Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 21 agosto i nati sotto il segno del Sagittario si prenderanno una piccola rivincita. I Cancro, invece, dovranno tenere duro e pensare di più a se stessi.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica, Ariete: le vostre sicurezze potrebbero vacillare e questo vi renderà particolarmente ansiosi. In ogni caso, cercate di contare un po' di più su voi stessi e sulle vostre potenzialità.

11° Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del 21 agosto denotano una giornata un po' triste. In questa giornata il vostro umore non è dei migliori, ma chiudervi in casa non è assolutamente la soluzione migliore per risolvere i momenti "no".

10° Cancro: se state affrontando un momento complesso, dovete tenere duro. I single avranno la possibilità di fare degli incontri molto interessanti, ma le coppie stabili dovranno fare attenzione alla routine.

9° Vergine: un rapporto potrebbe essere messo in discussione. Cercate di tenere gli occhi ben aperti sul lavoro e non lasciatevi abbindolare da chi si professa troppo schierato dalla vostra parte: non tutti sono sinceri.

Previsioni astrali 21 agosto posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: le stelle sono dalla vostra parte e vi incoraggiano a dare il meglio di voi sotto ogni punto di vista. Ad ogni modo è opportuno che stiate attenti.

7° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 21 agosto vi invitano a dedicarvi un po' di più ai vostri affetti.

La Luna non è contraria, ma il vostro umore è ballerino a causa del flusso di Venere.

6° Toro: una sorpresa inaspettata in amore potrebbe cambiare considerevolmente il corso della vostra giornata. Sul lavoro, invece, continuano a esserci delle tensioni, cercate di mantenere il sangue freddo.

5° Leone: la giornata potrebbe cominciare con qualche piccola seccatura o imprevisto.

A ogni modo, a partire dal pomeriggio il vostro umore migliorerà, pertanto slittate a questa parte della giornata i vostri progetti.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica, Capricorno: un nuovo progetto sta per decollare, ma dovete stare attenti. Non gettatevi a capofitto nelle cose se prima non avete valutato con molta attenzione tutti i pro e i contro.

3° Pesci: l'oroscopo del 21 agosto vi invita a godervi questo sabato in compagnia delle persone care. Se siete single approfittatene per fare delle nuove conoscenze. Sul fronte del lavoro, invece, tenete gli occhi ben aperti.

2° Bilancia: questo è un momento molto positivo. In amore avete riacquistato padronanza dei vostri sentimenti e questo vi donerà il "potere". A ogni modo è opportuno che ricordiate una cosa: il potere non equivale sempre alla felicità.

1° Sagittario: i nati sotto questo segno faranno venire al pettine alcuni nodi, ottenendo così qualche bella soddisfazione. In campo professionale state dando il meglio di voi, continuate in questo modo.