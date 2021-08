L'oroscopo della giornata di mercoledì 18 agosto vedrà la Luna passare dal segno del Capricorno, che in amore avrà modo di metterci una pezza sopra questa Venere quadrata, mentre piccoli battibecchi saranno nell'aria per l'Ariete. Un irrefrenabile Acquario darà il meglio di sé sul posto di lavoro, mentre Cancro dovrà fare attenzione a possibili incomprensioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 18 agosto.

Previsioni oroscopo mercoledì 18 agosto 2021 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno l'arrivo di nubi nel vostro cielo.

Per quanto riguarda i sentimenti, con Venere opposta e la Luna in quadratura ci sarà poco da fare per voi e per la vostra anima gemella, tant'è che non si escludono possibili battibecchi. Se siete single, prendetevi il tempo che vi serve per gestire al meglio le nuove conoscenze. Meglio non essere precipitosi. Settore professionale che per fortuna rimane stabile, e con qualche soddisfazione, grazie a Giove e Saturno favorevoli. Voto - 6️⃣

Toro: oroscopo della giornata di mercoledì 18 agosto tutto sommato valido per voi. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna si troverà in posizione favorevole e vi darà l'occasione di vivere una giornata molto romantica. Se siete single si prospetta una giornata valida per un appuntamento.

In ambito lavorativo, i problemi che avete non sono insormontabili, e con Marte e Mercurio in buon aspetto, dovete provare a dare il meglio di voi. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale più che soddisfacente nel corso di questa giornata. Dal punto di vista sentimentale Venere si troverà in trigono dal segno della Bilancia, utile in particolare per i single per fare quel salto di qualità tanto atteso.

Se invece siete già impegnati non vi mancheranno le idee per rendere davvero appetibile la vostra storia d'amore. Ottimo anche il settore professionale, grazie ad un forte supporto da parte dei vostri colleghi, da Giove e Saturno, e merito anche del vostro impegno. Voto - 8️⃣

Cancro: non la giornata migliore della settimana per voi secondo l'oroscopo, e purtroppo sarà così ancora per un po’.

Con la Luna e Venere che vi guardano male, infatti, in ambito amoroso non potrete pretendere chissà che cosa da parte della vostra anima gemella. Se siete single, dovrete dimostrare maggior maturità dinanzi la persona che vi piace. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma non con il vostro solito entusiasmo. Voto - 5️⃣

Leone: oroscopo di mercoledì che in ambito sentimentale vi permetterà di esprimere molto bene i vostri sentimenti. Con Venere che torna a giocare a vostro vantaggio, la vostra relazione di coppia tenderà nuovamente a crescere, soprattutto per quelle coppie nate non da molto. Per quanto riguarda i single, presto anche voi avrete i vostri momenti romantici. In ambito lavorativo i problemi da affrontare ci sono, e questo cielo non è dei migliori.

Ciò nonostante, questo non vorrà dire che non dovete almeno provarci. Voto - 7️⃣

Vergine: una giornata davvero lodevole per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale godrete del favore della Luna, e anche se Venere non è più nel segno, continuerete a esprimere davvero bene le vostre emozioni. Per quanto riguarda i single non mancheranno intriganti occasioni. Nel lavoro le vostre capacità comunicative funzioneranno molto bene grazie a Marte e Mercurio nel segno. Voto - 9️⃣

Bilancia: configurazione astrale eccellente anche nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. In amore sarete in perfetta armonia con la vostra anima gemella, e sarà il momento giusto per prendere importanti decisioni insieme.

Per quanto riguarda i single, sarete nel pieno della vostra stagione degli amori. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro animo da imprenditore vi spinge a investire e fare sempre di più. Voto - 9️⃣

Scorpione: pronti a rimettervi in gioco voi cuori solitari secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 18 agosto. Questo cielo promette ancora grandi emozioni, anche per chi è impegnato, chiudendo quest'estate in maniera magica. dal punto di vista professionale Marte e Mercurio si trovano in posizione favorevole, ma attenzione a Giove e Saturno che rimangono contrari. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che ricomincia a splendere per voi nativi del segno. Dal punto di vista amoroso Venere tornerà a sostenere la vostra relazione di coppia, con emozioni sempre più forti tra voi e il partner.

Per quanto riguarda i single, parlare dei vostri sentimenti vi verrà più facile adesso. In ambito lavorativo sarà il momento di prendere importanti decisioni per la vostra carriera. Voto - 8️⃣

Capricorno: a partire da questa giornata, la Luna passa nel vostro segno zodiacale. Secondo l'oroscopo in amore ci sarà un po’ più di stabilità, ma non dimenticate che Venere è negativa, e potrebbe darvi del filo da torcere. Se siete single, seguite il vostro cuore e scegliete se farvi avanti o no. Nel lavoro a poco a poco scioglierete anche le questioni più spinose, ottenendo i risultati che meritate. Voto - 7️⃣

Acquario: vita sentimentale che torna ad essere particolarmente movimentata per voi nativi del segno ora che Venere si trova in trigono dal segno della Bilancia.

Che siate single oppure no, manifestate i vostri sentimenti con grande fermezza, e questo non potrà che farvi guadagnare terreno. Irrefrenabili anche dal punto di vista lavorativo, grazie soprattutto a Giove che vi riempie di risorse e vi aiuta a svolgere alla perfezione i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Pesci: un cielo sicuramente migliore rispetto alle giornate precedenti secondo l'oroscopo, ma ci sarà ancora un bel po’ da lavorare tra voi e il partner. Per il momento, dunque, pensate a come rendere felice la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single, siete ancora in tempo per trovare la persona giusta. Nel lavoro, a piccoli passi avrete a che fare con progetti sempre più importanti e entusiasmanti. Voto - 7️⃣