium in quadratura che sarà a breve raggiunto anche dal Sole, i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero rendersi conto, per merito dei concilianti raggi della Bianca Signora, di dover mettere in campo maggiore determinazione. Tenacia che si rivelerà parecchio utile soprattutto sul fronte professionale, dove qualche parigrado sembrerà copiare qualche arguta mossa nativa.

8° Cancro: dubbiosi. Il plenilunio nell'eccentrico Acquario, segno d'Aria così distante dal mood lunatico e introverso dei nati in Cancro, potrebbe fomentare qualche incertezza supplementare nel primo segno d'Acqua, specialmente sul prossimo sentiero esistenziale da imboccare.

I nativi alle prese con un nuovo lavoro o con una fresca storia d'amore, difatti, avranno buone possibilità di chiedersi se tale strada intrapresa, professionale o sentimentale, sia quella idonea alla loro evoluzione di vita.

9° Pesci: lasciare andare. Saranno 48 ore particolarmente utili in casa Pesci per liberarsi da alcune zavorre emotive, rancori amicali o ruggini familiari che stanno rendendo le loro giornate pesanti sul versante mentale. Charles J. Givens diceva: "Per disegnare efficacemente il tuo futuro, per prima cosa devi lasciare andare il tuo passato", ed i nati in Pesci dovrebbero farne tesoro nel weekend.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: sfide relazionali. Fine settimana che vedrà l'opposizione uraniana e la quadratura del plenilunio, tra le altre, ad intralciare il quieto vivere dei nati in Scorpione, mettendo sul loro cammino qualche sfida relazionale.

Il focus sarà presumibilmente incentrato sul fronte lavorativo, coi nativi che dovranno, ove necessario, spiegare le proprie motivazioni circa alcune loro azioni pregresse.

11° Toro: domenica 22 agosto flop. Se da un lato la giornata di sabato 21 avanzerà sui binari della routine, sarà dalle prime ore domenicali che i nati in Toro potrebbero avvertire la pesantezza di un parterre planetario particolarmente ostico nei loro riguardi. Il ménage amoroso sarà probabilmente da bollino rosso, a causa di un clima gelido che farà da terreno fertile per litigi e incomprensioni.

12° Ariete: amore flop. Weekend dove verranno a galla alcune scomode verità in coppia, coi nativi che si ritroveranno di fronte un partner geloso e voglioso di spiegazioni in tal senso.

Difficilmente, però, con le osticità mercuriali e venusiani del fine settimana sarà facile per il primo segno di Fuoco esternare le proprie ragioni, riuscendo a convincere la dolce metà di aver agito in buona fede.